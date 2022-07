Zelenskis – neatpažįstamas: pokyčiai jo veide neramina

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vaizdai, rodantys, kaip jis pasikeitė karui įsibėgėjus, verčia sunerimti. Jei anksčiau vyras atrodė linksmas ir nuotaikingai nusiteikęs, šiandien jo veide to visai nematyti. Jo veide šiandien tik susirūpinimas ir nuolatinis nerimas dėl jo žmonių, rašo insider.com.

Praėjo 150 dienų nuo to laiko, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, ir per tą laiką šalies prezidentas susidorojo su daugybe pasikėsinimų nužudyti, derėjosi su Europos lyderiais, kad pabėgėliams būtų užtikrintas saugus praėjimas, ir paprašė daugiau Vakarų šalių įsikišimo, įskaitant neskraidymo zoną ir Rusijai taikomas didesnes sankcijas. Prasidėjus konfliktui, Zelenskis pasakė, kad ketina likti šalyje ir padėti savo žmonėms, ką jis ir padarė.

Štai, kaip vyras atrodo dabar, lyginant su tuo, kaip jis atrodė prieš prasidedant karui:

Zelenskis lankėsi ir krauju aplietame Bučos mieste vos tik pasibaigus skerdynėms ir kalbėjo apie mirtį ir sunaikinimą neseniai išlaisvintuose Stojankos, Irpino ir Bučos miestuose.

„Miestai tiesiog sugriauti“, – sakė jis ir pridūrė, kad valdžia pradėjo galimų karo nusikaltimų tyrimą.

Ukrainos prezidentas kreipėsi į Vakarų lyderius, kritikuodamas, jo teigimu, uždelstus veiksmus prieš Rusiją. „Ar tikrai šimtai mūsų žmonių turėjo mirti agonijoje, kad kai kurie Europos lyderiai pagaliau suprastų, jog Rusijos valstybė nusipelno didžiausio spaudimo?“ – klausė jis.

Kalbėdamas apie karinę pagalbą, jis sakė: „Jei jau būtume gavę tai, ko mums reikia... būtume galėję išgelbėti tūkstančius žmonių“. Jau tuo metu matėsi akivaizdūs pokyčiai jo išvaizdoje:

These photos were taken 41 days apart by the president’s photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1