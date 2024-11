Vokiečių legendos „Camouflage“ 40-mečio turą griausmingai baigė Vilniuje: pasirodymas tapo istoriniu

Atlikėjai savo muzikinei kelionei laiku pasiruošė su didžiule meile bei dėkingumu gerbėjams. Būtent čia, Lietuvoje, jų dainas dievinančių melomanų būrys labai didelis – „Camouflage“ Vilniuje pasirodė jau ketvirtą kartą. Šįkart susitikimas įvyko po 13 metų pertraukos, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Atvyko ir žinomi žmonės

Koncerte buvo galima sutikti ir žinomų žmonių – Igorį Kofą iš „Lemon Joy“ (šie prieš tai dukart apšildė „Camouflage“ Lietuvoje), Maksą Melmaną ir Serge Grey‘ų iš „Biplan“, Joną Ūsą iš grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, žurnalistą ir laidų vedėją Ramūną Zilnį.

„Camouflage“ nariai sako, kad puikiai pamena visus pasirodymus Lietuvoje, o šis tikrai tapo istoriniu ir galingai užbaigė didžiulį šių metų 40-mečio turą. Koncertas buvo lyg įspūdinga ekskursija laiku, kurioje netrūko nostalgijos, drauge su publika dainuojamų garsiausių hitų ir dėkingumo vieni kitiems.

(22 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Camouflage“ koncertas Vilniuj

Visa tai nuspalvino specialios vizualizacijos, neblėstanti grupės lyderio energija, audringos ovacijos ir į viršų iškeltų rankų jūra.

„Esame laimingi, galėdami čia, kartu su jumis, švęsti savo 40-metį. Šį vakarą keliaujame istoriniais takais. Pradėjome šou nuo pačio naujausio kūrinio, grosime ir pačias mylimiausias jūsų dainas, ir tas, kurios mums reikšmingiausios“, – renginio pradžioje sakė „Camouflage“ lyderis Marcusas Meynas.

Tad sekmadienį Vilniuje jie sugrojo pačias brangiausias dainas. Net tokią, kuri niekada nebuvo įrašyta ir yra atliekama tik gyvai pasirodymų metu – „Fade in Memory“.

„Kai išsiuntinėjome jos demo versiją kasetėje radijo stotims bei įrašų kompanijoms 1985 metais, niekas ja nesusidomėjo, išskyrus vieną radijo stotį, kuri atsiuntė laišką: jūs esate verti kontrakto su profesionalais“, – grupės istorijos nuotrupomis dalijosi Marcusas.

Grupė į sceną sugrįžo du kartus ir savo pasirodymą baigė legendiniu kūriniu „Love Is a Shield“. Daug palaikymo sulaukė ir kiti grupės hitai – „The Great Commandment“, „Strangers Thoughts“, „Suspicious Love“, „Me and You“. Nustebino elegantiškai išpildytas dainos „We Are Lovers“ miksas su „New Order“ kūriniu „Blue Monday“, taip pat „The Cure“ kūrinio „Cold“ atlikimas.Grupė atliko ir dvi naujas dainas – „Everything“ ir „Rewind to the Future and Goodbye“.

Pastarosios dainos pavadinimas suteiktas ir visam jubiliejiniam turui. Po koncerto „Camouflage“ vokalistas Marcusas Meynas dar apie pusvalandį fotografavosi ir pasirašinėjo gerbėjams „Compesos“ fojė.

Koncertą organizavusi muzikos agentūra M.P.3 taip pat šiais metais kviečia į „Anties“ 40-metį su Algirdu Kaušpėdu bei Viktoru Diawara Vilniuje ir Palangoje, „Biplan“ šventinį koncertą gruodį klube „Tamsta“, „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ Naujametinį šou Palangoje, o kitais metais – į JAV repo legendos The Game europinio turo koncertą „Compensoje“.