TV3 naujienos > Žmonės

„Žemaituko“ Ovidijaus Petrausko įrašas ištirpdė internautų širdis: sulaukė didelio dėmesio

Žemaituko“ Ovidijaus Petrausko vaizdo įrašas su dukryte ištirpdė internautų širdis ir sulaukė didžiulio dėmesio. Juo jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

„Žemaitukai“ ir Ovidijus Petrauskas su šeima (nuotr. BNS ir nuotr. asm. archyvo)

0

Vaizdo įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Šilti momentai

Užfiksuotose akimirkose vaizdas tirpdo širdį. Dainininkas su dukryte Estele kartu dainuoja, juokiasi, smagiai leidžia laiką. Prieraše Ovidijus rašė:

„Po metų Estelė vėl paprašė padainuoti kartu. Skelbiame jos sugrįžimą į sceną!“

View this post on Instagram

A post shared by Ovidijus Petrauskas (@petrauskasovidijus_)

Neilgai trukus laimingos tėčio ir dukros akimirkos susilaukė dėmesio: surinko beveik 7 tūkstančius patiktukų ir galybės šiltų komentarų.

Žmonės rašė:

„Jūsų dukrytė tikrai nuostabi.“

„Tėtės dukra. Kopija.“

„Būsima žvaigždė.“

