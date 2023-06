Šventinio renginio nepraleido apie 800 žmonių. Čia pasirodė ir neseniai aukso žiedus sumainiusi Edita Mildažytė ir Saulius Pilinkus.

Edita Mildažytė ir Saulius Pilinkus (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Arvydas Anušauskas su žmona Lina (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Linas Kojala ir Jolanta Svirnelytė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) (127 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje – JAV Nepriklausomybės dienos minėjimas: atvyko ir neseniai susituokusi Edita Mildažytė su vyru

Šis renginys, kuris Lietuvoje organizuojamas 23-ąjį kartą, yra didžiausias amerikietiškas renginys šalyje.

Tiesa, „Independence Day of the United States of America“ dienos minėjimas šį kartą surengtas kiek anksčiau dėl valstybių įsitraukimo organizuojant didžiausią šių metų renginį NATO Summit.

Renginio akimirkos – galerijoje.