Viktorijai Siegel grąžintas sūnus: po „pagrobimo“ – netikėtos naujienos

Praėjus dviems savaitėms po L. Suodaičio pareiškimo, kad išeis su sūnumi atostogauti, moteris visgi su mažuoju Laurynu pasimatė gyvai.

Pasirašyta taikos sutartis

L. Suodaitis socialiniuose tinkluose pranešė, kad anksčiau laiko grąžino sūnų V. Siegel, kuri šiandieną švenčia gimtadienį. Vyras pasidžiaugė, kad pavyko nustatyti ir matymosi su sūnumi tvarką.

„Pasikoregavo mūsų su Laurynuku atostogos, išleidau su mama gimtadienį atšvęsti, šiek tiek pasitrumpinome. Sako, gyvenime kartais tyla gera byla.

Šią savaitę buvau minėjęs, kad aprimo dalykai, tai gal į kažką gero išeis, panašu, kad kažkas gero atsitiko. Parašais taikiai užsitvirtinome tvarką su Laurynuko mama. Neišlošėme gal nė vienas, bet labiausiai išlošė sūnus. Turėsime pagaliau normalų grafiką, normaliai galėsime tiek darbus, tiek laisvalaikį planuoti. Tai bent jau šis atvejis jau pabaigtas.

Labai tikiuosi, kad daugiau šių nesąmonių, skambančių per visą Lietuvą, nebebus. Tikiuosi, kad šis pavyzdys ir pusmetį per Lietuvą skambėjęs beef'as, mūsų, taip vadinamų nuomonės formuotojų, suformuos kažkam kitam irgi nuomonę, kad negalima per vaikus konfliktų tarp dviejų suaugusių žmonių spręsti ir jie turi kuo mažiau įtakos jausti.

Tai tokios pas mus naujienos. Džiaugiuosi už Laurynuką, iš tikrųjų, kad išsisprendė šie dalykai. Tikiuosi, kad slenksčių nebetrins jau nei tarnybos, kurių mes praeitą savaitę sulaukėm, tikiuosi, spręsime tarpusavyje kaip du suaugę žmonės“, – kalbėjo L.Suodaitis.

Džiaugėsi ir nuomonės formuotoja

Džiaugsmo dėl pasirašytos taikos sutarties penktadienio vakarąneslėpė ir Viktorija Siegel.

„Svarbūs dalykai sprendėsi, galiu pasidžiaugti tik vienu, jog po visko pavyko mums rasti taikų sprendimą ir pasirašyti taikos sutartį kartu su mažylio tėčiu. Tai šiandien būtent ta sutartis buvo pasirašyta.

Labai džiaugiuosi, kad per gimtadienį taip atslūgo viskas. Pagaliau viskas bus normaliai. Tikiuosi. Taip gera ir ramu dabar viduje, tikiuosi taip ir liks. Nebepamatysite daugiau mūsų aiškinimųsi, kas liečia vaikutį“, – sakė ji.

Lapkričio 8-osios vakarą Viktorijos Siegel ir Lauryno Suodaičio santykių drama vėl įgavo pagreitį moteriai pranešus apie tai, kad vyras jai negrąžina vaiko laiku. Dėl to V. Siegel kreipėsi į policiją.

Policijos atstovai naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad lapkričio 8-ąją, 19.36 val., buvo gautas pranešimas, jog vaiką pasiėmęs tėvas negrąžino jo sutartu laiku. Anot pranešėjos, vyras vaiką pasiėmė 13 val. ir turėjo grąžinti 19 val., bet to nepadarė.

Kaip teigė V. Siegel, jos vyro advokatė likus pusvalandžiui iki sutarto vaiko sugrąžinimo laiko įspėjo, kad L. Suodaitis sūnų pasiima atostogų. Kaip pranešė advokatė, verslininkas išnaudos jam priklausančias atostogų dienas su sūnumi ir atostogaus nuo lapkričio 8-osios iki lapkričio 20-osios.

Pati V. Siegel savo socialinių tinklų profilyje nenustojo kartoti, kad L. Suodaitis vaiką pagrobė.