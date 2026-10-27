Žinomai aktorei prireikė skubios operacijos: sunku patikėti, kokio dydžio darinį rado

Apie tai aktorė pranešė socialiniame tinkle „Instagram“, pasidalijusi nuotraukomis iš ligoninės, skelbė dailystar.co.uk.
Prireikė medikų pagalbos
„Lygiai prieš savaitę tokiu metu būčiau buvusi operacinėje arba ką tik iš jos išėjusi. Tikrai ne tokioje operacinėje, į kokią paprastai einu!“ – rašė ji.
Humoro jausmo nepraradusi Sarah atskleidė, kad pašalintą miomą praminė Felicia.
„Man buvo atlikta miomektomija – operacija, kurios metu pašalinta gimdos mioma, kurią dabar praminiau Felicia. Taigi galiu taikliai pasakyti: „Sudie, Felicia!“ – ir juokdamasi iš savo pačios pokšto raukytis iš skausmo!“ – dalijosi aktorė.
Mioma užaugo iki golfo kamuoliuko dydžio
Sarah pasakojo, kad mioma ilgainiui išaugo iki golfo kamuoliuko dydžio ir sukėlė rimtų sveikatos problemų.
„Mioma buvo užaugusi iki golfo kamuoliuko dydžio. Kiekvieną kartą prasidėjus mėnesinėms dėl jos tekdavo skubiai kreiptis į ligoninę, o ką nors veikiant atrodydavau taip, lyg būčiau ką tik nužengusi iš filmo „Nužudyti Bilą“ filmavimo aikštelės!
Atėjo metas jai išeiti! Mano anesteziologas pasakojo, kad savaitę prieš mano operaciją jie operavo merginą, kurios mioma buvo PAPLŪDIMIO KAMUOLIO dydžio. Kas per velnias?!“ – stebėjosi ji.
Sarah taip pat prisipažino, kad ją sujaudino medikų ir net nepažįstamų žmonių gerumas.
„Mane sujaudino nepažįstamų žmonių, slaugytojų, chirurgų ir visų, kurie buvo šalia manęs, gerumas. Negalėjau patikėti, kad mano tikslai ligoninėje tapo tokie paprasti ir kartu tokie gražūs: nusiprausti po dušu, pradėti judėti ir išgerti kavos“, – dalijosi ji.
Aktorė paragino žmones labiau vertinti kasdienes akimirkas ir nepamiršti pasirūpinti savimi.
„Vaikščiokite lėčiau. Apkabinkite ilgiau. Juokitės garsiau (jei neskauda). Laikas gal ir nenumaldomai bėga, tačiau jūsų buvimas šalia yra amžinas. Jaučiau visą iš viso pasaulio sklindančią meilę. Ačiū“, – dėkojo ji.
Įrašo pabaigoje Sarah priminė, kad gyvenimas nėra vien pareigų ir darbų sąrašas.
„Gyvenimas nėra darbų sąrašas. Tai dovana. Tikiuosi, Felicia daugiau manęs neaplankys už tai, kad neklausiau savo kūno“, – rašė aktorė.