Paaiškėjo „Red Bull Dance Your Style“ balsavimo rezultatai
Sekmadienio vakarą įvyko didysis „Red Bull Dance Your Style“ finalas. Scenoje susitiko 8 dalyviai, turėję vieną tikslą – laimėti kelialapį į tarptautinį konkursą Šveicarijoje. Įtampa augo su kiekviena minute, o nugalėtoją, kaip ir viso projekto metu, lėmė žiūrovų balsai. Kiek vėliau buvo atskleisti ir projekto balsavimo rezultatai.
Paaiškėjo, kas laimėjo „Red Bull Dance Your Style“ šokių projektą
Jau šiandien, sekmadienio vakarą, įvyko didysis „Red Bull Dance Your Style“ finalas. Scenoje susitiko 8 dalyviai, turėję vieną tikslą – laimėti kelialapį į tarptautinį konkursą Šveicarijoje. Įtampa augo su kiekviena minute, o nugalėtoją, kaip ir viso projekto metu, lėmė žiūrovų balsai.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-02-22
Didysis „Red Bull Dance Your Style“ finalas: įvyko lemiamos šokių kovos
Jau šiandien – didysis „Red Bull Dance Your Style“ finalas! 8 stipriausi Lietuvos gatvės šokių šokėjai susirungs paskutinėse dvikovose ir paaiškės, kuris arba kuri tęs kovą pasaulio čempionate Šveicarijoje. Nugalėtojas ne tik laimės kelialapį į pasaulio čempionatą Ciuriche, bet ir bus apdovanotas piniginiu prizu. „Red Bull“ įsteigė 12 tūkst. eurų prizinį fondą, kurį pasidalins visi į finalą patekę šokėjai.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-02-22
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Favoritu laikytas Auggi „Red Bull Dance Your Style“ kovose nebedalyvaus: paaiškino priežastį
Paskutinėje „Red Bull Dance Your Style“ dvikovų laidoje grįžta tie šokėjai, kuriems praėjusiose kovose nepasisekė. Tai – antro šanso laida, kur progą įrodyti, kad yra verti vietos finale, gavo 8 jau pažįstami šokėjai. Ne visiems šokėjams dvikovų etape pavyko pasirodyti taip, kaip jie norėjo. Būtų prastos naujienos, jei ne M.A.M.A., kuri jiems suteikė antrą šansą. Šioje laidoje varžysis į finalą nepatekę šokėjai, kuriems trūko labai nedaug.
Šokiai – Dovydo aistra, pritraukusi net gyvenimo partnerę: kodėl vėliau šokėjo rūbus jis iškeitė į verslininko kostiumą?
Jau šį sekmadienį šokių kovų „Red Bull Dance Your Style“ žiūrovų laukia speciali Antrojo šanso laida, kurioje varžysis į finalą nepatekę šokėjai. Tie, kuriems pritrūko labai nedaug. Tačiau M.A.M.A. juos nustebino ir suteikė antrąją progą! Vienas iš tokių šokėjų – Dovydas Girdauskas-Dozzy. Pasaulio čempionas, kurio gyvenime šokiai atvedė net mylimą moterį.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-02-15
Dar vieną šansą laidoje „Red Bull Dance Your Style“ gavusi Kamilė: „Nemeluosiu – nenoriu antro karto“
Ne visiems šokėjams „Red Bull Dance Your Style“ dvikovų etape pavyko pasirodyti taip, kaip jie norėtų. Šio sekmadienio laidoje grįžta tie dalyviai, kuriems praėjusiose kovose nepasisekė. Tai – antro šanso laida, kur progą įrodyti, kad yra verti vietos finale, gavo 8 šokėjai. Šioje laidoje varžysis į finalą nepatekę šokėjai, kuriems trūko labai nedaug.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-02-14
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Pamatę, kaip šoka Monika, žmonės negali patikėti: „Tada viskas pasikeičia“
Anksčiau niekada nenorėjusi būti šokėja, dabar Monika Čibiraitė-Kozo skina laimėjimus popping šokių srityje, šio meno moko kitus bei dalyvauja TV3 konkurse „Red Bull Dance Your Style“. Tiesa, jos kelias projekte buvo vingiuotas: nors buvo laikyta favorite, iš pradžių iškrito, o sulaukus žiūrovų prašymų ją grąžinti, gavo antrą šansą.
