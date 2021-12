„X faktoriaus“ kova baigėsi dviem dalyviams: neslėpė ašarų

Dėl 15 tūkst. eurų superfinale šiandien kovojo Gabija, „Mando“, Luka, R. Guido ir „Aquarium de Clara“.

REKLAMA

REKLAMA

Deja, tačiau paskelbus tarpinius rezultatus paaiškėjo, kad dėl nugalėtojo vardo kovos nebetęs Gabija ir Aquarium de Clara“. Jiems kelias „X faktoriuje“ jau baigėsi. Kovą dėl pagrindinio prizo tęsia R. Guido, Luka, „Mando“.

Nors „Aquarium de Clara“ kelionė „X faktoriuje“ jau baigėsi, tačiau Clara nepraranda optimizmo – jos muzikinė kelionė dar tik prasideda.

„Jaučiu daugybę emocijų, liūdesio, džiaugsmo, dėkingumo ir pasididžiavimo miksas. Aš didžiuojuosi, ką mes pasiekėme šiame šou. Manau, kad galiausiai suprasiu, kas įvyko tik kitą savaitę. Didžiuojuosi tuo, ką padarėme, džiaugiuosi mūsų progresu. Daug išmokome ir, manau, kad tai tik pradžia. Tai tik pirmasis mūsų, kaip grupės, žingsnis šiame pasaulyje. Tai tik pradžia ir didžiuojuosi mumis. Tikiu likusiais dalyviais“, – sako Clara.

REKLAMA

REKLAMA

Clara sako, kad planuose – albumo išleidimas, dainų ir pasirodymų kūrimas.

„Mes norėtume turėti tokį šou, kaip kažkada sakė Samas, toks mini „Cirque du soleil“ pagal „Aquarium de Clara“. Mes neturime ribų, viskas įmanoma, tereikia daug aistros ir darbo Tikiu, kad turime potencialo daryti didelius dalykus“, – su šypsena sako ji.

„X faktoriaus“ superfinalas kupinas netikėtumų – po tarpinio balsavimo paaiškėjo, kad kovos nebetęs „X faktoriaus“ favorite laikyta Gabija. Mergina neslėpė ašarų. Atlikėja sako, kad gaila tik vieno – jog negalėjo sudainuoti savo antrosios dainos.

„Viskas vis tiek bus gerai. Projektas nėra gyvenimo pabaiga. Gyvenimas eina į priekį. Džiaugiuosi, kad atėjau iki TOP5 ir viskas yra gerai. Toliau kursiu muziką, darysiu dalykus. Gaila, kad negalėjau sudainuoti savo širdies dainos „Bohemian rhapsody“. Viskas yra gerai“, – sakė Gabija.

REKLAMA

REKLAMA

„X faktoriaus“ superfinalas: kas vertas nugalėtojo vardo? (56 nuotr.) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) +52 „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Gabija Aleknavičiūtė (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Gabija Aleknavičiūtė (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Gabija Aleknavičiūtė (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Gabija Aleknavičiūtė (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Lukrecija Vasilauskaitė-Luka (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Lukrecija Vasilauskaitė-Luka (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Lukrecija Vasilauskaitė-Luka (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „Aquarium de Clara“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „Aquarium de Clara“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „Aquarium de Clara“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „Aquarium de Clara“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „Mando“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „Mando“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „Mando“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „Mando“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „Mando“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „Mando“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ teisėjai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ teisėjai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ teisėjai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktorius“ (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Lukrecija Vasiliauskaitė-Luka (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Lukrecija Vasiliauskaitė-Luka (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Lukrecija Vasiliauskaitė-Luka (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Lukrecija Vasiliauskaitė-Luka (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė) R. Guido (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

(56 nuotr.) FOTOGALERIJA. „X faktoriaus“ superfinalas: kas vertas nugalėtojo vardo?

Tokio finalo nebuvo seniai

Vienas iš projekto teisėjų Saulius Urbonavičius-Samas sako, kad tokio finalo jau nebebuvo seniai, o visi iš dalyvių verti nugalėtojo vardo.

