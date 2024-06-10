Vakarinis kojų nuovargis: 5 įpročiai, kurie gali jį dar labiau sustiprinti
Ryte į batus įsispiriate be vargo, o vakare jaučiate, kad jie jau spaudžia? Kojos atrodo sunkesnės, ties kulkšnimis lieka kojinių žymės, o grįžus namo pirmiausia norisi prisėsti ir jas ištiesti? Po ilgos dienos šiuos pojūčius lengva nurašyti paprastam nuovargiui. Prie vakarinio kojų nuovargio gali prisidėti ne tik ilga ar įtempta diena, bet ir visai įprasti kasdieniai pasirinkimai, kurių dažnai net nesureikšminame.
(2)Gyvenimas po 45 2026-08-19
Kojos sunkios lyg švininės: kodėl šis pojūtis dažnėja su amžiumi?
Ryte kojos lengvos, o vakare atrodo, kad prie jų kas nors būtų prikabinęs po papildomą svorį? Norisi kuo greičiau nusiauti batus, prisėsti ir bent trumpam ištiesti kojas? Toks sunkumo jausmas pažįstamas daugeliui, tačiau metams bėgant jis gali pasirodyti vis dažniau. Švininių kojų pojūtis gali atsirasti dėl daugybės priežasčių – nuo kasdienių įpročių iki su amžiumi vykstančių organizmo pokyčių. Kartais jis praeina pailsėjus, o kartais vis sugrįžta ir tampa nemalonia kasdienybės dalimi.
Gyvenimas po 45 2026-08-13
46-ejų moteris kojų sunkumą ilgai laikė nuovargiu: „Gailiuosi, kad tiek metų laukiau“
„Gal tiesiog pervargau“ – taip sau dažnai kartoja ne viena moteris, kai vakare kojos ima tinti ir tampa sunkios, o batus norisi kuo greičiau nusiauti. Iš pradžių šie pojūčiai atrodo kaip natūrali ilgos darbo dienos pasekmė, ypač jei daug laiko tenka praleisti stovint ar sėdint. Vis dėlto nuolat pasikartojantis kojų sunkumas, tempimas, naktinis mėšlungis ar ryškėjančios venos gali būti ženklas, kad kojoms reikia skirti daugiau dėmesio.
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Kodėl vasarą dažniau tinsta kojos?
Vasarą daugelis žmonių dažniau pastebi apsunkusias, patinusias kojas ar veržiančius batus, nors įprastai tokie pojūčiai jų nevargina. Karštomis dienomis kraujagyslės plečiasi, organizmas aktyviau reguliuoja kūno temperatūrą, o skysčiai lengviau kaupiasi kojose. Dėl to dienos pabaigoje gali tinti pėdos, kulkšnys ar blauzdos, ypač jei daug laiko praleidžiama stovint, sėdint, keliaujant ar mažai judant. Nors ne visais atvejais kojų tinimas reiškia rimtą sveikatos problemą, jo ignoruoti nereikėtų.
Kojų tinimą pamirškite visam laikui: štai kas padės
Tinstančios kojos yra nemaloni problema, varginanti ne vieną, tačiau teigiama, kad yra naminių priemonių, galinčių padėti. Tai gali būti masažas, mitybos pokyčiai ar didesnis skysčių vartojimas. Pabrėžiama, kad priklausomai nuo tinimo priežasties, gali prireikti medicininės pagalbos – jei turite sveikatos nusiskundimų, visada kreipkitės į gydytoją ir nesiimkite savigydos. Neskausmingas kojų tinimas yra dažnas reiškinys ir gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, rašo healthline.com.
6 mitai apie venų varikozę, kuriais vis dar tikima
Venų varikozė – viena dažniausių kraujotakos problemų, apie kurią vis dar sklando nemažai mitų. Vieni ją laiko tik estetine problema, kiti mano, kad išsiplėtusios venos gresia tik vyresnio amžiaus žmonėms ar tiems, kurie visą dieną dirba stovėdami. Vis dėlto realybė visai kitokia, nes venų būklei įtakos gali turėti paveldimumas, gyvenimo būdas, kūno svoris, nėštumas, ilgas sėdėjimas ar stovėjimas bei kiti veiksniai.
