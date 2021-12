Kūčias sutikite su kunigu Ričardu Doveika, antrąją Kalėdų dieną pamatykite, kas taps šių metų „X faktoriaus“ nugalėtoju, nuo gruodžio 27 d. stebėkite naują, unikalų TV3 socialinį eksperimentą „Skirtingai nuostabūs“, o Naujuosius metus pasitikite kartu su „Naujametiniu Gero vakaro šou. Žiemos olimpiada“. Geros naujienos laukia ir serialų gerbėjų – nepertraukiamai mėgaukitės mylimiausia programa ir pasinerkite į meilės ir švelnumo istorijas.

REKLAMA

REKLAMA

TV3 Play šventinėje programoje – „X faktoriaus“ finalas, ypatingos naujienos ir meilės kupini serialai (3 nuotr.) „X faktoriaus“ finalas (nuotr. Organizatorių) Serialas „Medikai paramedikai“ (nuotr. Organizatorių) Kūčių vakaras su Doveika (Nuotr. L. Varanausko/Fotodiena)

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. TV3 Play šventinėje programoje – „X faktoriaus“ finalas, ypatingos naujienos ir meilės kupini serialai

„Šv. Kūčių vakaras su kunigu Ričardu Doveika“. Jau tradicija tapęs labdaringas koncertas „Šv. Kūčių vakaras su kunigu Ričardu Doveika“ ir vėl patrauks žiūrovus prie TV ekranų jautriems pokalbiams ir žinomiausių šalies atlikėjų pasirodymams. Bažnyčioje įspūdingą reginį sukurs Aleksandras Ivanauskas-Fara, Egidijus Sipavičius, šių metų „X Faktoriaus“ atradimai, Deivydas Zvonkus ir Stano bei daugelis kitų. Neužmiršti liks ir geri darbai – koncerto metu renkamos lėšos Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčiai, kuri yra iškilusi sostinės Pilaitės mikrorajone. Šių metų šventinio koncerto transliaciją ir Kūčias kartu pasitikti kvies Renata Šakalytė-Jakovleva ir kunigas Ričardas Doveika. Šventinį renginį stebėkite per TV3 Play arba gruodžio 24 d. 19.30 val. per TV3!

REKLAMA

REKLAMA

„X faktoriaus“ finalas. Visą rudenį žiūrovus džiuginęs populiariausias TV3 muzikinis projektas „X faktorius“ pasiekė finišą – gruodžio 26 d. įvyks didysis superfinalas, kurio metu dėl pergalės kovos net 5 likę atlikėjai – Gabija, „Mando“, Luka, R. Guido ir „Aquarium de Clara“. Visi jie paskutinįkart ruošia įspūdingiausius savo pasirodymus ir žada padaryti viską, kada užkariautų žiūrovų širdis. Didysis prizas – ne tik 15 tūkst. eurų, bet ir publikos simpatijos bei pripažinimas. Visi dalyviai tikrai yra skirtingai nuostabūs, tačiau kas išplėš pergalę? „X faktoriaus“ finalą stebėkite per TV3 Play arba gruodžio 26 d. nuo 19.30 val. per TV3!

Socialinis eksperimentas „Skirtingai nuostabūs“. Tai – unikalus socialinis eksperimentas, kokio Lietuvoje dar nebuvo. Šiais laikais visi turime ryškias ir aiškias savo pozicijas – tikrai žinome, ką palaikome, ir prieš ką esame aršiai nusiteikę prieš. Kardinaliai skirtingai galvojame apie viską, o dėl to neretai vienas nuo kito tolstame, nebepriimame ir užsidarome į nuomonių kalėjimus, iš kurių nebemokame ištrūkti. Socialinis eksperimentas „Skirtingai nuostabūs“ pakvies alinantiems psichologiniams ir fiziniams išbandymams, kuriuose dalyvaus visiškai skirtingus įsitikinimus turinčios asmenybės. Tačiau visas jas vienys ta pati užduotis – per keturias dienas ištrūkti iš kalėjimo. Ar kardinaliai skirtingiems eksperimento dalyviams pavyks pamiršti skirtumus ir susivienyti dėl bendro tikslo? Stebėkite per TV3 Play arba nuo gruodžio 27 d. pirmadieniais-ketvirtadieniais 20.30 val. per TV3.

