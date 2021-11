Žinomos moterys linksminosi prabangiame pižamų vakarėlyje: pasirodė ir seniai viešumoje matyta Eglė Andreikaitė

Šventėje linksminosi vizažistė Deimantė Kazėnaitė, TV veidas Dalia Belickaitė, maudymosi kostiumėlių kūrėja Eglė Andreikaitė, moterų verslo konsultantė Dovilė Urbanaitė, nuomonės formuotojos Inga Žuolytė, Anžela Adomovič-Gečienė, naujosios kartos Instagram veidai Inidė Jasnauskaitė, Kamilė Dambrauskaitė, Justė Šoblinskaitė bei Justė Štakaitė, rašoma pranešime spaudai.

Miego drabužių „Aruelle“ įkūrėja Monika Jankovska pastebi, jog pastarieji metai sulėtino gyvenimo tempą, imta daugiau laiko leisti namuose, tad neišvengiamai, daugiau dėmesio imta skirti dailesniems namų drabužiams. „Jaučiame, kad rinka keičiasi, klienčių pasirenkami deriniai tampa išraiškingesni, puošnesni ar žaismingesni. Moterys nori jaustis gražios namuose, o miego ir namų drabužių koncepcijos po truputį persipina, tad yra svarbu, kad drabužis būtų ne tik patrauklus, bet ir patogus“,- įžvalgomis dalinosi M.Jankovska.

Į prašmatnų pižamų vakarėlį pakviestos grožio, mados bei verslo atstovės atviravo apie savo miego įpročius ir atskleidė kokie miego drabužiai joms yra labiausiai tinkami.

Paklausta, kokią pižamą renkasi, jaunoji krepšininkė Dalia Belickaitė nedvejodama atsakė, jog labiausiai jai patinka minkšta ir itin švelni dviejų dalių pižama ilgomis rankovėmis bei kelnėmis. Mergina atviravo, jog šaltuoju sezonu mėgsta įsisukti į jaukius miego drabužius, kuriuose gali leisti lėtus sekmadienio rytus.

Maudymosi kostiumėlių kūrėja Eglė Andreikaite atviravo, jog geras miegas jai visuomet asocijuojasi su patogia lova, švariais patalais ir patogia pižama. ,,Priklausomai nuo metų laiko, vasarą renkuosi trumpus, suknelės tipo naktinukus, o žiemą, visad norisi jaukumo ir šilumos, tad renkuosi ilgų kelnių ir viršutinės dalies variantą. Be to, labai mėgstu pirkti ir gauti dovanų naktinukus, jų niekad nebus per daug. Tad turiu visiems metų laikams tinkamus miego drabužių variantus“ – pasakojo nuomonės formuotoja.

Turinio kūrėja Inga Žuolytė miego drabužių favoritais laiko dviejų dalių pižamas: ,,Šiuo metu mano miego kokybė priklauso nuo to, kaip miega jauniausioji atžala. Pižamas renkuosi dviejų dalių – šios nevaržo judesių. Priklausomai nuo sezono, kinta nebent jų kelnių ir rankovių ilgis“.

Renginyje dalyvavusi mados influencerė Inidė Jasnauskaitė akcentavo, jog miego kokybei didelę įtaką turi laikas, kuriuo mergina eina miegoti – kuo anksčiau užmiega vakare, tuo ryte jos nuotaika būna geresnė. Nuomonės formuotoja pridūrė, jog mėgsta miegoti apsirengusi bent kažkokį miegui skirtą rūbą: ,,Dažniausiai renkuosi įvairius šilko imitacijos naktinukus, tačiau modelis priklauso nuo sezono. Vasarą renkuosi kuo trumpesnius modelius: naktinukus arba maikutę su šortais. Šaltuoju sezonu renkuosi šiltesnių audinių naktinukus arba pižamas, kurios sukuria jaukumą“.

Stiliui neabejingos pižamų vakarėlio viešnios sužinojo, kas lemia kokybišką miegą ir kaip jis veikia mūsų savijautą, mokėsi legendinių HUGO ir ,,Martinio“ kokteilių gamybos su viešbučio ,,Kempinski“ miksologu, atvėrė savo delnus būrėjai, linksminosi ir pozavo žinomai fotografei Gretai Gedminaitei.