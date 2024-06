Abejingų nepaliekantys hitai ir energija

Rita Ora jau liepos 25-ąją surengs savo pasaulinio lygio šou nemokamoje Vilniaus miesto šventėje „Jaunas kaip Vilnius“. Tai – neeilinė proga išvysti garsios atlikėjos pasirodymą. Nuo 2012 m. patyrusi žinomumo proveržį, ji pramogų industrijoje įsitvirtino kaip išskirtinių gabumų vokalistė, aktorė bei mados ikona, rašoma pranešime žiniasklaidai.

2012 m. pasirodžius jos debiutiniam albumui „Ora“, Rita pasiekė svarbių laimėjimų muzikinėje karjeroje. Šis atlikėjos albumas iškilo į pirmąsias Jungtinės Karalystės albumų topų vietas, o hitai „Hot Right Now“, „How We Do (Party)“ ir „R.I.P.“ užėmė pirmąsias vietas šalies singlų tope. Jos sėkmė tęsėsi ir 2018 m.: išleidus antrąjį albumą „Phoenix“, tokie populiarūs kūriniai kaip „Anywhere“ ir „Let You Love Me“ įtvirtino jos, kaip žymios popmuzikos atlikėjos, statusą ir pelnė jai kritikų pripažinimą bei komercinę sėkmę.

Per dešimtmetį R. Ora visame pasaulyje pardavė daugiau nei 20 mln. singlų ir tikrai neplanuoja apleisti kūrybos: 2023 m. ji išleido trečiąjį studijinį albumą „You & I“, kuris sulaukė pozityvių kritikų atsiliepimų. Visai neseniai gerbėjus pasiekė džiugi žinia, kad dainininkė grįžta į sceną po bene trejų metų pertraukos. Atlikėja vėl rengia savo didžiausius koncertus ir pasirodo muzikos festivaliuose. R. Ora garsėja energingais šou, kuriuose kiekvieną dainą atlieka su aistra bei entuziazmu. Tuo turės puikią progą įsitikinti ir vilniečiai bei miesto svečiai „Jaunas kaip Vilnius“ šventėje Vingio parke.

Per savo karjerą Rita Ora yra bendradarbiavusi su tokiomis pasaulinio lygio žvaigždėmis, kaip Ed Sheeran, Avicii, Fatboy Slim, Charli XCX, Cardi B, Tiësto ir dar daug kitų A kategorijos muzikos įžymybių.

Šventė pritraukia vis daugiau klausytojų

Vilniaus gimtadienį jau įpratome švęsti du kartus per metus – sausio 25 dieną, kai jis buvo pirmą kartą paminėtas istoriniuose šaltiniuose, ir liepos 25-tąją, kai minima sostinės globėjo šv. Kristoforo diena. Tad Vilniaus 700 metų jubiliejaus proga prasidėjusi graži koncerto tradicija tęsis ir šiais metais.

Pasak Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovės Dovilės Aleksandravičienės, trečius metus organizuojama šventė „Jaunas kaip Vilnius“ auga ir kasmet suburia vis daugiau vilniečių bei svečių iš užsienio.

„Vieną vasaros vakarą Vilniaus Vingio parkas tampa traukos centru visiems: nuo vaikų iki senjorų, nuo vilniečių iki regionuose gyvenančių melomanų bei svečių iš užsienio.

Itin pasiteisino jau trečius metus naudojamas renginio modelis, kai skamba labai įvairi muzika, tinkama visų skoniams: Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestras, vadovaujamas dirigento Ričardo Šumilos, džiugins klasikinės muzikos gerbėjus, populiariosios muzikos mėgėjai sulauks netikėtų žinomų ir mėgstamų dainininkų duetų, o jau sutemus džiaugsimės vienos ryškiausių šio meto pasaulio dainininkių – Ritos Oros – pasirodymu“, – vardija D. Aleksandravičienė.

Ji priduria, kad jei pirmą kartą koncertas sukvietė 45 tūkst. žiūrovų, tai pernai jį aplankė jau 70 tūkst. dalyvių.

Žvaigždė ne tik scenoje

Nors puikiai žinoma muzikos padangėje, R. Ora taip pat yra pasižymėjusi televizijoje bei kine. Ji teisėjavo tokiuose populiariuose talentų šou kaip „The Voice UK“ ir „X Factor“, vaidino gerai žinomame filme „Penkiasdešimt pilkų atspalvių“ ir jo tęsiniuose. Dainininkę, spaudoje įvardijamą kaip mados ikoną, galima išvysti svarbiausiuose Holivudo renginiuose, tokiuose kaip neseniai įvykusiame kasmetiniame Metropoliteno menų muziejaus Kostiumų instituto pokylyje „Met Gala“, ji bendradarbiauja su tokiais pasauliniais prekių ženklais, kaip „Adidas“ ar „Rimmel London“.

Per daugelį metų Rita Ora įgijo milijonines gerbėjų minias: socialiniame tinkle „Instagram“ atlikėją seka 16,1 mln. gerbėjų, oficialiame „YouTube“ kanale vaizdo klipai peržiūrėti daugiau nei 1,1 mlrd. kartų, o muzikos platformoje „Spotify“ jos dainų kas mėnesį klausosi apie 11 mln. prenumeratorių. Už savo muzikinį talentą ir kūrybą atlikėja yra nominuota „BRIT“ bei „MTV Europos muzikos“ apdovanojimuose.

Atlikėja nepaliauja kaustyti pasaulio dėmesio ne tik karjeros pasiekimais, bet ir asmeninio gyvenimo detalėmis: prieš porą metų dainininkė ištekėjo už garsaus kino aktoriaus režisieriaus Naujosios Zelandijos Taika Waititi, kurį 2022 m. žurnalas „Time“ įtraukė į 100 įtakingiausių pasaulio žmonių sąrašą.