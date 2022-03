Žilvinas Tratas sulaukė kritikos strėlių: patikėjo Rusijos melu apie Mariupolio ligoninę

Rusijos propoganda ėmė skleisti melą, jog gimdymo namai jau seniai nebeveikė ir paviešintos nuotraukos yra melagingos. Panašu, jog šia dezinformacija patikėjo ir Žilvinas Tratas, kuris socialiniame tinkle sulaukė kritikos.

Feisbuke ėmė plisti Ž. Trato komentarai su kitu vyru, kuriame diskutavo dėl minėto įvykio. „Panašu, kad fake. Kad buvo namai uždaryti kovo 2 dieną, ir paversti į Azov būstinę. Pasirodo nuotraukos profesionalaus fotografo, o jose garsios blogerės ir t.t. Jau niekuo nebetikiu“, – komentavo Ž. Tratas.

Būtent šis komentaras ir supykdė aktorių Marių Čižauską.

„Kartojau, kad raganų medžioklė man svetima, bet viena girtam aiškiai neišartikuliuoti savo pozicijos, kita sąmoningai užsiimti kenkėjiška veikla. Yra toks aktorius Tratas. Apie jį jau daug kas rašė… Bet kadangi jis yra mano profesijos lauko žmogus ir mes turim daug bendrų pažįstamų, kolegų, norėčiau atkreipti dėmesį ir aš.

Iki Rusijos invazijos į Ukrainą, jis pradėjo budint tautą ir kovoti su ta nepakeliama prievarta, kuri įsigaliojo su pandemija. Nors dabar liko tik kaukės, Trato kova nesibaigė. Jis toliau postringauja apie „Lietuvos demokratijos likučius“ ir skleidžia savo „alternatyvią nuomonę“. Gali turėti kokias nori politines pažiūras, gali būti prieš skiepus, bet kai kalbėdamas apie subombarduotus gimdymo namus Ukrainoje, išsiaiškini, kad čia fake, vadinasi šoki konkrečiai pagal Kremliaus dūdelę.

Tratas nežino, ar 100 proc. taip yra ir jis sako apkritai nežino kuo dabar galima tikėti, o tai kad negalima niekuo pasitikėti, kad yra dvi medalio pusės, yra dar viena nata Kremliaus dūdelėje.

Tratas visus kas jį kritikuoja vadina išplautom smegenim, tą darė ir per pandemiją, tą daro ir dabar per karą, bet tuo pačiu džiaugiasi savo gerbėjų gretomis, tarp kurių ne maža dalis botų ir anketų be vardų ir pavardžių.

Kai komentare Tratui parašiau, kad jis yra „naudingas idiotas“, subėgo tie gerbėjai diskutuoti apie intelektą, vienas net susprogo, neatlaikius facebooko patikros. Norėčiau tikėti, kad Tratas yra tiesiog „naudingas idiotas“, bet gali būti ir liūdniau, nes turi būti normaliai durnas, kad nematyti savo auditorijos, nesugebėti jos indentifikuoti ir neatkreipti dėmesio kokios idėjos ją maitina“, – feisbuke rašė M. Čižauskas.