„Aš manau, kad tai yra stipriausias „X faktoriaus“ finalas be jokių kalbų. Patys matote, kokia kova laukia. Net žadą atima mano Lukos, Gabijos, grupių balsai ir tai, kokie jie išskirtiniai talentai.

Tokio stipraus superfinalo jau seniai neturėjome. Palyginti galėčiau tik tą kartą, kai kovojo Monique ir Aleksas, tačiau šiandien tarp jų visų bus tokia pat kova. Aš manau, kad reikia pasidžiaugti tokiu sezonu ir visai nesvarbu, kas laimės, nes už juos sergame vienodai. Jie visi to verti“, – sakė Samas.

REKLAMA

REKLAMA

Dalyviai neslepia jaudulio

Likus vos kelioms akimirkoms iki „X faktoriaus“ superfinalo kalbinti dalyviai neslepia jaudulio ir kaip susitarę tvirtina, kad atėję į projektą nesitikėjo, kad teks lipti į superfinalo sceną.

Gvidas džiaugiasi, kad jam savo lūkesčius pavyko išpildyti su kaupu.

„Aš tikrai labai jaudinuosi šiandien, tikrai kitoks jausmas nei prieš paprastus finalus. Įtampa, kur kas didesnė, nes žinai, kad jeigu būsi vienas iš dviejų surinkusių mažiausiai balsų, nebus antros dainos, o teks iškristi iš karto. Tai toks etapas, kuriame – viskas arba nieko. Dabar jau teisėjai nebegalės išgelbės. Atrodo, kad praeita tokia ilga kelionė ir būtų apmaudu iškristi pačioje pabaigoje. Šiaip labai džiaugiuosi, kad pavyko tiek nukeliauti.

Per šventes tikrai nepavyko atsipalaiduoti, nes pirmą Kalėdų dieną buvo generalinės repeticijos. Pavyko atsipalaiduoti tik Kūčių vakarą su šeima, o kitą rytą visos šventės iškart ir pasimiršo.

REKLAMA

REKLAMA

Nesitikėjau, kad pavyks patekti į superfinalą. Atėjęs į „X faktorių“ norėjau patekti į tiesioginius eterius, nes pirmą kartą nepavyko to padaryti. Prasidėjus tiesioginiams etapams atrodė nesvarbu, kuriame iškrisiu, bet kuo toliau, tuo azartas ir didėjo“, – dalijosi R. Guido.

Susijaudinimo neslėpė ir grupės „Mando“ atlikėjas Antoine Wend.

„Jaučiuosi labai nervingas. Anksčiau atrodydavo, kad kas nutiks, tas, bet šiandien paskutinis etapas ir labai liūdna, kad viskas baigiasi. Dabar nebėra kito sekmadienio. Tikiuosi, kad turėsime progą sudainuoti ir antrą savo dainą. Šiandien netgi Mindaugas, kuris paprastai mane ramina yra labai nervingas.

Kalėdas praleidau su Mindaugu, valgėme picą ir žiūrėjome filmą. Stengėmės atsipalaiduoti. Šiemet negalėjau švenčių praleisti su savo šeima, bet didžiausią dovaną jau gavau.

REKLAMA

REKLAMA

Nesitikėjau, kad pavyks patekti į superfinalą. Per kiekvieną tiesioginį finalą aš labai jaudindavausi, o Mindaugas vis kartodavo, kad viskas gerai. Aš labai džiaugiuosi, kad galėjau dainuoti, visą tai patirti“, – sakė „Mando“ atlikėjas Antoine.

Luka neslėpė susijaudinimo, tačiau jam neleido pradanginti šypsenos iš veido:

„Labai labai nervai nelaiko. Labai nervinuosi, bet tikiuosi, kad pavyks viskas kaip planuota ir pasirodysiu geriausiai kaip galiu, patiksiu žiūrovams.

Nebuvo daug laiko atsipalaiduoti, nes reikėjo mokytis dainų tekstus ir jų melodijas. Jaučiuosi pasiruošusi, nes nukreipiau tą dėmesį kitur. Kol kas jaučiuosi rami, bet lipant į sceną jauduliukas yra.

