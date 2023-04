Vokiečių metalo grupė „Lord of the Lost“ ruošia kruviną „eurovizinį“ pasirodymą: prakalbo apie alkoholio atsisakymą

Grupė yra viena iš Didžiojo penketo atlikėjų ir su kaupu pateisina visuomenės lūkesčius surengti vieną įspūdingiausių šių metų pasirodymų. Jų pasirodymus lydi klasikinis, šlovės laikus menantis septintojo dešimtmečio roko muzikos skambesys, kuris bėgant metams kiek pakito, rašo liverpoool.co.uk.

Per nacionalinę atranką „Lord of the Lost“ į sceną žengė su savo nepakeičiamu skambesiu ir raudonais provokuojančiais drabužiais, kurie galiausiai įtvirtino jų vietą Jungtinėje Karalystėje. Jie prisijungė prie „Eurovizijos“ šeimos kaip vieni iš labiausiai pripažintų Vokietijos atlikėjų.

Kol šių metų „Eurovizijos“ atlikėjai ruošiasi produkcijai ir inscenizacijai, grupės „Lord of the Lost“ vokalistas Chrisas Harmsas laikraščiui „Liverpool Echo“ sakė, kad atsipalaiduoti nėra laiko.

Chrisas sakė: „Aš neturiu laiko jausti didelio jaudulio, nes kiekvieną dieną tiek daug darbo su pasiruošimu, bet iš tikrųjų tai padeda man būti ramiam ir atsipalaidavusiam. Vos tik aš pradedu neveikti nieko (kas iš tiesų niekad nenutinka), jaučiuosi keistai ir neramiai. Tik dirbant jaučiuosi atsipalaidavęs.“

Jis pridūrė: „Mes, kaip roko-metalo grupė, tikrai neturime daug choreografijos. Neturime šokėjų ir judančių elementų scenoje, o visa pirotechnika ir šviesų efektais kiti pasirūpina už mus. Tačiau mūsų scenografija bus daug didesnė nei nacionalinėje atrankoje.

Vis dar tikimės raudono ugnies lietaus, nes muzikiniame vaizdo klipe turime kraujo lietų, bet to negalima daryti scenoje, nes tai atrodo pernelyg brutaliai. Muzikiniame vaizdo klipe man tai patiko meniniu požiūriu, todėl noriu šio auksinio raudonos spalvos lietaus.

Mes vis dar prie to dirbame, nes nors tai techniškai įmanoma, tai labai brangu ir nelengva sukurti.“

Kadangi „Lord of the Lost“ priklauso didžiajam „Eurovizijos“ penketukui, tai reiškia, kad jie automatiškai patenka į didįjį finalą. Metų eigoje būta tam tikrų ginčų dėl to, kokio lygio pasirodymai gali patekti į finalą, tačiau Chrisas puikiai supranta gerbėjų lūkesčius.

Jis sakė: „Turiu su tuo susitaikyti. Mielai nueičiau ir į pusfinalį ir pažiūrėčiau, kaip mums sekasi, bet visiškai suprantu, kad yra didelis spaudimas, nes žmonės iš tavęs tikisi kitokio lygio.

Pastarųjų kelerių metų Vokietijos rezultatai „Eurovizijoje“ nėra tokie geri. Nepaisant įspūdingų pasirodymų, jie atsidūrė žemesnėje reitingo dalyje, bet Europa tiesiog nesusidomėjo jų pasiūlymais.

Chrisas sakė: „Jei leisiu, kad man būtų daromas visas šis spaudimas, negalėsiu atlikti pasirodymo ir juo mėgautis... O jei nesimėgausiu pasirodymu, bus blogai.

Aš tiesiog atsipalaiduoju ir mėgaujuosi žinodamas, kad kai kurie žmonės nekenčia visko, kas susiję su mumis, bet kad ir kas nutiktų, žinau, kad mus myli daugybė kitų.

Kai kurie sako: „Pagaliau Vokietija rodo kažką kitokio“ o kiti rėžia: „Tai Vokietijos pabaiga... Praėjusiais metais buvo taip blogai ir blogiau būti negalėjo, o dabar jie atsiuntė mus“. Taigi yra dvi pusės.“

Atsisakė alkoholio

Nors atlikėjas apie savo asmeninį gyvenimą dažnai neatvirauja, kalbėdamas portalui metalkings.org, tikino, kad nors ir daugelis pramogų pasaulio žmonių greitai įnininka į alkoholį, narkotikus, toks gyvenimo būdas jame nėra priimtinas.

Chrisas teigia, kad kartais dėl aktyvaus gyvenimo būdo ir savo vertybių negali susitapatinti su žmonėmis ir nesijaučia esantis visuomenės dalimi.

„Kartais negaliu susitapatinti su žmonėmis. Niekada nesijaučiau visiškai esantis žmonijos dalimi. Aš jau ne vienerius metus nevartoju alkoholio, stengiuosi gyventi sveikai, nebūti išsišokusiu.

Tačiau nesakau, kad turiu super galių ar esu išskirtinai geras – tiesiog moku dirbti su su savimi ir esu nuostabios komandos dalis. Mano muzika beveik niekada nebūna vieno žmogaus šou. Dirbu kartu su daugybe puikių žmonių ir jie visi nusipelno tokių pat nuopelnų kaip ir aš pats.“

Jis tikina, kad kartais negali susitapatinti su žmonija vien tik dėl empatijos trūkumo.

„Pavienis žmogus gali būti malonus, o minioje tas pats žmogus gali daryti neapsakomus dalykus. Empatijos stoka dažnai susijungia su savanaudiškumu ir netolerancija. Iš visų jėgų stengiuosi nebūti viso to dalimi - galbūt ne visada pavyksta, bet stengiuosi ir niekada nenustosiu stengtis“, – teigė jis.