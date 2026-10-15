Žinomas Lietuvos aktorius oro uoste pateko į pareigūnų akiratį: štai ką rado jo lagamine

Vienu pirmųjų laidos svečių tapo aktorius Edgaras Bechteris, pasidalijęs prisiminimu apie išvyką, kuri beveik virto dideliais nemalonumais dar net nepasiekus kelionės tikslo. Visa ši situacija prasidėjo nuo paprasto sumanymo, kaip paįvairinti pasirodymą šokių projekte.
Netikėtas aktoriaus prisipažinimas
Atsisakęs formalios studijos aplinkos ir ryškių šviesų, M. Bertulis „Kitokias istorijas“ perkelia į neįprastas, kasdieniškesnes vietas – taip pašnekovams lengviau atsipalaiduoti bei atvirai papasakoti asmeninius išgyvenimus.
Pavyzdžiui, su E. Bechteriu laidos kūrėjas susitiko tiesiog prie daugiabučio įėjimo. Tiesa, laidos vedėjas, vargu, ar galėjo nuspėti, kokį neįtikėtiną prisipažinimą netrukus išgirs iš aktoriaus lūpų.
„Vieną kartą bandžiau ginklus į Kubą prasivežti“, – taip pokalbį pradėjo Edgaras.
Aktorius netrukus atskleidė, kad ši situacija susiklostė besiruošiant skrydžiui į Kubą, kur vyko televizijos šou „Salsamanai“. E. Bechteris sumanė savo šokiui pasirinkti kino juostos „Ponas ir ponia Smitai“ motyvus, o tokio numerio išpildymui, jo teigimu, tiesiog būtini rekvizitiniai ginklai.
„Ten istorija, tai vau... Ruošiausi važiuoti į Kubą, ten vyko projektas „Salsamanai“. Projektą pralaimėjau ir tuoj paaiškinsiu, kodėl. Buvo idėja tokia , kad turiu padaryti pono ir ponios Smitų šokių pasirodymą. O jeigu darau „Mr. & Mrs. Smith“ – tai reikia ko? Reikia pistoletų. Kaip be pistoletų? Galiausiai, Naujosios Vilnios turgelyje, radau pas močiutę du netikrus, bet geležinius pistoletus – labai įtikinamus muliažus“, – dalijosi jis.
Nemalonumai oro uoste
Sėkmingai aptikęs tinkamus daiktus, jis nedvejodamas įsidėjo ginklus į bagažą ir patraukė oro uosto link. Tuo metu aktorius net nenujautė, kokių bėdų šis poelgis jam prišauks.
Oro uosto apsaugos pareigūnams patikrinimo metu kilo įtarimų dėl Edgaro lagamino turinio, todėl jam teko teisinantis aiškinti, kam kelionėje į Kubą prireikė ginklus primenančių daiktų. Tik tą akimirką, paties aktoriaus teigimu, jis suprato situacijos rimtumą.
„Man tik tada galvoje nušvito. Žinai, menininko galva – ko nepadarysi dėl pasirodymo“, – juokavo jis.
Savo ruožtu patikros darbuotojai į incidentą reagavo itin griežtai ir atkreipė dėmesį, jog aktoriui labai pasisekė, kad imituoti pistoletai buvo pastebėti dar neišskridus.
„Man sakė: „Jūs džiaukitės, kad čia mes tai atradome. Jeigu tai būtų įvykę Kuboje, tai galimai jūsų iš ten išvis neišleistų arba deportuotų nežinia kur. Galėjo blogai baigtis, išmeskit kuo greičiau“, – neslėpė E. Bechteris.
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