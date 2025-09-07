Žilviną Žvagulį pribloškė pamatytas vaizdas – tapo gaisro liudininku: paaiškėjo, kas įvyko

Socialiniame tinkle „Facebook“ Ž. Žvagulis šeštadienį pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti itin didelis gaisras.
Žilvinas Žvagulis tapo kraupaus gaisro liudininku
„Važiuojame pro šalį ir dega viskas. Eina sau“, – vaizdo įraše kalbėjo priblokštas Ž. Žvagulis.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Žilvinu, dainininkas pasakojo, kad šį reginį pamatė važiuodamas iš koncerto.
„Turėjau koncertą Pagėgiuose ir važiavau tuo kraštu pro Šilutę į Drevernos uostą. Ir pamačiau, kad dega pastatas. Pirmą kartą mačiau tokią didelę ugnį. Bet buvau ramus, nes mačiau, kad jau buvo atvažiavę gelbėtojai, jų ten buvo išties daug“, – komentavo Ž. Žvagulis.
Paaiškėjo, kas nutiko
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento budinčiu asmeniu paaiškėjo, kad Šilutės rajone, Alkos kaime degė ūkinis pastatas.
Pranešimas apie įvykį buvo gautas aštuonios minutės po vidurnakčio.
Pastato viduje buvo sandėliuojami šieno rulonai.
Įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!