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Tinstančios kojos vasarą: vaistininkas paaiškino, kada patinimas gali signalizuoti rimtos ligos požymius
Karštomis vasaros dienomis daugelis pastebi, kad vakare batai tampa ankštesni, o kulkšnys ir pėdos – patinusios. Nors dažniausiai toks kojų tinimas yra natūrali organizmo reakcija į karštį, kartais jis gali būti ir rimtesnių sveikatos sutrikimų požymis. „Eurovaistinės“ vaistininkas Mindaugas Rutalė paaiškina, kada patinimui numalšinti pakaks nakties poilsio, ir kada reikėtų kreiptis į medikus. Dažniausios priežastys Viena dažniausių kojų tinimo priežasčių vasarą yra aukšta oro temperatūra.
Gyvenimas po 45 2026-07-13
Patinusios kojos po kelionės: dažna vasaros problema, kuri kartais slepia daugiau
Karštomis vasaros dienomis vakare batai tampa ankštesni, o kulkšnys – pastebimai patinusios. Daugeliui tai atrodo neišvengiama karščių pasekmė, tačiau specialistai primena, kad kojų tinimas ne visada yra tik nuovargio ar aukštos temperatūros rezultatas. Kai kuriais atvejais jis gali signalizuoti ir rimtesnius sveikatos sutrikimus. Vasarą kojų tinimą dažnai pastebi ir keliaujantys žmonės.
Gyvenimas po 45 2026-06-26
Kojų tinimą pamirškite visam laikui: nustebsite, kas padės
Kojų tinimo problema neretai lydi tuos, kurių kraujotakos ar skysčių pasišalinimo iš organizmo funkcijos yra sutrikusios. Dalijamės su jumis patarimais, kaip galima padėti sau susidūrus su šiuo nemaloniu pojūčiu. Naujienų portalui tv3.lt šia tema pakomentavo „Camelia“ vaistinių tinklo vaistininkė Julija Aganauskaitė-Žukaitė. Pašnekovė aiškino, kad dažniausiai su šia bėda susiduria vyresnio amžiaus žmonės, besilaukiančios moterys, venų ligomis sergantys ar viršsvorio turintys asmenys.
Gyvenimas po 45 2026-06-06
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1 ženklas kojose išduoda aukštą cholesterolį: nenumokite ranka
Padidėjęs cholesterolio kiekis paprastai nesukelia jokių simptomų, tačiau kartais gali pasireikšti ryškūs požymiai. Vienas galimų įspėjamųjų ženklų gali pasireikšti kojose – tai yra cholesterolio sankaupos Achilo sausgyslėje. Bet kaip jos iš tikrųjų atrodo? Cholesterolis – tai vaškinė medžiaga, randama kraujyje, kuri yra būtina sveikų ląstelių gamybai, rašo mirror.co.uk.
Gyvenimas po 45 2026-06-04
Laikas pažaboti venų plėtimąsi
Venų varikozė – tai liga, kurios pilnai išgydyti nepavyks, tačiau galima ją sėkmingai pažaboti, nes šiandien yra ne vienas veiksmingas būdas, padedantis ne tik džiaugtis grįžtančia gera kojų išvaizda, bet ir … kojų lengvumo pojūčiu. Gydyti venų varikozę galima keletu pagrindinių būdų ir šie būdai arba jų derinys parenkamas priklausomai nuo to, koks venų ligos sunkumas, jaučiami simptomai ir bendra paciento sveikatos būklė.
Gyvenimas po 45 2025-07-07
Išsiplėtusios venos – tiesioginis pavojus mūsų sveikatai
Mūsų venos – gyvybės šaltinis, todėl pamačius išsiplėtusias venas, reikėtų nedelsti ir kreiptis į specialistus. Juk mūsų organizme yra daugiau kaip šimtas tūkstančių kilometrų kraujagyslių, o kraujas jomis nešioja maistines medžiagas, deguonį ir surenka bei padeda pašalinti visa tai, ko nebereikia. Tad nereikėtų galvoti, kad venų varikozė arba išsiplėtusios venos – tai tik estetinė problema.