Paaiškėjo, kas pateko į kitą „Red Bull Dance Your Style“ etapą
TV3 televizijos transliuojamame pasauliniame projekte „Red Bull Dance Your Style“ įsibėgėjo dvikovų etapas, o po sekmadienį vykusių kovų jau paaiškėjo, kurie dalyviai iškovojo vietas kitame etape. Geriausiai atrankose pasirodę projekto šokėjai jėgas išbandė dvikovose vienas prieš vieną, o jų likimą lėmė žiūrovų sprendimas – kas vertas laimingo bilieto keliauti toliau. Balsuoti už geriausią šokėją tiesioginės transliacijos metu galėjo TV3 televizijos, tv3.lt ir gyvai projektą stebėję žiūrovai.
Dovydas šokius iškeitė į verslą – grįžo į „Red Bull“ kovas: „Jau įrodžiau viską, ko man reikėjo“
TV3 televizijos transliuojamame pasauliniame projekte „Red Bull Dance Your Style“ įsibėgėjo dvikovų etapas. Geriausiai atrankose pasirodę projekto dalyviai jėgas išbando kovose vienas prieš vieną.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-02-08
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Nuo baleto scenos ir gatvės šokių su broliais iki pagrindinio vaidmens Cholinos spektaklyje: ypatinga Stefanijos istorija
Šį sekmadienį šokių kovose „Red Bull Dance Your Style“ – dvikovų vakaras, kuriame išvysime dar 8 šokėjus. Tarp jų – ir Stefaniją Nosovaitę. Nuo baleto scenos iki gatvės šokių ir pagrindinio vaidmens Anželikos Cholinos spektaklyje – Stefanijos talento, panašu, užtenka visur. O atvirame interviu – Stefanijos išpažintis apie šokiams paskirtą gyvenimą, pasirodymus su šeima ir viską pakeitusią traumą.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-02-08
Vogue šokėją Atėnę galima išvysti ir kitame amplua: opera ir miuziklai – jos kasdienybė
TV3 televizijos pasauliniame projekte „Red Bull Dance Your Style“ įsibėgėjo dvikovų etapas. Geriausiai atrankose pasirodę projekto dalyviai jėgas išbando kovose vienas prieš vieną. Jų likimą sprendžia žiūrovai. Balsuoti už geriausią šokėją tiesioginės transliacijos metu galės TV3 televizijos, tv3.lt ir gyvai projektą stebintys žiūrovai.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-02-07
„Lietuvos talentų“ nugalėtojas Ignas į hiphopo pasaulį įtraukė ir savo mamą: „Pradėti šokti niekada nėra vėlu“
„Lietuvos talentus“ nugalėjęs, Mažojo Šv. Kristoforo apdovanojimą už Vilniaus miesto garsinimą gavęs Ignas Tamulis-IGUANA hiphopą šoka jau daugiau nei dešimtmetį. Jis dalyvauja konkursuose, čempionatuose, šokio moko kitus bei į savo pomėgį įtraukė ir mamą Aušrą (54), kuri įrodo, kad pradėti šokti hiphopą – niekada nėra vėlu.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-02-06
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Bgirl Nicka tapo ypatingo reginio liudininkė: „Džiaugiuosi, kad tai atkeliavo į Lietuvą“
Šį sekmadienio vakarą šokių kovose „Red Bull Dance Your Style“ apsilankys ypatingas svečias. Kartu su žiūrovais dvikovų etapą tiesioginės transliacijos metu stebės ir sidabro medalį olimpinėse žaidynėse iškovojusi Dominika Banevič-Bgirl Nicka! Kokiu palinkėjimu šokėjams ji pasidalins? Kas iš 8 dalyvių pateks į kitą etapą? Visa tai jau – šį sekmadienį. Balsuoti tiesioginės transliacijos metu galės ne tik TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai, bet ir visi tie, kurie projektą stebės gyvai.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-02-06
