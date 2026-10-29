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Viešumoje pasirodžiusi Kristina Zmailaitė suspindo elegancija: akį traukė 1 ypatinga detalė

2026-10-29 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Spalio 24-ąją Paliesiaus dvare vyko garsaus soprano Kristinos Zmailaitės, smuikininkės Barboros Domarkaitės ir pianistės Mildos Umbrusevičiūtės koncertas „Richardo moterys“.

Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė (nuotr. asmeninio albumo („Facebook“)
GALERIJA (14)

Spalio 24-ąją Paliesiaus dvare vyko garsaus soprano Kristinos Zmailaitės, smuikininkės Barboros Domarkaitės ir pianistės Mildos Umbrusevičiūtės koncertas „Richardo moterys“.

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Renginyje K. Zmailaitė suspindo elegancija, pasirinkusi įvaizdį su išskirtine detale.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius

Suspindo elegancija

Nuotraukose, kurios buvo pasidalintos Paliesiaus dvaro socialinio tinklo Facebook paskyroje, galima pamatyti koncerto akimirkas.

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Jausmingam vakarui solistė K. Zmailaitė pasirinko elegancija dvelkiantį įvaizdį.

Ji vilkėjo šviesias klasikines kelnes, prie jų priderino juodą prailgintą švarką bei tokios pat spalvos palaidinę, smailius aukštakulnius.

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Dėmesį traukė ir įspūdingu akcentu tapęs aksesuaras – masyvus kaklo papuošalas su blizgančiomis detalėmis.

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Koncerto akimirkas galite pamatyti čia:

Kaip Paliesiaus dvaro interneto puslapyje buvo rašoma dar prieš koncertą, „trys kūrėjos pristatys publikai koncertinę programą „Richardo moterys“. Jos atliks Romantizmo ir ankstyvojo modernizmo laikotarpiais kūrusių vokiškos muzikos novatorių Richardo Wagnerio bei Richardo Strausso muziką – žinomus, tačiau Lietuvoje pirmąkart atliekamus kūrinius, kurie atskleis moters portretą šių laikotarpių stilistikos metodais.

Skambės operos ištraukos, kamerinės muzikos šedevrai ir smuiku bei fortepijonu atliekami, virtuoziškumo, brandos ir moteriško jautrumo pripildyti opusai.“

 

 

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