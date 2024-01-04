Šaltojo sezono ligos

Per savaitę – beveik 70 proc. daugiau kvėpavimo takų infekcijų: skaičius išaugo tarp mokyklinio amžiaus vaikų
Rugsėjui baigiantis gydytojų kabinetuose daugėja pacientų, besiskundžiančių sloga, gerklės skausmu, kosuliu ir temperatūra. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenys rodo ryškų pokytį – per vieną savaitę registruotų gripo, ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir COVID-19 atvejų Lietuvoje padaugėjo beveik 70 proc.
Vaistininkė įvardija 3 dažniausias klaidas, kurias darome peršalę
Šildymo sezonas dar neprasidėjo, tad namuose ir biuruose vyrauja vėsuma, sezoniškai keičiasi mitybos įpročiai bei fizinis aktyvumas, dažnas rudenį jaučia daugiau streso, prasčiau miega, tiek vaikai, tiek suaugusieji grįžo į įprastą ritmą ir dažnai leidžia laiką didesnėse žmonių grupėse.
Ruduo keičia ne tik orus, bet ir mūsų savijautą: iš ko susideda sveiko rudens formulė?
Ruduo keičia ir mūsų kasdienybės ritmą: mažiau saulės, daugiau laiko uždarose patalpose, įsibėgėjantys darbai ir mokslai, pasikeitusi mityba bei fizinis aktyvumas gali turėti įtakos ir tam, kaip jaučiamės. Tačiau pasiruošimas rudeniui nebūtinai turi reikšti sudėtingas taisykles ar kardinalius gyvenimo būdo pokyčius – kartais didžiausią skirtumą sukuria nedideli, bet nuoseklūs kasdieniai pasirinkimai.
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Su naujais mokslo metais grįžta ir virusai: kada dėl dažnų vaiko ligų reikėtų sunerimti?
Prasidėjus mokslo metams, į vaikų kasdienybę sugrįžta ne tik pamokos, darželis ir nauja rutina, bet ir daugiau virusų. Sloga, kosulys bei kiti peršalimo simptomai šiuo laikotarpiu gali kartotis dažniau, o kartais atrodo, kad vaikas vos pasveiko, ir jau serga iš naujo. Vis dėlto dažnesnės infekcijos dažniausiai nėra silpno imuniteto požymis – tai natūrali organizmo reakcija į didesnį aplinkoje cirkuliuojančių virusų kiekį.
Rudeniui ruoškite ne tik spintą: keli vertingi patarimai, kurie padės sustiprinti imunitetą
„Imunitetas – tarsi plytų siena, sauganti mūsų organizmą, o šią sieną mes galime sustiprinti ir patys“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkas Vygintas Milašius. Specialistas nurodo, kada prieš šaltąjį sezoną svarbu pradėti rūpintis savo imunitetu, kokius preparatus rinktis ir kaip koreguoti savo gyvenimo būdą, siekiant sumažinti virusinių infekcijų riziką.
Gydytojai ragina tėvus ruoštis dabar: naujas ligų sezonas – jau čia pat
Kai tik vaikai sugrįžta į darželus ir mokyklas, pasipila ligos – mintis, kurią girdime kone kasmet artėjant rudens sezonui. Ne veltui sakoma, jog slides reikia ruošti vasarą – šaltajam sezonui, pasak specialisčių, taip pat galima pasiruošti šiltuoju metu.
Šaltojo sezono ligos 2024-08-27
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Lietuvius guldo infekcijos: vaistininkė įvardijo, kokią klaidą darome dažniausiai
Vasarą peršalimo ligos niekur nedingsta, todėl net ir šiuo sezonu galima lengvai pajusti tokius nemalonius simptomus kaip gerklės skausmas, sloga, pakilusi temperatūra ir kosulys. Portalas tv3.lt primena kad gydytojai dabar kaip tik stebi išaugusius sergamumo skaičius ir net sunkias komplikacijas. „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė gi pranešime spaudai pasakoja, kad būtent šiuo laikotarpiu vaistinėse apsilanko kur kas daugiau peršalusių žmonių.
Kosulys praeis iš karto: žolininkė ragina išbandyti šį receptą
Atšalus orams, svarbu pasirūpinti savo sveikata. Nepaliaujamas kosulys šaltuoju metu laiku gali tapti įprastu reiškiniu. Laimei, yra daugybė greitų ir paprastų receptų, kaip greičiau pasveikti. Vienas iš jų – bičių vaško kompresas. „Bičių vaškas nuo kosulio. Dar vienas mano išbandytas ir man padėjęs metodas. Jau esu rašiusi, kad apturėjau koronavirusą. Lengva forma. Sunkiau buvo tik vieną dieną. Bet išsikrenkšti, išsikosėti užtruko.
