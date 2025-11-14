„Žemaituko“ Ovidijaus Petrausko įrašas ištirpdė internautų širdis: sulaukė didelio dėmesio

Vaizdo įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Šilti momentai
Užfiksuotose akimirkose vaizdas tirpdo širdį. Dainininkas su dukryte Estele kartu dainuoja, juokiasi, smagiai leidžia laiką. Prieraše Ovidijus rašė:
„Po metų Estelė vėl paprašė padainuoti kartu. Skelbiame jos sugrįžimą į sceną!“
Neilgai trukus laimingos tėčio ir dukros akimirkos susilaukė dėmesio: surinko beveik 7 tūkstančius patiktukų ir galybės šiltų komentarų.
Žmonės rašė:
„Jūsų dukrytė tikrai nuostabi.“
„Tėtės dukra. Kopija.“
„Būsima žvaigždė.“
