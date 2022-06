Vestuvių planuotoja – apie sumą, kurią reikia dėti į „vokelius“ ir didžiausią nuotakų klaidą: ją daro kiekviena

„Vestuvių šventė“ vestuvių planuotoja Inga Klimienė vestuves planuoja ne tik Lietuvoje, bet ir ir Gran Kanarijoje. Ji sako pastebinti, kad nors ir šiais laikais madinga išsiskirti iš minios, daugelis nuotakų dar to nedaro.

„Didesnė šiuolaikinių nuotakų dalis dažniausiai naudojasi vestuvių suknelių nuomos paslaugomis. Mažesnė dalis renkasi įdomesnį kelią – suknelę siuva. Modeliuoja pačios arba kreipiasi į dizainerį. Pirmosios tokiu būdu pasirenka „saugų“, bet nuobodų kelią: salonai kasmet veža naujas kolekcijas, tačiau renkantis suknelę nuomos salone neišvengiamai prarandamas originalumas ir išskirtinumas. Vis dėlto kad ir kokią suknelę pasirinksi nuomoje, atrodysi panašiai kaip daugybė kitų nuotakų pernai, užpernai ir prieš 10 metų.

REKLAMA

Salonai veža tokias sukneles, kurios būtų paklausios nuotakų tarpe tikrai ne vienam sezonui. Jie turi patirtį, puikiai pažįsta nuotakų rinką, todėl nėra sunku nuspėti kokia suknelė bus masei paklausi, o kokia kabės nepastebėta. Kita vertus taip yra todėl, kad ir pačios nuotakos tarsi bijo išsiskirti. Mano pastebėjimu, lietuviškai nuotakai renkantis suknelę tikrai trūksta drąsos norėti atrodyti kitaip nei minia, norėti išsiskirti bei atrasti savo individualų stilių ir savo dieną būti tikrai vienintele“, – pastebėjimus išsako moteris.

„Kas liečia šventės dalyvius – jie ateidami net ir į labai paprastutes vestuves stengiasi taip pat pasipuošti. Kas liečia aprangos stilių ir madas – tai labai asmeniškas dalykas. Vienos poros rengiasi itin madingai, kiti mados paiso mažiau. Vienų porų drabužiai labai kokybiški ir brangūs, kitų mažiau. Viskas priklauso nuo asmeninio stiliaus suvokimo. Tačiau faktas, kad šiais laikais poros eidami į vestuves puošiasi. Merginos pasirūpina visu įvaizdžiu: tiek makiažu, tiek suknelėmis, vyrai – kostiumais“, – priduria I. Klimienė.

REKLAMA

REKLAMA

Vis dėlto kartais atsiranda ir tų žmonių, kurie vestuvių šventėje itin išsiskiria ne tik savo elgesiu, bet ir apranga. Kadangi šiais laikais internete dažnai plinta įvairios istorijos, pašnekovės paklausėme, kaip žmonės turėtų rengtis eidami į vestuves.

„Pradėkime nuo to, kad būtina atsižvelgti kas yra sakoma apie aprangą kvietime ir atrodyti vestuvių dieną taip, kaip to prašoma – tai elementarus etiketas. Jeigu aprangos kodas nenurodytas, pasirinkimas priklausys nuo to, į kokias vestuves svečias yra kviečiamas, kokioje vietoje ji vyksta (kaimo turizmo sodyboje, gamtoje po atviru dangumi, ant jūros kranto, naktiniame klube, restorano terasoje, o gal prabangiame dvare ar viešbutyje) ir koks šventės pobūdis (kelių valandų vestuvių popietė, vestuvių festivalis, o gal klasikinio formato šventė).

