Žaibiškai plinta vaizdo įrašas, kaip vienarankis parduotuvės darbuotojas išmetė įtariamą vagį: internautai vadina jį „metų darbuotoju“

Incidentą užfiksavusiame vaizdo įraše matoma, kaip vienas iš parduotuvės darbuotojų pargriauna biskvitinių sausainių „Jaffa Cakes“ vagyste įtariamą vyrą ant grindų. Įtariamasis pargriaunamas su tokia jėga, jog jam nusmunka kelnės, o jo apnuogintas užpakalis matomas kitiems pirkėjams.

Tuomet kitas „Poundland“ darbuotojas, kuris pasirodo turi tik vieną ranką, griebia nugriuvusį vyriškį už pakarpos ir tempia jį link išėjimo, kur išmeta jį į gatvę. Įtariamajam toliau protestuojant, vienarankis smūgiuoja jam koja ir dar kartą pargriauna, sugriebęs už kaklo vienintele savo ranka.

Didelio populiarumo socialiniuose tinkluose sulaukusio vaizdo įrašo komentatoriai tikėtiną vagį išmetusį „Poundland“ darbuotoją siūlo pavadinti metų darbuotoju.

Dėl šio incidento „Poundland“ administracija iškvietė policiją, tačiau niekas nebuvo suimtas. Pasak „Poundland“ atstovo spaudai, parduotuvių tinklo darbuotojai kasdien patiria didžiulius sunkumus kovojant su vagišiais.

One armed man scissor kicks a chav with his arse hanging out through the Poundland doors pic.twitter.com/rfGcttbWxp