Giliai širdyje tikėjau, kad pavyks patekti į superfinalą, nes buvau pasiruošusi daug dirbti ir viskas pasiteisino, nes superfinalas jau čia. Tikėjau savimi, kad galiu tai padaryti“, – su šypsena sakė Luka.

REKLAMA

REKLAMA

„X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (14 nuotr.) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) +10 „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė) „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. „X faktoriaus“ superfinalo užkulisiai

Įspūdingo balso savininkė Gabija sako, kad nesitikėjo, jog bus viena iš superfinalo dalyvių.

„Sunku kalbėti, bet ypatingai jaudinuosi. Viduje turiu kažkokį gumuliuką, kurį nuryti labai sunku. Stengiuosi susikaupti, nes turiu padaryti viską kuo galiu geriau, nes tai yra paskutinis kartas, kai galiu viską ir parodyti.

Per Kūčias buvau su šeima, šiek tiek atsipalaidavau. Pagaliau pavyko susitikti su šeima, nes per pasiruošimus ją nedaug ir mačiau. Per Kūčias pabuvau su šeima, o iš ryto iškart važiavau į repeticiją.

REKLAMA

REKLAMA

Visiškai nesitikėjau, kad būsiu superfinale. Atėjau su mintimi, kad būtų fainą ateiti iki pirmo tiesioginio etapo, o dabar stoviu superfinale. Nesuvokiu, kad tai vyksta ir kad tai paskutinė laida, kad kovojame dėl nugalėtojo vardo. Esu labai laiminga ir dar laimingesnė, kad mūsų čia yra penki, kurie labai labai myli muziką“, – džiaugėsi Gabija.

„Aquarium de Clara“ lyderė Clara sako, kad jau ir nebeprisimena, kaip atrodė jos gyvenimas prieš „X faktorių“.

„Negaliu patikėti, kad aš čia esu. Labai laiminga esu, nes pavyko žiūrovą nustebinti vis daugiau ir daugiau, o tai labai smagu. Aš jaučiu, kad man labai pasisekė. Net dabar negaliu patikėti, kad tai paskutinis tiesioginis eteris, nes tai tapo rutinos dalimi ir nebeatsimenu, ką dariau prieš „X faktorių“. Atrodo, kad nieko nedariau nei su savo sekmadieniai, nei su šeštadieniais ar kitomis savaitės dienomis. Jaučiuosi laiminga, išdidi, o kartu ir šiek tiek nostalgiška.

REKLAMA

REKLAMA

Mums nebuvo jokių švenčių (juokiasi). Visą laiką repetavome. Tai paskutinė savaitė, todėl Kalėdos galėjo palaukti, o „X faktorius“ – ne. Tai nebuvo atsipalaidavimo, tik sunkus darbus.

Kai pasirodėme pirmame tiesioginiame eteryje, neturėjome jokių lūkesčių, kas nutiks. Mes nieko nežinojome. Kiekviena savaitė buvo staigmena ir buvome sužavėti, kad galime eiti toliau. Nebuvo taip, kad atėjome į sceną ir jau žinojome, kad mes čia pasiliksime“, – sakė Clara.

Sauliaus Prūsaičio komandoje – grupės

Teisėjo bei žinomo šalies atlikėjo S. Prūsaičio komandoje – muzikos grupės, pasiruošusios užkariauti šou sceną. Grupę „Mando“ sudaro lietuvis, profesionalus pianistas Mindaugas Pundzius ir prancūzas Antoine Wend. Šis tarptautinis duetas gimė įdomiomis aplinkybėmis, pačiame pandemijos įkarštyje. Antoine gyvena Paryžiuje, tačiau dėl projekto kuriam laikui persikėlė į Vilnių. Dalyvauti „X faktoriuje“ prancūzas nė neplanavo, tačiau dabar šį sprendimą vadina laimingu atsitiktinumu. Antoine – diplomuotas architektas, save atradęs muzikoje ir šiuo metu labiausiai susitelkęs į muzikinius projektus.

