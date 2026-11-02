Vilniaus „Ryto“ krepšininkas Matas Jogėla tapo tėčiu: paviešino akimirką iš ligoninės

Džiugia žinia apie gimusį Mato ir Gretos pirmagimį pasidalijo Vilniaus „Rytas“.
Sulaukė šeimos pagausėjimo
Įraše paviešinta tėvelių nuotrauka su pirmagimiu ir šiltas sveikinimas.
„Sveikiname Matą Jogėlą sulaukus šeimos pagausėjimo ir pradedant naują, jaudinantį tėčio gyvenimo etapą!
Linkime jums ir mažyliui begalinės laimės, stiprios sveikatos ir visko, kas geriausia šiame nuostabiame gyvenimo kelyje!“ – rašoma įraše.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Matas ir Greta susituokė 2025-ųjų vasarą, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje.