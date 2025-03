Vyro netekusi Agnė Litvinienė paviešino sukrečiantį įvykį: „Nėra nieko baisiau už tokius žmones“

Prieš pat vyro laidotuves Agnė Litvinienė instagrame prabilo apie tai, kokį košmarą, be siaubingos netekties, jai tenka Išgyventi pastarosiomis dienomis.

Prabilo apie sukrečiantį įvykį

Pasirodo, dar prieš jai paskelbiant žinią apie vyro mirtį, ši naujiena jau buvo aptarinėjama „Dicord“ platformoje.

„Ir nėra NIEKO BAISIAU už tokius žmones, kurie pirmiau nei aš pasakiau, aptarinėjo Discorde, kad Mantukas mirė. Pasakė draugė vakar, aš Discordo neturiu. Reiškia, kažkas iš reanimacijos išnešė žinias.

Aptarinėjo, kad po „Depo“ lakstau ir perku FLAMINGUS!!!! O aš beviltiškai ieškojau kamuolio Mantui pūsti, kad plaučiai nesubliūkštų. Aptarinėjo, kas jam daroma, kada buvo operuotas ir kiek kartų krūtinės ląsta atverta buvo. Ne man teisti, bet labai negražu“, – rašė Agnė.

Į šią situaciją sureagavo ir žinomi žmonės. Tarp jų – nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė.

„Tai jau ne pirmas kartas. Kiek dar tokių bus? Kiek dar teks matyti, kaip žmonės be jokio gėdos jausmo platina jautrią, sukrečiančią informaciją, tarsi tai būtų eilinė paskala? Kaip naujienos apie svetimą tragediją nuteka greičiau, nei artimieji spėja jas sužinoti? Kada pagaliau suprasime, kad liga ir mirtis – ne tema lengvabūdiškoms diskusijoms, ne turinys Discordui ar „kas ką girdėjo“ pokalbiams? Čia kalbama ne tik apie žmogaus gyvybę, bet ir apie jo šeimos, draugų, artimųjų skausmą – begalinį, alinantį, o dabar dar ir viešai vertinama tų, kuriems jis visai nerūpi.

Platinti informaciją apie žmogaus mirtį ar jo sveikatos būklę be artimųjų žinios – tai ne tik baisu morališkai, bet ir pažeidžia įstatymus. Lietuvos teisėje aiškiai numatyta, kad asmens duomenų apsauga apima ir informaciją apie sveikatą, operacijas, ligas. Tokia informacija negali būti viešai skleidžiama be šeimos sutikimo, o jos nutekėjimas, ypač iš medicinos įstaigų, gali užtraukti atsakomybę. Be to, net ir tie, kurie platina tokius duomenis be leidimo, gali sulaukti teisinių pasekmių.

Tokie dalykai negali būti palikti užmarštyje. Jie turi būti smerkiami ir už juos turi būti atsakomybė – tiek teisinė, tiek moralinė. Nes jei šiandien leidžiam sau apkalbinėti svetimą skausmą, rytoj tas skausmas gali tapti mūsų pačių.

Taigi... Ar Santaros klinikos teiksis duoti komentarą, nes tai jau ne pirmas toks atvejis?“, – rašė A.Kulitaitė.

Portalas tv3.lt susisiekė su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų atstovais. Gavę komentarą, tekstą papildysime.