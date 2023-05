Viktorija Siegel sureagavo į Suodaičio džiaugsmą dėl pasimatymo su sūnumi: dar vienas melas

„Po vakarykščių mano vis dar esamo vyro storių mano sekėjams užkliuvo keli pasakymai. Vienas iš jų, kad vyras jums nori parodyti, jog steiką reikia kepti ne gabalais, o normaliai. Čia toks akmuo į mano daržą tarp eilučių. Dieve Dieve.. Aš kartais galvoju – įdomu, bus kas nors dėl mano tono, kvėpavimo kalbant, gal pakomentuotų ką nors dėl mano aprangos.

Jums tai čia naujiena, aš tris metus gyvenau, prie viso to esu pratusi, kad kiekvieną kartą šlykštūs traukimai per dantį, pasityčiojimai. Žinokite, kepu steiką taip, kaip moku, dėl to nesijaučiu blogesnė, kad kepu jį gabalais. Niekada negalvojau, kad vyras iki tokio lygio pradės viešai taip..

REKLAMA

REKLAMA

Dar vienas melas, kuris šiandien ryte buvo ištraktuotas iš jo pusės taip, kaip jis nori, bet tiesa yra kitokia. Pasidžiaugė vyras, kad šiandien gauna vaiką pasimatyti, tai taip. Bet ne Vaikų teisės privertė pasimatyti, sprendimą daviau aš. Nes vaikas jau vakar trumpam išėjo į terasėlę grynu oru su vežimėliu pakvėpuoti, nes ženkliai gerėja jo sveikata. Šiandien pamačiau, kad jau galima duoti vaiką, jis guviau jaučiasi, o ir pažyma yra, kad jam namų režimas tik iki penktadienio.

REKLAMA

Nėra pasiteisinimo, kodėl jis iškvietė savo vis dar esamai žmonai dėl kinezaterapeučių apsilankymo Vaiko teises. Iš Vaiko teisių negavau nė vienos žinutės, kad privalau vaiką duoti. Ne, neprivalau, tiesiog nusprendžiau šiandien pati.

Manau, kuo toliau, tuo labiau suprasite, kodėl kreipiausi į specialistus, kodėl įvairiausių minčių buvo gyvenime, dėl ko man buvo blogai. Gal jums nauja pamatyti tokią Lauryno pusę, kokią jis rodo. Bet su tokiu dalyku aš gyvenau – su pasišaipymais, pažeminimais, patraukimais tarp eilučių. Esu prie to pratusi“, – „Instagram“ istorijose kalbėjo V. Siegel-Suodaitė.

REKLAMA

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad gegužės 12-ąją Laurynas Suodaitis su sekėjais pasidalijo džiugia žinia – pagaliau įvyks susitikimas su sūnumi.

„Labas rytas, gerbiami žiūrovai. Penktadienis – smagi ir šiandieną darbinga diena, priplanuota susitikimų, šiandien mažiau teisinių reikalų gal bus. Tai džiugi žinia dėl to. Pirmas rytinis susitikimas nusimato darbinis – golfo laukuose, tai bus trumpa partija.

O šiaip irgi gera dienelė dėl kito dalyko. Gavau žinutę iš ryto, kad šiandien galėsiu Laurynuką pasiimt į darbą. Smagu, kad padeda Vaiko teisės padeda ir vaikams pagyti, ir kartais mamoms pagyti, gal ir tėčio laisvalaikis padeda pagyti. Buvo tokių rašančių, kam čia reikėjo, tai tam, va, ir reikėjo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Dar smagesnė žinia, kad šiandien jau ir auklyčių nereikia. Labai smagu, kad pagaliau galėsime normaliai laiką leisti ir gal jau ateisime į normalius grafikus su pasimatymais su vaiku.

Buvo keletas rašančių, kam čia viso to reikia. Tai, žiūrėkite, tai, ką matote instagrame, yra tik trupiniai to, kas vyksta užkulisiuose, ko jūs nematote. Tai, jei susidarinėjate iš storiukų įspūdžius, jūsų reikalas, kuo jums tikėti. Mano situacijos tai tikrai nekeičia. Mano situaciją keičia padaryti konkretūs teisiniai žingsniai, kurie atveda iki sprendimų, kurie panašesni į civilizuotus. O tai, kad visa malonė čia šiandien įvyko, tai faktas, kad yra ruošiamasi teismams, kad nebūtų prielaidų, kad nebuvo duodama. Gerumu galima patikėti truputį kituose kontekstuose“, – instagrame kalbėjo jis.