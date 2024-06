Vyras per mėnesį maistui išleisdavo tūkstantį: atsidūręs ant kritinės ribos ėmėsi veiksmų

Atsistojęs ant svarstyklių 37-erių Andrew suprato, kad dvi savaites Maljorkoje be saiko valgydamas priaugo 6,3 kg ir pasiekė didžiausią savo kada nors turėtą svorį – 152 kg.

Jis staiga ėmė baimintis dėl savo sveikatos ir nerimauti, kad jei nesiims drastiškų pokyčių, gali nebesulaukti, kol užaugs jo vaikai.

Kalbėdamas su „Mirror“, Andrew sakė: „Gegužę grįžęs iš dviejų savaičių atostogų su „viskas įskaičiuota", atsistojau ant svarstyklių ir pamačiau, kad sveriu 152 kilogramus, o tai yra didžiausias svoris per visą mano gyvenimą.

Turiu jauną šeimą, ir aš tiesiog pažvelgiau į veidrodį ir sau pasakiau, kad turiu pasikeisti dėl jų, nes kitaip manęs čia nebus“.

Andrew suprato, kad savo vaikams, kurie abu nėra sulaukę penkerių metų, nerodo sveikos gyvensenos pavyzdžio.

Kiekvieną mėnesį jis išleisdavo 1 000 eurų picoms ir kiniškiems užkandžiams, reguliariai mėgaudavosi kaloringu maistu ir bet kokia kaina vengė fizinio krūvio.

„Mano mityba prieš atostogas buvo prasta. Per mėnesį išleisdavau apie 1 000 eurų nesveikiems patiekalams ir valgiau daug pusfabrikačių. Be to, buvau pamėgęs didelius kepinius, kurie turi beveik 1 000 kalorijų“, – aiškino jis.

„Atostogų metu mano mitybos įpročiai buvo ypač blogi. Pusryčiaudavau, pietaudavau ir vakarieniaudavau, taip pat visą dieną užkandžiaudavau. Gerdavau daug alaus, kokteilių ir kolos.

Prieš atostogas svėriau apie 140, o grįžęs – 152 kilogramus.“

Andrew vilkėjo 4XL dydžio drabužius, kai priėmė sprendimą atsisakyti angliavandenių ir cukraus, pradėti vaikščioti pėsčiomis ir registruotis į sporto klubą.

Klubas skirtas vyrams, kurių KMI didesnis nei 27,5, ir derina savaitinius užsiėmimus su treniruotėmis už aikštės ribų, kad padėtų žaidėjams atsikratyti nepageidaujamų kilogramų.

„Turėjau išsikelti sau tikslą ir nuo jo grįžti atgal. Iš pradžių buvo lengva pakeisti mitybą, bet didžiausias iššūkis buvo jo laikytis, – sakė Andrew. – Ypač pirmosios dvi savaitės buvo labai sunkios, nes iš savo raciono išbraukiau angliavandenius, cukrų, alkoholį ir kofeiną.

Atsirado abstinencijos simptomai ir galvos skausmai. Tačiau po to mano energijos lygis buvo aukštesnis nei anksčiau.“

Jis pradėjo statyti automobilį toliau nuo biuro, todėl kasdien buvo priverstas po valandą vaikščioti pėsčiomis – nesvarbu, ar jam tai „patiko, ar ne“.

Dabar Andrew nešioja mažesnio dydžio drabužius ir sveria šiek tiek daugiau nei 100 kg – tai reiškia, kad jis neteko trečdalio savo kūno svorio.

Tai didžiulis jo pasiekimas, o baimė, kad jis praras viską, dingo.

„Niekada neturėjau problemų dėl pasitikėjimo savo kūnu net būdamas didžiausias, tačiau nuostabiai jaučiuosi dėl pagerėjusių sveikatos rodiklių, – sakė jis. –Mano KMI sumažėjo iki sveiko lygio, 20 proc. sumažėjo širdies ritmas ramybės būsenoje ir kraujospūdis. Tai verčia mane jaustis gerai dėl mano gyvenimo trukmės su šeima.

Mano šeima buvo nuostabūs rėmėjai šiuo laikotarpiu ir padėjo man išlaikyti koncentraciją. Visa tai buvo pozityvu.“