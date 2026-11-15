Ypatingame renginyje – būrys Lietuvos garsenybių: pasidairykite

Į tradicinį renginį susirinko meno, kultūros, verslo ir gyvenimo būdo pasaulio atstovai, kuriuos suvienijo meilė grožiui, estetikai ir išskirtiniams kvapams, rašoma pranešime spaudai.
Tą vakarą teatras virto namais, kuriuose susitiko menas, kvapai ir gyvenimo istorijos. Nišinės parfumerijos ekspertė Kristina Strolienė vakaro svečius pakvietė atrasti namų jausmą per kvapus, prisiminimus, kasdienius ritualus ir juose telpančias istorijas.
Nišinės parfumerijos gerbėjams skirtame vakare susipynė teatras, menas, muzika, parfumerija ir kasdienio gyvenimo estetika. Pasak renginio organizatorių, šių metų „Krispo Art Gala“ sumanymas gimė iš paprastos, tačiau prasmingos minties: gražiausios dovanos yra tos, kurios tampa mūsų gyvenimo dalimi.
„Kvapas, kurį atpažįstame vos pravėrę namų duris. Žvakė, kurią uždegame vakarais. Mėgstamas puodelis rytinei kavai. Daiktai, kuriuos kažkada gavome dovanų, ilgainiui tampa mūsų ritualų, prisiminimų ir asmeninių istorijų dalimi. Būtent apie tai šiemet ir kalbame – ne apie daiktus, o apie gyvenimą, kuris vyksta aplink juos“, – sako K. Strolienė.
Kauno nacionaliniame dramos teatre buvo sukurti simboliniai namai su trimis erdvėmis – svetaine, miegamuoju ir vonios kambariu. Jų atmosferą padėjo kurti minimalistinio dizaino baldai „Unminimal“ bei „Fėjos namų“ tekstilė ir patalynė, tapę organiška scenografijos dalimi.
Kiekvienoje jų gyveno skirtingas personažas, atspindintis savitą gyvenimo būdą, įpročius ir santykį su namais. Vėliau jų istorijos persikėlė į sceną, o pasibaigus pasirodymui simbolinių namų durys atsivėrė ir svečiams. „Norėjosi sukurti vakarą, kuriame žmonės ne tik žiūrėtų į gražius daiktus, bet ir pajustų, kaip jie gyvena mūsų namuose. Juk renkant dovaną svarbiausia ne jos kaina ar pakuotė. Svarbiausia – žmogus, kuriam ją dovanojame. Kai dovaną išrenkame galvodami apie konkretų žmogų, ji įgyja visai kitą prasmę“, – sako nišinės parfumerijos ekspertė K. Strolienė.
Trijų vakaro personažų idėja gimė iš skirtingų charakterių ir gyvenimo būdų. Jie įkvėpė sukurti tris savitus pasaulius, simbolizuojančius skirtingus santykius su namais. Vienas personažas įkūnijo judėjimą, keliones ir nuolatinį atradimų džiaugsmą, kitas – kūrybą, individualumą ir vidinio pasaulio paieškas, trečias – gebėjimą švęsti gyvenimą kasdienybėje.
Trys personažai, trys gyvenimo ritmai ir trys skirtingi santykiai su namais priminė pagrindinę vakaro mintį – tikri namai niekada nebūna vienodi. Juose telpa skirtingi žmonės, įpročiai, nuotaikos ir istorijos.
Vakaro vieta taip pat pasirinkta neatsitiktinai. Teatro erdvė, kurioje kasdien gimsta istorijos ir personažai, šįkart tapo namais. Riba tarp scenos ir kasdienybės buvo sąmoningai ištrinta, primenant, kad grožis slypi ne tik išskirtinėse progose, bet ir kasdieniuose ritualuose.
„Kartais atrodo, kad grožis turi būti kažkur ypatingai – galerijoje, scenoje ar šventėje. Tačiau man gražiausia estetika yra ta, su kuria gyvename kasdien. Kaip pasitinkame rytą, kokį kvapą pasirenkame namams ar kokią žvakę uždegame vakare. Norėjosi parodyti, kad ir mūsų kasdienybė gali būti savotiškas meno kūrinys“, – sako K. Strolienė.
Artėjant šventiniam laikotarpiui vakaro tema natūraliai pakvietė susimąstyti ir apie dovanojimo prasmę.
„Man atrodo, kad dovanojimas yra menas. Dovanodami mes iš tiesų sakome: aš tave pažįstu, matau ir suprantu, kas tau patinka. Gražiausia, kai dovana nelieka lentynoje kaip prisiminimas, o tampa žmogaus gyvenimo dalimi“, – sako nišinės parfumerijos ir dovanų ekspertė.
Šių metų tema „Sveiki sugrįžę namo“ K. Strolienei ir jos vyrui Povilui Stroliui turi ir asmeninę reikšmę. Ji su šeima ne kartą yra atvėrusi savo namų duris svečiams, todėl šių metų vakaro tema tapo natūraliu jos verslo filosofijos tęsiniu – noru dalytis tuo, kas artima, tikra ir prasminga.
„Kuo daugiau gyvenime patiriu, tuo aiškiau suprantu, kad tikroji prabanga nėra daiktai. Tai jausmas, kurį jie padeda sukurti. Gražiausia dovana yra ta, kuri parodo, kad žmogų iš tiesų pažįsti ir kuri lieka jo gyvenime ilgiau nei pati dovanojimo akimirka. Šiemet norėjome pakviesti žmones ne tik į renginį, bet ir į pasaulį, kuriuo gyvename ir tikime“, – sako „Krispo“ kūrėja K. Strolienė.
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