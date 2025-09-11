Vos 13-kos mergaitei diagnozuota klastinga liga: 1 simptomą nurašė peršalimui

Tačiau, kai gumbai ėmė didėti ir tapo skausmingi, mergaitė kartu su mama Emma nuvyko pas šeimos gydytoją, skelbė mirror.co.uk.
Tyrimai atskleidė tiesą
Netrukus atlikti tyrimai parodė, kad priežastis yra rimtesnė – Billie buvo diagnozuota reta Hodžkino limfoma, vėžys, kuris išsivysto limfinėje sistemoje.
„Nors ir įtariau, kad tai gali būti vėžys, vis tiek buvau šokiruota išgirdusi diagnozę. Pagalvojau: „Negali būti’. Mes visi verkėme“, – pasakojo mergina.
Billie gydymas prasidėjo biopsija ir chemoterapijos kursais, tačiau jis nebuvo lengvas – ji patyrė stiprią reakciją į vaistus ir turėjo praleisti savaitę ligoninėje būdama maitinama per vamzdelį.
„Jaučiausi visiškai be jėgų, numečiau svorio ir man prireikė neįgaliojo vežimėlio“, – prisipažino ji.
Billie gydymas tęsėsi, kol gruodžio 20 dieną 2022 metų skenavimas parodė, kad vėžio jau nėra, ir ji galėjo grįžti namo švęsti Kalėdas.
Nors gydymo metu ji praleido daug pamokų, Billie sugrįžo į ją 2024 metų rugsėjį.
Tačiau patyrusi nemalonių komentarų dėl išvaizdos, ji pasirinko laiką mokytis namuose.
„Kadangi daug numečiau svorio ir netekau dalies plaukų, man buvo sunku žiūrėti į veidrodį, nepagalvojus „Kas čia per žmogus?“ – aš savęs nepažinojau“, – atviravo Billie.
Laikui bėgant Billie vėl sugrįžo prie pradinio svorio.
Mergina pasakojo: „Vėžys padėjo suprasti, kad mažos problemos, dėl kurių anksčiau nerimavau, iš tiesų nėra tokios rimtos ir svarbios. Taip pat tai išmokė mane vertinti mažus dalykus, pavyzdžiui, galimybę nusiprausti duše ar vonioje, nes gydymo metu dėl Hickman kateterio turėjau vengti infekcijos pavojaus ir tai man buvo sunku.“
Grįžusi prie modelio karjeros, Billie pateko į „Miss Teen Great Britain“ finalą, kuris vyks kitą mėnesį Blakpule.
„Jaučiuosi tarsi sapne būdama finale. Tai parodo, kad galima įveikti pačius sunkiausius išbandymus ir vis tiek pasiekti nuostabių dalykų“, – sako ji.
Billie mama taip pat pridūrė, kad šis periodas buvo nelengvas ne tik dukrai, bet ir jai pačiai „Stebėti, kaip Billie išgyvena chemoterapiją, buvo širdį draskantis išgyvenimas. Aš pati negalėjau valgyti ir iš nerimo netekau apie 6 kilogramų. Mano brangi mergaitė, vos 13 metų amžiaus, buvo diagnozuota vėžiu.“
