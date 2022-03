Rusijos tinklaraštininkė apsipylė ašaromis: negalės skelbti maisto nuotraukų iš restoranų

Rusijos tinklaraštininkė apsipylė ašaromis, kuomet sužinojo apie instagramo blokavimą.

„Ji visiškai nesirūpina tūkstančiais mirusių žmonių, įskaitant savo tautiečius. Akivaizdu, kad dabar jai didžiausią nerimą kelia tai, kad ji negalės skelbti maisto nuotraukų iš restoranų“, – rašė „Nexta“ ir pasidalijo minėtu įrašu.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working



She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr