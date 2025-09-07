Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Žilviną Žvagulį pribloškė pamatytas vaizdas – tapo gaisro liudininku: paaiškėjo, kas įvyko

2025-09-07 13:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 13:48

Dainininkas Žilvinas Žvagulis savaitgalį tapo didelio gaisro liudininku.

Žilvinas Žvagulis (nuotr. BNS, soc.tinklų)

Dainininkas Žilvinas Žvagulis savaitgalį tapo didelio gaisro liudininku.

Socialiniame tinkle „Facebook“ Ž. Žvagulis šeštadienį pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti itin didelis gaisras.

Žilvinas Žvagulis tapo kraupaus gaisro liudininku

„Važiuojame pro šalį ir dega viskas. Eina sau“, – vaizdo įraše kalbėjo priblokštas Ž. Žvagulis.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Žilvinu, dainininkas pasakojo, kad šį reginį pamatė važiuodamas iš koncerto.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turėjau koncertą Pagėgiuose ir važiavau tuo kraštu pro Šilutę į Drevernos uostą. Ir pamačiau, kad dega pastatas. Pirmą kartą mačiau tokią didelę ugnį. Bet buvau ramus, nes mačiau, kad jau buvo atvažiavę gelbėtojai, jų ten buvo išties daug“, – komentavo Ž. Žvagulis.

Paaiškėjo, kas nutiko

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento budinčiu asmeniu paaiškėjo, kad Šilutės rajone, Alkos kaime degė ūkinis pastatas.

Pranešimas apie įvykį buvo gautas aštuonios minutės po vidurnakčio.

Pastato viduje buvo sandėliuojami šieno rulonai.

Įvykio metu žmonės nenukentėjo.



