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Yaseniya - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Yaseniya reikšmė:Iš rusų есень [=ruduo], lenkų jesień [=ruduo]. Vardas taip pat gali būti kildinamas iš Centrinėje ir Pietų Amerikoje bei Trinidade augančių vynpalmių genties Jessenia, jis labai išpopuliarėjo Lotynų Amerikoje po 1970-aisiais pasirodžiusios meksikiečių telenovelės ir filmo „Yesenia“, pavadinto pagal pagrindinės herojės vardą. Serialą ir filmą pradėjus rodyti Sovietų Sąjungoje, vardas paplito ir ten.
Vardo Yaseniya populiarumas
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