Gyvenimas po 45 2025-06-07
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Gražios ir lengvos kojos – kiekvieno svajonė
Gražios ir lengvos kojos – kiekvieno svajonė. Tai tarsi geros išvaizdos vizitinė kortelė, o ypatingai svarbi ji tampa šiltuoju metų laiku, kai plazda suknelės ir gaivos pojūtį suteikia šortai. Kojomis rūpintis reikia nuolat ir jau atsiradę mėlyni venų voratinkliai, guzeliai ar net opos rodo, kad buvo šiek tiek uždelsta. Mes sakome – pradėti rūpintis savo sveikata, o kartu – ir grožiu, niekada nevėlu.
Gyvenimas po 45 2025-06-06
Susidėvėjo sąnarys? Viskas, ką reikia žinoti apie nemokamą jo keitimą
Pernai Lietuvoje, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, buvo atlikta daugiau kaip 12 tūkstančių sąnarių keitimo operacijų, kurių išlaidas padengė ligonių kasos. Didžiausią jų dalį – apie 11 tūkstančių – sudarė klubo ir kelio sąnarių keitimo operacijos. Valstybinė ligonių kasa paaiškina, ką reikia žinoti norint gauti kompensuojamą dirbtinį sąnarį.
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Melsvi kapiliarų „voratinkliai” ant kojų – ką jie reiškia ir kada kreiptis į gydytoją?
Iš spintos traukiant lengvesnius ir trumpesnius drabužius bei pamažu ruošiant kūną artėjančiam vasaros sezonui, į akis krinta melsvi smulkių kraujagyslių „voratinkliai“, plonomis gijomis išsiraizgę po kojų oda. Kodėl atsiranda šie neestetiškai atrodantys „voratinkliai“ ir ar įmanoma jų atsikratyti? „Hila“ Medicinos diagnostikos ir gydymo centro kraujagyslių chirurgas med. dr.
Gyvenimas po 45 2025-04-14
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Tiesa ar melas? Mokslininkai atsakė, ar sąnarių skausmai perspėja apie orų pokyčius
Šimtus metų žmonės tvirtino, kad pagal sąnarių skausmus galima nuspėti orų pokyčius. Tokie asmenys dažnai praneša, kad prieš šalčius ar smarkų lietų sąnarių skausmas padidėja. Tačiau mokslinis šio teiginio pagrindimas tebėra ginčytinas.
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Reikia keisti sąnarį? Pasakė, kas priklauso nemokamai ir kaip sutrumpinti eilę
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Sumažinkite sąnarių skausmą: išmeskite šiuos 5 produktus
Šaltis dažnai sukelia sezoninius sąnarių skausmus. Kai orai atvėsta ir norisi tik sėdėti prisiglaudus prie radiatoriaus, gali kilti pagunda pasimėgauti šiltu ir paguodžiančiu maistu, tačiau ekspertė įspėja išmesti penkis produktus – jie jums nesuteikia jokios naudos. Kai kurie produktai gali visiškai nesuteikti šilumos ir paguodos, priešingai, tik pridaryti jums žalos, perspėja ekspertė, rašo express.co.uk. Mitybos specialistė dr.
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Kojos sunkios, sutinusios ir jas skauda? Jūs galite sau padėti
Lėtinis venų nepakankamumas – viena dažniausiai diagnozuojamų ligų. Teigiama, kad ji dažniau pasireiškia moterims, tačiau vyrai – tikrai ne išimtis. Ką vertėtų žinoti apie šią ligą ir kaip veiksmingai sau padėti? Ką ir kada dažniausiai kamuoja ši liga? Literatūros duomenimis, lėtinis venų nepakankamumas gali kamuoti net iki šešiasdešimt procentų moterų ir net iki penkiasdešimt procentų vyrų.