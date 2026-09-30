Per savaitę – beveik 70 proc. daugiau kvėpavimo takų infekcijų: skaičius išaugo tarp mokyklinio amžiaus vaikų

37-ąją metų savaitę šalyje buvo registruota 10 880 tokių susirgimų, o 38-ąją – jau 18 400. Didžiąją jų dalį sudarė ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos – per savaitę jų skaičius išaugo nuo 10 721 iki 18 199.
Dar ryškesnis šuolis matomas tarp mokyklinio amžiaus vaikų. 7–17 metų grupėje per savaitę bendras registruotų atvejų skaičius padidėjo nuo 2 567 iki 6 020 – tai yra daugiau nei 2,3 karto. Vien ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų šioje amžiaus grupėje registruota 6 002.
Toks vaizdas rudens pradžioje nėra netikėtas. Prasidėjus mokslo metams vaikai vėl daug laiko praleidžia uždarose patalpose, klasėse, būreliuose, važiuoja viešuoju transportu. Kontaktų staiga tampa gerokai daugiau, todėl virusams plisti atsiranda palankios sąlygos. O tada neretai matoma įprasta grandinė: pirmiausia suserga vaikas, po kelių dienų – vienas iš tėvų, dar vėliau – kiti šeimos nariai.
Dar vakar tik pakosėjo, o šiandien jau su temperatūra
Pirmieji kvėpavimo takų infekcijos požymiai nebūtinai prasideda aukšta temperatūra. Vienam pirmiausia užgula nosį, kitam ima perštėti gerklę, atsiranda nuovargis ar nestiprus kosulys.
NVSC nurodo, kad ūminėms viršutinių kvėpavimo takų infekcijoms gali būti būdingas kosulys, gerklės ir galvos skausmas, sloga ar nosies užgulimas, čiaudulys, taip pat temperatūra, nuovargis ar raumenų skausmas.
Didelė klaida – bandyti vien iš vieno simptomo nuspręsti, kuo žmogus serga. Sloga nebūtinai reiškia vieną virusą, temperatūra – kitą. Pirmosiomis dienomis daug svarbiau stebėti bendrą būklę: ar žmogus geria pakankamai skysčių, ar neatsiranda dusulys, neįprastas silpnumas, ar temperatūra valdoma, ar simptomai neblogėja.
Kada jau kreiptis į gydytoją?
Didelė dalis lengvų virusinių kvėpavimo takų infekcijų praeina savaime, todėl susirgus pirmiausia rekomenduojama ilsėtis, vartoti pakankamai skysčių ir stebėti simptomų eigą.
Tačiau vien todėl, kad „dabar visi serga“, nereikėtų numoti ranka į ryškiai blogėjančią savijautą.
Jeigu atsiranda dusulys, labai aukšta ar ilgai besilaikanti temperatūra, žmogus tampa neįprastai vangus, negali pakankamai gerti, o būklė po pagerėjimo vėl staiga pablogėja – tai jau nėra situacija, kurią reikėtų tiesiog išlaukti. Ypač atidūs turėtų būti mažų vaikų, vyresnio amžiaus žmonių ir lėtinėmis ligomis sergančių žmonių artimieji.
Svarbus ir paprastas dalykas, kurį rudenį vis dar linkstame ignoruoti – susirgus neiti į darbą, mokyklą ar darželį vien todėl, kad „temperatūros nėra“.
Jeigu žmogus sloguoja, kosėja ir jaučiasi prastai, geriausia dovana kolegoms ar klasės draugams nėra atėjimas į darbą su vaistų dėžute kišenėje. Kartais viena diena namuose yra daug racionalesnis sprendimas nei savaitė, per kurią po vieną iškrenta pusė kolektyvo.
Oficialus kvėpavimo takų infekcijų sezonas prasideda dabar
38-ąją metų savaitę gripo atvejų dar buvo gerokai mažiau nei kitų ūminių kvėpavimo takų infekcijų – registruoti 97 atvejai. Tačiau bendras susirgimų augimas rodo, kad rudens respiracinių infekcijų sezonas jau įgauna pagreitį.
NVSC nurodo, kad gripo ir ūminių kvėpavimo takų infekcijų sezonas įprastai skaičiuojamas nuo 40-osios kalendorinės metų savaitės iki kitų metų 20-osios savaitės. Vadinasi, šią savaitę Lietuva oficialiai įžengia į 2026–2027 m. kvėpavimo takų infekcijų sezoną.
Susirgus svarbu rinktis priemones pagal simptomus ir vaistus vartoti taip, kaip nurodyta jų pakuotės lapelyje arba rekomendavo gydytojas ar vaistininkas.
Engystol tabletės yra nereceptinis homeopatinis vaistinis preparatas, vartojamas peršalimui, ypač susijusiam su virusine infekcija, gydyti. Jo indikacijos pagrįstos homeopatijos principais. Jei per penkias dienas savijauta nepagerėja arba blogėja, rekomenduojama kreiptis į gydytoją.
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