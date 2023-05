Žinomos moterys rinkosi į išskirtinį renginį: atskleidė savo mitybos paslaptis

Vilniuje gydytojų įkurtas „Inovatyvios dietologijos centras” šventinę dieną sutraukė tuos, kurie ieško šiuolaikinio požiūrio į maitinimosi problemų, ir su tuo susijusių ligų, sprendimo būdus, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Renginyje, kurio metu kviestinė publika susipažino su unikaliu metabolizmo tyrimu, apsilankiusi verslių moterų klubo „She is Glowing“ įkūrėja Dovilė Urbanaitė pasakojo, kad jos santykis su maistu – puikus. Ir už tai galėtų padėkoti dietologei. „Išgyvendama sunkesnį gyvenimo laikotarpį numečiau daug svorio. Po kelių mėnesių maistas tapo paguoda, į kasdienybę įnešantis daugiau džiaugsmo: valgiau saldumynus, ne pačius sveikiausius patiekalus. Ir kas nutiko?

Ogi visiems žinomas „Jojo“ efektas, kai numestas svoris grįžo su kaupu. Prisipažinsiu, gerai nesijaučiau. Peržvelgiau mitybą, aktyviai sportavau ir svoris krito, bet viskas susitvarkė tuomet, kai pajutau vidinę ramybę. Mityba ir emocinė būklė – itin susiję, – įsitikinusi Dovilė. – O štai pas dietologę apsilankiau visai neseniai, norėdama susidėlioti mitybos planą, kuriuo galėčiau kasdien vadovautis. Neturiu laiko dažnai gaminti namuose, bet suvokdama, kad tai kenkia sveikatai, nutariau įpročius keisti. Juk maistas – skirtas ne tik alkiui malšinti, bet ir naudingų medžiagų šaltinis.“

Vakaro vedėja Justina Žičkutė pabrėžė, kad sprendžiant su mityba susijusius klausimus dažnai vien tik dietologo nepakanka, nes dėl antsvorio, medžiagų apykaitos ar virškinamojo trakto sutrikimų būna kalti ir kiti veiksniai, kuriuos padeda išsiaiškinti gydytojai endokrinologai, ginekologai, gastroenterologai. Tam pasitelkiama ir krioterapija – riebalinių ląstelių naikinimas šalčiu, unikalūs ir įvairiapusiai metabolizmo ar kraujo tyrimai.

Renginio metu, kurį organizavo „Balti lapai“ įkūrėja Sandra Dainaravičienė, naujame dietologijos centre netrūko interaktyvių pramogų. Susirinkę svečiai ne tik apžiūrėjo Manto Petruškevičiaus dekoru papuoštas klinikos erdves, klausėsi gydytojų patarimų, bet ir čia pat atliko kelis tyrimus. Vienas jų – neinvazinis kepenų tyrimas, prilygstantis biopsijai.

Grožio namų „Gafaro“ įkūrėja Justina Gafarovaitė dėl varginančių galvos skausmų, dermatito ir energijos trūkumo savo mitybą koregavo ne sykį, kol galiausiai atrado tai, kas jai padeda jaustis geriau. „Keto mitybą atradau prieš metus ir mano sveikatos problemos dingo. Visgi pasikonsultavusi su dietologu nusprendžiau praplėsti mitybos racioną ir įtraukti daugiau sveikųjų angliavandenių: bolivinę balandą, žirnius, avinžirnius, egzotinius vaisius.

Didžiausią kiekį mano lėkštėje sudaro liesa mėsa, sūris, varškė ir daug daržovių. Mano tikslas – gera savijauta, todėl per parą stengiuosi surinkti reikiamą kiekį baltymų. Tačiau svarbiausia – balansas. Už poros dienų skrendu į Italiją, kur tikrai ragausiu picą ir makaronus“, – nusišypso Justina.

Smulkaus sudėjimo trijų vaikų mama Edita Lavrinovič visuomet turėjo pavydėtiną figūrą be griežtų dietų – užtenka nepersivalgyti. „Du arba tris kartus per savaitę sportuoju su asmeniniu treneriu, nes vargu ar be priežiūros palaikyčiau tokį fizinį aktyvumą. Maistą šeimai gaminu namuose iš šviežių ir natūralių produktų.

Vaisiai, daržovės ir riešutai – kasdien. Nors pati nevalgau mėsos, kitiems šeimos nariams iš jos ruošiu patiekalus. Pusryčiams jau kurį laiką renkuosi stiklinę vandens ir kavos puodelį. Kartą ar kelis per mėnesį leidžiu sau paskanauti ir greito maisto, tačiau parduotuvėse stengiuosi apeiti saldumynų ir vaisvandenių lentynas. Bus mažiau pagundų namuose ne tik man, bet ir vaikams.“