REKLAMA

REKLAMA

Serialas „Medikai paramedikai“. Tado Vidmanto serialas „Medikai paramedikai“ atskleidžia šokiruojančią medikų darbo kasdienybę, gausiai pagardintą juoduoju humoru ir ironija. Lietuvos šeimos gydytojai, alternatyvios medicinos atstovai, chirurgai, morgo darbuotojai, paramedikai bei vaistininkai yra šaltų nervų, visko matę žmonės. Jie mus gydo, paguodžia, gelbsti ir traukia iš mirties gniaužtų, bet tai daro su šypsena ir priverčia juoktis. Tarp serialo žvaigždžių – Ineta Stasiulytė, Marius Repšys, Leonardas Pobedonoscevas bei daugelis kitų žinomų šalies aktorių, o kitaip – „gydytojų“ ir „ligonių“. Stebėkite per TV3 Play arba nuo gruodžio 27 d. pirmadieniais-ketvirtadieniais 21 val. per TV3.

„Naujametinis Gero vakaro šou. Žiemos olimpiada“. TV3 kviečia į geriausią ir linksmiausią, net trijų valandų trukmės Naujųjų metų sutikimą – „Gero vakaro šou. Žiemos olimpiada“! Mylimiausi Lietuvos atlikėjai ne tik pristatys geriausius savo pasirodymus ir uždainuos hitais tapusius kūrinius, bet ir dalinsis įtraukiančiomis istorijomis bei varžysis žiemiškose rungtyse ant ledo. Kaip seksis visa tai įveikti? Naujuosius sutikite laidą stebėdami per TV3 Play arba gruodžio 31 d. nuo 21.25 val. per TV3!

REKLAMA

REKLAMA

Serialas „Kam ta meilė?“. Pagrindinė serialo herojė Liucija – ryški asmenybė, nepaliaujamai ieškanti tobulo vyro, o ir pati neretai įsipainiojanti į chaotiškas situacijas. Ji būtų visiškai savimi pasitikinti jauna moteris, jei ne mama, kuri nuolat kišasi į jos gyvenimą, turi priekaištų dėl svorio ir grasina senmergyste. Situaciją ypač apsunkina tai, kad jaunesnė Liucijos sesuo visai netrukus ištekės už savo svajonių jaunikio… Nusprendusi visiems parodyti, kad ir jai vyrą susirasti yra ne taip sunku, Liucija kimba į „to vienintelio“ paieškas. Tačiau ar šie bandymai bus sėkmingi? Pagrindinius serialo herojus kuria Ramūnas Rudokas, Asta Baukutė, Andrius Paulavičius, Skaistė Anusevičiūtė, Žiedūnė Mardosaitė ir daugelis kitų. Žiūrovai TV3 Play platformoje kviečiami išvysti visus serialo sezonus – mėgaukitės „Kam ta meilė?“ istorija nemokamai ir nepertraukiamai!

REKLAMA

REKLAMA

Serialas „Mama“. Serialas, kuris atskleis, kad artimiausiais nebūtinai tampame su tais žmonėmis, su kuriais mus susiejęs kraujo ryšys. Malek – fotografė, kuri dienai sutinka pakeisti mokytoją vienoje mokykloje. Čia ji pastebi 7-metę Zeyep, kurios elgesys jai pasirodo keistas. Paaiškėja, kad mergaitės nemyli mama, ją skriaudžia patėvis, o gyvenimas namuose jai yra tikra kančia. Tuo tarpu pati Malek – šalta, santūri, be mamos augusi jauna moteris, kuri neslepia nemėgstanti vaikų. Vis dėlto pamačiusi vienišą sielą Zeyep, Malek panorsta ją išgelbėti. Jai kyla mintis mergaitę pagrobti ir tapti jos globėja. Tačiau ji griežtai įspėja – ši jos „mama“ ne už ką vadinti neturėtų. Kur nuves šių dviejų moterų istorija? Stebėkite serialą per TV3 Play.

Tačiau tai – ne vieninteliai įsimintini koncertai, renginiai ir serialai, kuriuos šių metų pabaigoje išvys TV3 Play žiūrovai. Pasitinkant Naujuosius metus, nemokama internetinė video platforma pakvies ir įspūdingiausiems koncertams, tarp kurių – Džordanos Butkutės „Labirintas“, „Auksiniai svogūnai“ bei tokių pasaulinio lygio žvaigždžių kaip „Aerosmith“ ar „One Republic“ pasirodymai.

Įsimintiną programą per TV3 Play stebėkite visiškai nemokamai tada, kada patogu jums!