Šokėjas Arnas Alkevičius: „Kas rytą atsikeliu stipresnis, negu buvau vakar“
TV3 televizijos transliuojamame pasauliniame projekte „Red Bull Dance Your Style“ įsibėgėjo dvikovų etapas. Geriausiai atrankose pasirodę projekto dalyviai jėgas išbando kovose vienas prieš vieną.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-02-01
Per šokį Gabi sprendžia gyvenimo iššūkius: „Tai buvo labai didelė kova“
TV3 televizijos projekte „Red Bull Dance Your Style“ įsibėgėjo dvikovų etapas. Geriausiai atrankose pasirodę projekto dalyviai jėgas išbando kovose vienas prieš vieną. O jų likimą, kas vertas laimingo bilieto į kitą etapą, sprendžia žiūrovai. Balsuoti už geriausią šokėją tiesioginės transliacijos metu galės TV3 televizijos, tv3.lt ir gyvai projektą stebintys žiūrovai.
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Gatvės šokių šokėja Emilija Rybak: „Kalbėti nelabai moku, tai kalbu per šokį“
Talentingiausi Lietuvos šokėjai pasauliniame projekte „Red Bull Dance Your Style“ pradeda dvikovų etapą. Geriausiai atrankose pasirodę projekto dalyviai jėgas išbando kovose vienas prieš vieną. Jų likimą sprendžia žiūrovai – kas vertas laimingo bilieto į kitą etapą? Balsuoti tiesioginės transliacijos metu galės TV3 televizijos, tv3.lt ir gyvai projektą stebintys žiūrovai.
Šokiai padeda tamsiausiu laiku – Monikos Čibiraitės-Kozo istorija: „Šokis visada būdavo prieglobstis“
Patys geriausi šokėjai Lietuvoje pasauliniame projekte „Red Bull Dance Your Style“ startavo dvikovų etape. Geriausiai atrankose pasirodę projekto dalyviai jėgas išbando kovose vienas prieš vieną. Jų likimą sprendžia žiūrovai – kas vertas laimingo bilieto į kitą etapą? Balsuoti tiesioginės transliacijos metu galės TV3 televizijos, tv3.lt ir gyvai projektą stebintys žiūrovai.
Kiečiausi šokėjai stoja į aistringas dvikovas: už kiekvieno judesio – pasiaukojimas, pasaulinės scenos ir neįtikėtinos gyvenimo kelionės
Kiečiausi, patys lanksčiausi ir Lietuvoje jau puikiai žinomi šokėjai pasauliniame projekte „Red Bull Dance Your Style“ šį sekmadienį užsuks naują etapą! Nuo šiol geriausiai atrankose pasirodę projekto dalyviai vienas prieš vieną stos į aistringas dvikovas. O jų likimą nuspręs žiūrovai – kas vertas laimingo bilieto į kitą etapą? Balsuoti tiesioginės transliacijos metu galės ne tik TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovai, bet ir visi tie, kurie projektą stebės gyvai.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-01-23
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„Lietuvos talentų“ nugalėtojas jėgas išbandė „Red Bull Dance Your Style“ kovose: „Iš karto kojos pradeda drebėti“
