Vidas Bareikis pasidalijo mėgstamiausio Margučių kekso receptu: ištirps burnoje

Muzikantas, TV laidų vedėjas, prekybos tinklo „Rimi“ įsteigtos mokyklos „Rinkis sveikiau“ mokytojas Vidas Bareikis neįsivaizduoja Velykų be margučių, didžiausia atrakcija jam – marginimas vašku, rašoma pranešime spaudai.

Margučių puošyba ir kovos – didžiausia pramoga

Margučių dažymas – pasiruošimo reikalaujanti tradicija. Gerokai prieš didįjį sekmadienį visi, net ir vaikai, šeimoje pradeda galvoti kaip šiais metais papuošti savo margučius. Dabar internete galima rasti kokių tik nori būdų, kiaušiniai gali būti auksiniai, graviruoti, marginti piešiniais ar puošti dekupažu. Kiaušinius savais būdais dažo visi, ne išimtis ir V. Bareikio šeima, kuri savo margučius dažydavo svogūnų lukštais, kojinėje su žalumynais ir nepamiršdavo vaško technikos.

„Geriausiai prisimenu dar vaikystėje pradėtą margučiu dažymo vašku tradiciją, kuomet visa šeima, susėdusi prie stalo, numargindavome pilną pintinę kiaušinių, o kai kantrybė dažant margučius baigdavosi, laukdavo jų stiprumo tikrinimas“, – juokiasi Vidas.

Tradicijos atlikėjui – viena smagiausių Velykų dalių: „Mano šeimoje viena pagrindinių tradicijų buvo margučių ridenimas. Tėtis ir mama prieš šventę visada gamindavo specialų lovelį būtent ridenimo varžyboms, o Velykų rytą vykdavo įnirtingas, susikaupimo reikalaujantis, margučių ridenimas.“

Velykoms ruošiasi iš anksto

Šventinės dekoracijos – vienas iš velykinių malonumų ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Šios šventės proga, Vido namai raibsta nuo žalumos ir spalvų, o visas dekoracijas atlikėjas stengiasi pasigaminti su šeima

Atlikėjas įsitikinęs, kad per Velykas veiklų su šeima namuose galima prisigalvoti kiek tik nori. „Nudažius ir paridenus margučius, sužaidus jų mūšį, galima sugalvoti naujų tradicijų. Mes po pietų visada išsiruošiame į žygį miške ieškoti Velykų bobutės paslėptų margučių, o grįžę pasidarome filmų ar stalo žaidimų vakarą. Man šventės yra apie buvimą kartu, tad dažniausiai tiesiog daug bendraujame, žaidžiame, sportuojame, juokiamės.“

Šventinio stalo puošmena – Margučių keksas

Šiais laikais, kai karantinas privertė visus tapti tikrais virtuvės šefais, Velykų stalą šeimose papildys ne vienas naujas patiekalas. Vidas neįsivaizduoja savo šventinio stalo be retai ragaujamos baltos mišrainės su šviežia duona, o desertui per pavasario atbudimo šventę visada laukia Margučių keksas: „Garnyrui prie daužtų margučių puikiai tinka balta mišrainė, bet laukiamiausias patiekalas man – šviežiai keptas Margučių keksas. Skamba labai įdomiai, bet receptas tikrai paprastas ir lengvai pavyks pagaminti kiekvienam, o ir skonis – niekada nenuvilia.“

Sveikos mitybos plano jau ketverius metus besilaikantis atlikėjas prisipažįsta, jog per šventes gan sunku valgyti organizmui palankiomis porcijomis – viskas taip skanu, paragauti norisi, o ir nepaliksi, gi visi stengėsi gaminti. Tačiau Vidas visada stengiasi išlaikyti balansą ir į šventinį stalą įnešti sveikesnių patiekalų: „Svarbiausia – neparsivalgyti. Niekur nereikia skubėti, diena ilga, tad sulaukite sotumo jausmo ir kol vėl neišalksite, susilaikykite nuo dar vieno margučio. Be to, iš savęs kiaušiniai yra puikus patiekalas, svarbu tik vengti padažų.“

Vido Bareikio mėgstamiausio Margučių kekso receptas

Jums reikės:

1 stiklinės miltų

1 stiklinės aliejaus

4 kiaušinių

1 stiklinės cukraus

2 šaukštelių kepimo miltelių

1 šaukštelio vanilinio cukraus

1 šaukšto kakavos

keli lašai apelsino sulčių

Kaip pasigaminti:

Atskirkite baltymus ir trynius. Baltymus išplakite dideliame dubenyje ir pamažu supilkite cukrų. Maišydami sudėkite trynius, vanilinį cukrų, aliejų ir apelsinų sultis. Į gautą masę suberkite miltus su kepimo milteliais. Gerai išmaišykite.

Į kekso formą supilkite 2/3 tešlos. Į likusią tešlą suberkite kakavą ir išmaišykite. Gautą masę supilkite ant šviesios tešlos. Kepkite apie 40-45 min. 180 laipsnių temperatūroje.