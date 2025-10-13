Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Vidas Bareikis nuo šiol prisistatys kitaip: turi naują pseudonimą

2025-10-13 16:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 16:20

Naujuoju kūrybiniu pseudonimu ,,VB by the Sea” prisistatantis atlikėjas savo pirmąjį anglišką albumą „Here and Now“ pristatė ne kur kitur, o pasaulio pramogų verslo sostinėje – Los Andžele. Tarp Holivudo žvaigždžių ir JAV muzikos pasaulio įžymybių surengtas vakaras nepaliko abejingų.

Vidas Bareikis pristatė naują albumą (nuotr. Ieva Georges)
20

Albumo pristatymas įvyko legendinėje „Native South Studios“ – intymioje, aukščiausios klasės erdvėje, kuri priklauso „Puddle of Mudd“ būgnininkui Jonathan Smith (TheRealJonSmith). Čia dažnai vyksta įrašai ir gyvi pasirodymai su tokiais vardais kaip Amy Keys, David Duchovny, Gene Simmons, o dabar ir Vido Bareikio (VB by the Sea) koncertas papildė šios vietos istoriją, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Vidas Bareikis Los Andžele pristatė naują albumą
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vidas Bareikis Los Andžele pristatė naują albumą

Kūrė visus metus

„Šį albumą kūriau visus metus. Praėjusių metų spalio 9-ąją skridau iš Vilniaus į Čikagą ir parašiau pirmąją albumo istoriją. Tai buvo dienoraščio įrašas apie mano mamą ir tai, kaip jaučiausi po jos mirties. Ši istorija tapo raktu į visą albumą“, – sako Vidas Bareikis.

Vakaro metu Vidas sėdo prie fortepijono ir su pasaulinio lygio grupe atliko keletą kūrinių iš naujojo albumo. Jį scenoje lydėjo Curt “Kirkee B.” Bisquera (būgnininkas, grojęs su Elton John, Mick Jagger, Seal) bei Victor Brodén (bosistas, bendradarbiavęs su Taylor Swift, LeAnn Rimes, Richard Marx).

Šis pasirodymas buvo daugiau nei koncertas – tai buvo intymus pasakojimas, kupinas kino estetikos, švelnaus indie-pop skambesio, alternatyvaus hiphopo ritmų ir emocionalių pianino partijų.

„Po koncerto prie manęs priėjo Holivudo aktoriai, komikai, muzikantai ir mielai dalinosi savo įspūdžiais. Viena įsimintiniausių akimirkų buvo pokalbis su JAV muzikos legenda Norman Saleet bei jo dukra Abbey Scot, diskutuojant apie albumo skambesį ir galimą bendradarbiavimą ateityje.” – prisimena Vidas Bareikis.

Albumas ,,Here and Now” tapo muzikiniu dienoraščiu, rašytu tarp Vilniaus, Čikagos, Filadelfijos, Floridos ir L.A. Dainos gimė viešbučiuose, oro uostuose, gatvėse – ten, kur emocijos virsdavo žodžiais, o žodžiai – muzika.

Albumą ,,Here and Now” prodiusavo grupės ,,8 kambarys” narys Karolis Talutis. Prie jo ženkliai prisidėjo Filadelfijos hip-hop scenos legenda – prodiuseris Don Groove bei žymus Lietuvos prodiuseris Paulius Vaicekauskas-Plucando. Albume galite girdėti net kelis bendradarbiavimus su vietiniais JAV atlikėjais.

,,Šis naujas muzikinis etapas – tai vienas smagiausių nuotykių mano gyvenime. Be to, vienas geriausių sprendimų – vėl nerti į nežinomybę, jaudulį ir naujas, nepažintas erdves. Tikiuosi keliausite su manimi kartu.” – kviečia Vidas Bareikis.

Nuo spalio 9 d. ,,VB by the Sea” albumas „Here and Now“ yra pasiekiamas visose skaitmeninėse platformose.