„Red Bull Dance Your Style“ yra ir vakarėlis, ir pasaulinės gatvės šokio varžybos. Kiekvieną sekmadienį per TV3 televiziją geriausi gatvės šokių šokėjai kausis dėl kelialapio į gatvės šokių pasaulio finalą Šveicarijoje. Šio sekmadienio laidoje pasirodė jau ne vieną titulą iškovojęs šokėjas Ignas Tamulis. Tiesioginė laidos transliacija – straipsnio pradžioje.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-01-18
Sužinoję, kuo užsiima lietuvis direktorius, kolegos nustemba: „Žmonėms tai atrodo netikėta“
Daugelis net nepagalvotų, kad kasdien kostiumus vilkintis kelių įmonių direktorius Dovydas Girdauskas turi išskirtinį talentą – šoką HipHopą ir House stiliaus šokius. Praeityje vyras iš to gyveno, tačiau gyvenimo pokyčiai privertė pasukti kitu keliu. Tiesa, TV3 projekte „Red Bull Dance Your Style“ jis sugrįžta į sceną po kelerių metų pertraukos.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-01-17
Kaip šokis pakeitė vaikino iš Aukštųjų Šančių gyvenimą: „Atėjau dėl merginų, likau dėl judesio“
Nors dažnai girdime, kad šokėjai visus savo jausmus ir išgyvenimus geriausiai atskleidžia per judesį, šokių kovų „Red Bull Dance Your Style“ dalyviai įrodo kitaip. Tai – ne tik neįtikėtinai talentingi, bet ir be galo įdomias istorijas besinešiojantys žmonės. Edvinas Aušvicas – vienas iš jų.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-01-16
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Dėl „Red Bull“ šokių kovų – atšaukta kelionė ir dužęs telefonas: „Kai yra gera energija, negatyvas eina velniop“
„Red Bull Dance Your Style“ yra ir vakarėlis, ir pasaulinės gatvės šokio varžybos. Kiekvieną sekmadienį per TV3 televiziją geriausi gatvės šokių šokėjai kausis dėl kelialapio į gatvės šokių pasaulio finalą Šveicarijoje. Dalyviai dėl geriausiojo titulo aukoja net iš anksto suplanuotas keliones. Tiesioginė laidos transliacija – straipsnio pradžioje. Kiekvieną sekmadienį išvysime tokias gatvės šokių kovas, kokių lietuviškos televizijos ekranuose dar nėra buvę.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-01-11
Nuo Kerpės iki kartu su Silvester Belt „Eurovizijoje“ pasirodžiusio šokėjo: šie Lietuvos talentai metė sau iššūkį
Antroji TV3 žiniasklaidos grupės šokių kovų „Red Bull Dance Your Style“ laida bus ir dar gausesnė daugeliui jau pažįstamų talentų. Nuo garsiojo Edgaro Kerpės iki kartu su Silverster Belt didžiojoje „Eurovizijos“ scenoje pasirodžiusio šokėjo Arno – meistriškai savo kūną valdantys žmonės nukels tarsi į kitą pasaulį, kuriame šokis yra daug svarbesnis už bet kokius žodžius. Nesuskaičiuojamos valandos repeticijų – būtent su tuo susiduria kiekvienas projekto dalyvis, trokštantis atiduoti visą save.
Edgaras Kerpė grįžta į televiziją: „Turiu asmeninių klausimų“
Šiandien jis – ne tik vienas populiariausių Lietuvos šokėjų, bet ir žmogus, dirbantis su garsiausiais Lietuvos atlikėjais ir išpildęs daugybę savo svajonių. O dabar, po beveik 7 metų, jis ir vėl grįžta į televiziją. Ne tik tam, kad parodytų neaprėpiamą savo talentą, bet ir pats sau atsakytų į asmeninius klausimus. Tai – Edgaras Kerpė, kurį jau šį sekmadienį išvysime visame pasaulyje garsiame šokių kovų projekte TV3 žiniasklaidos grupėje.