Šaltojo sezono ligos 2024-02-06
Prasirgus kovidu vis dar jaučiate nemalonius simptomus? Specialistai siunčia svarbią žinią
Žiemos metu serga, sirgo arba sirgs daugelis lietuvių. TV3 laidoje „Kviečiame daktarą“ gydytojas Alvydas Unikauskas pasakojo, kad dažniausiai sergama virusine COVID-19 ir gripo infekcijomis. Laidos vedėjas patarė, kaip elgtis persirgus koronavirusu ir kaip greičiau atgauti jėgas. Gydytojas A. Unikauskas teigė, kad visai nesvarbu, ar sergate gripu, koronavirusu ar kokia kita infekcija – šalia gydytojo paskirtų receptinių vaistų svarbu malšinti individualiai jaučiamus simptomus.
Šaltojo sezono ligos 2024-01-27
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Slogai ir užsikimšusiai nosiai – jūros vanduo: patarė, į ką būtina atkreipti dėmesį
Sloga ir užsikimšusi nosis – šių simptomų sunku išvengti žiemos sezonu, kai auga peršalimo ir viršutinių kvėpavimo takų ligų skaičiai. Visgi, „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė pasakoja, kad nesvarbu – jus vargintų bėganti ar užsikimšusi nosis – jums gali padėti jūros vanduo. Tik vaistininkas pabrėžia – norint greičiau atsisveikinti su nepageidaujamais simptomais, svarbu žinoti, kada rinktis izotoninį jūros vandenį, o kada – hipertoninį.
Šaltojo sezono ligos 2024-01-23
Jūsų vaikas dažnai serga? Gydytoja paaiškina, kada verta sunerimti
Vaikų ligos – vienas didesnių išbandymų tėvams. Mažieji dažniau serga dėl nebrandžios, bakterijas ir virusus pažinti besimokančios imuninės sistemos. Sveikatos priežiūros tinklo „Antėja“ šeimos gydytoja Rasa Isevičienė pastebi, kad sirgimų atvejų daugėja ir pradėjus lankyti ugdymo įstaigas, kuriose nematomų užkratų koncentracija dar didesnė. Dažniau serga ir turintys vyresnių, jau ugdymo įstaigą lankančių brolių ar sesių vaikai.
Kaip išsirinkti nosies purškalą: įspėjo, kada iki priklausomybės – vienas žingsnis
Sloga – dažna įvairių alergijų bei virusinių ligų palydovė, todėl nosies lašų ar purškalų galima rasti bene kiekvieno žmogaus namų vaistinėlėje. Nors iš pirmo žvilgsnio varvančios ar užgulusios nosies problemas šie preparatai išsprendžia gana lengvai, vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Jurgita Jankauskienė pabrėžia – nekontroliuojamas ar ilgalaikis nosies lašų vartojimas gali sukelti sunkiai įveikiamą priklausomybę.
Šaltojo sezono ligos 2024-01-10
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Peršalimo gydymas liaudiškomis priemonėmis: kurios iš jų veiksmingos, o kurios ne?
Peršalus dažnai žmonės griebiasi ne tik vaistų simptomams malšinti, bet ir, norėdami pasijusti geriau, išbando įvairias liaudiškas priemones. „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė pasakoja, kad tikrai yra naudingų liaudiškų sveikatos patarimų peršalimui gydyti, tačiau kita pusė gali pridaryti daugiau žalos negu naudos.
10 mažų įpročių, kurie pagerins jūsų sveikatą
Jau tradiciškai Naujųjų metų pradžia žymi laiką, kai ne retas mūsų keliamės ambicingus tikslus, duodame sau pažadus keisti ir gerinti įvairias savo gyvenimo sritis. Visgi kartais net ir mažo pokyčio dėka gali pasikeisti labai daug. Apie tai pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė. Jis įvardina dešimt nedidelių įpročių, kuriuos prisijaukinti bus nesunku, o teigiamą rezultatą turėtume pajusti pakankamai greitai. Laikas gryname ore.
Šis mišinys žaibiškai populiarėja peršalus: prireiks vos 2 ingredientų
Už lango siautėjant šaltukui ne vienas suserga. Tad dabar yra puikus metas namuose pasigaminti paprastą dviejų ingredientų naminę priemonę, kuri gali padėti susirgus peršalimu. Socialiniuose tinkluose plinta naminės priemonės, kuriose naudojamos sveikatai naudingos sudedamosios dalys, padedančios atitolinti ligą. Vienos iš jų – medus ir česnakas.
Šaltojo sezono ligos 2024-01-05
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Patarė, kaip nepermokėti už vaistus: kai kurie nežino, kam jie priklauso nemokamai
Vos kas ketvirtas šalies gyventojas žino visas rekomendacijas, kaip įsigyti kompensuojamųjų vaistų už juos nepermokant, o žinios apie paciento priemokos už vaistus padengimą yra dar prastesnės. Be to, dviejuose iš trijų namų ūkių prisikaupia nebevartotinų vaistų atsargų, kurių tenka atsikratyti, rodo sociologinis tyrimas. Ligonių kasos primena, kaip racionaliai įsigyti ir atsakingai vartoti kompensuojamuosius vaistus, kad nenukentėtų nei sveikata, nei piniginė.
Šaltojo sezono ligos 2024-01-04