REKLAMA

REKLAMA

„Aquarium de Clara“ – grupė, kuri gimė „X faktoriuje“. Ją sudaro prancūzė Clara Giambino ir jos šokėjai. Iš pradžių prancūzė į „X faktorių“ atėjo kaip solo atlikėja. Tačiau puikiai pasirodžiusi prieš teisėjus, moteris nusprendė dar labiau nustebinti ir save, ir kitus. Clara jau šiek tiek kalba lietuviškai, be to, yra profesionali šokėja. Būtent šokis ją atvedė į mūsų šalį. Anksčiau Clara dirbo šokėja modernaus šokio teatre „Aura“, o dabar vadovauja veganiškų desertų kavinei.

„Galimybė dalyvauti „X faktoriuje“ – asmeninis iššūkis pačiai sau, o taip pat ir būdas prisistatyti Lietuvos publikai dideliu mastu. Juk šis projektas – vienas žiūrimiausių šalyje, o aš noriu kurti kuo didesniam kiekiui žmonių“, – sako Clara.

Justės Arlauskaitės-Jazzu komandoje – jaunimas

Jaunimo kategorijai vadovauja viena populiariausių šalies atlikėjų, J. Arlauskaitė-Jazzu. Jos komandoje – ambicingi ir savo svajonių siekiantys dalyviai. Viena iš jų – Gabija Aleknavičiūtė. Mergina ilgai svarstė, ar pildyti „X faktoriaus“ dalyvio anketą, kadangi vokalo niekur nesimokė – dainuoti pramoko žiūrėdama „YouTube“ ir klausydama savo dievaitės Beyonce įrašų. O štai dabar Gabija koncertuoja renginiuose bei studijuoja kūrybines industrijas.

REKLAMA

REKLAMA

„Bijojau nuvilti save ir kitus. Taip pat nuolatos galvojau, ką pagalvos žmonės. Tačiau viskas pavyksta puikiai“, – džiaugiasi Gabija.

Dar vienas Jazzu komandos narys – Gvidas Ropė. 20-metis vaikinas yra repo muzikos atstovas, o „X faktoriuje“ savo sėkmę, praėjus keliems metams, jis bando antrą kartą. Dalyvis parodė, kad yra vertas finalų, o jo puikus gebėjimas repuoti ypatingai sužavėjo Justę. Dabar didžiausias projekto dalyvio noras yra pasiekti kuo daugiau repo mylėtojų širdžių ir praplėsti savo klausytojų ratą.

„Jazzu – viena talentingiausių mūsų šalies atlikėjų. Esu labai laimingas su ja dirbdamas! Taip pat, maloniai nustebintas, kad teisėja pasirinko tokio žanro atlikėją į savo komandą. Jazzu parodė, kad yra universali ir pripažįsta kitus muzikos stilius“, – gražių žodžių Jazzu negaili ir Gvidas.

REKLAMA

REKLAMA

Sauliaus Urbonavičiaus-Samo komandoje – paaugliai

Išbandyti save „X faktoriuje“ Lukrecijai pasiūlė jos vokalo mokytoja. Dėl pasaulį sustabdžiusios pandemijos, dainavimo konkursus kuriam laikui merginai teko pamiršti, todėl abiturientė nusprendė užpildyti „X faktoriaus“ anketą. Lukrecija niekada nelankė muzikos mokyklos, o už tai, kad jos gyvenime atsirado dainavimas, ji yra dėkinga Vilniaus Užupio gimnazijai.

„Giliai širdyje tikėjausi ir labai norėjau papulti į tiesioginius finalus. Viskas pavyko pasakiškai! Noriu „X faktoriuje“ pasisemti patirties iš savo mokytojo Samo ir kitų teisėjų. Dainuoti tokioje milžiniškoje scenoje yra nuostabu, o ir pati šiame projekte jaučiuosi labai vertinama“, – šypsosi Lukrecija.

Marijonas Mikutavičius jau nebeturi nei vieno savo komandos nario