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Hiphopo šokėjas Auggi: „Jei įkvepiu ką nors pradėti šokti, man tai – didžiausias pasiekimas“
„Red Bull Dance Your Style“ yra ir vakarėlis, ir pasaulinės gatvės šokio varžybos. Kiekvieną sekmadienį per TV3 televiziją geriausi gatvės šokių improvizacijų šokėjai kausis dėl geriausiojo titulo, kelialapio į gatvės šokių pasaulio finalą Šveicarijoje ir piniginio prizo. Kiekvieną sekmadienį išvysime tokias gatvės šokių kovas, kokių lietuviškos televizijos ekranuose dar nėra buvę.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-01-04
Naujajame šokių projekte – ir su žmona dėl pareiškimo apie vestuves išgarsėjęs šokėjas
Šį sekmadienio vakarą pasiruoškite būti nustebinti – TV3 žiniasklaidos grupė užsuka įspūdingiausias šokių kovas „Red Bull Dance Your Style“! Tai – energingiausias šokių projektas visame pasaulyje, kuriame judesys pasako kur kas daugiau nei žodžiai. Tai, ką šokėjai parodys šokių aikštelėje, bus daugiau nei spektaklis. O ne vienam netgi kils klausimas, ar jie iš tikrųjų turi kaulus! Tai, ką žiūrovai išvys šį vakarą, yra fenomenalus renginys, apkeliavęs daugiau nei pusę pasaulio.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2026-01-04
Gatvės šokių šokėja Monika Čibiraitė-Kozo: „Siela turi dainuoti“
Kiekvieną sekmadienį per TV3 televiziją geriausi gatvės šokių improvizacijų šokėjai kausis „Red Bull Dance Your Style“ šokių kovose. Jie varžysis dėl geriausiojo titulo, kelialapio į gatvės šokių pasaulio finalą Šveicarijoje ir piniginio prizo. Kiekvieną sekmadienį galima išvysti tokias gatvės šokių kovas, kokių lietuviškos televizijos ekranuose dar nėra buvę. Pirmoje atrankų laidoje susirungė 22 Lietuvos šokėjai dėl 8 kelialapių į kitą varžybų etapą.
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Paaiškėjo naujo pasaulinio garso projekto vedėjai: šokių kovas užsuks netikėtas duetas
Nauji metai – atsinaujinusi ir TV3 žiniasklaidos grupė. Jau nuo šio sekmadienio, sausio 4 d., į TV eterį įsiverš naujas, visame pasaulyje garsus projektas – „Red Bull Dance Your Style“. Tai – šokių kovos, kurios pakeis viską, ką apie judesį žinojote iki šiol. O svarbiausia užduotis šokėjams – gebėti improvizuoti pagal bet kokią muziką! Šokių aikštelė jau kaista, o šiandien atskleidžiami ir naujo projekto vedėjai. Jais taps du nuo scenos neatskiriami žmonės.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2025-12-29
Šokis, kuris ištraukia iš blogų draugų rato ir atveda į meilę: TV3 užsuka dar nematytas kovas
Pamirškite įprastinius šokius poroje – pasaulinis šokių projektas „Red Bull Dance Your Style“ visa tai, ką žinote apie judesį, pakylės į naują lygį! TV3 žiniasklaidos grupė užsuka nacionalines gatvės šokių kovas, po kurių – galime lažintis – nebeliks laisvų vietų nė vienoje šokių studijoje. O projekto nugalėtojui atsivers visas pasaulis – tas vienintelis turės progą savo talentą parodyti tarptautiniame turnyre Šveicarijoje.
Pasaulinis šokių projektas keliasi į Lietuvą: tai – paskutinis šansas tapti šokių legenda
Jeigu jūsų ausinėse nuolat skamba geriausia muzika, koja negali nejudėti pagal ritmą, o šokis jums – visas gyvenimas, tuomet TV3 žiniasklaidos grupė jums turi gerų naujienų. Pasaulinis šokių projektas „Red Bull Dance Your Style“ keliasi į Lietuvą! O likusios trys dienos – paskutinis jūsų šansas tapti šokių pasaulio legenda. Registracija iki gruodžio 1 d. vyksta čia: Tai – konkursas tiems, kurie nebijo išeiti iš komforto zonos, ir tiems, kurie svajoja daugiau nei drąsiai.
Šokių kovos „Red Bull Dance Your Style“ 2025-11-28
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