Jei vestuvės rengiamos užsienyje, aprangą derėtų rinktis atsižvelgiant į šalį, klimatą, šventės vietos lokaciją ir pačios šventės pobūdį. Nerašyta taisyklė sako, kad svečiams vestuvėse yra netaktiška rengtis balta spalva, mat baltą suknelę dėvi nuotaka. Dažniausiai klasikinėse vestuvėse to yra paisoma, – tikina pašnekovė. – Kita vertus, nereikia pamiršti, kad jaunųjų ir jų švenčių yra visokių. Pasitaiko ir pačių nuotakų, kurios šventei renkasi raudoną, geltoną ar žalią suknelę, o kartais kostiumėlį su kelnėmis ir veliumu. Be to gali būti ir pačių jaunųjų noras vestuves švęsti baltai – visiems, tiek jauniesiems, tiek svečiams apsirengus baltai, įskaitant vyrams kostiumus. Ir aš nematau tame nieko blogo.“

REKLAMA

REKLAMA

Tradicijų beveik nesilaiko

Anksčiau lietuviškose vestuvėse būdavo paisoma pačių įvairiausių senų papročių – vestuvės Bažnyčioje, šeimos židinio įteikimas, jaunosios ieškojimas ar senų daiktų įteikimas jauniesiems. Deja, bet pastaruoju metu vis mažiau porų renkasi vestuves rengti pagal tradicijas.

„Vis dažniau jaunieji renkasi vestuves be tradicijų. Itin pastebima tendencija – nenoras tuoktis Bažnyčioje. Jau keletą pastarųjų metų stebiu tokią tendenciją.

Savo santuokai jaunieji linkę rinktis civilinę metrikaciją, o dar dažniau išvažiuojamąją santuoką šventės vietoje. Pagrindinis to argumentas – jaunieji tiki Dievu, o ne Bažnyčia. Be to, šiuolaikinis jaunimas yra drąsesnis. Jei anksčiau į bažnyčią poros eidavo jausdami visuomenės įsitikinimus „dėl močiutės“, „nes visi taip daro“, šiandien jei elgiasi taip, kaip jaučia ir patys nori.

Kartais pasitaiko, porų kurios lyg ir norėtų bažnytinės santuokos, tačiau persigalvoja, skųsdamiesi per didele dokumentacija ir sudėtingu pasiruošimo bažnytinei santuokai procesu. Juolab, kad metrikacijoje šiandien galima paduoti pareiškimus jau ir nuotoliniu būdu - tai itin svarbu šiuolaikiniam, laisvam žmogui“, – pabrėžia moteris.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip sako pašnekovė, pastebima, kad padažnėja ir neformalių ceremonijų: „Anksčiau užsienyje gyvenantys žmonės dėl dokumentų tvarkymo procedūros paprastumo susituokdavo savo šalyje, o į Lietuvą grįždavo surengti tik neformalią Priesaikos ceremoniją. Tačiau dabar tokias ceremonijas renkasi ir vietoje gyvenantys. Dažnu atveju dėl itin trumpo, nelakstaus, nepatogaus civilinės metrikacijos darbo laiko. Praktika rodo, kad tokia ceremonija būna itin prasminga ir ne ką mažiau jaudinanti. kaip civilinės metrikacijos, jos niekas neriboja, tad ją gali surengti bet kur. Nors ir vidurnaktį, po žvaigždėtu dangumi. Formalumus pora sutvarko iki arba po šventės“, – sako vestuvių planuotoja.

Kaip viena svarbiausių gyvenimo dienų, vestuvės reikalauja tinkamo planavimo ir laiko. I. Klimienė užsimena, kad vestuvių geriau neplanuoti paskutinę dieną, o verčiau šventei skirti bent porą mėnesių.

„Organizatoriui mažiausias vestuvių planavimo terminas yra 2 savaitės, pageidautina – bent mėnesis. Tačiau norint sklandžiai suplanuoti vestuves optimaliausias laikas pradėti jas planuoti yra 1–1,5 metai iki planuojamos šventės datos. Kitaip tariant, dabar yra metas pradėti planuoti kitų metų vestuves. Ir nors pastaruoju metu gaju „paskutinės minutės“ vestuvių, visgi geriau būtų tai daryti ne per vieną naktį ar porą mėnesių“, – sako pašnekovė.

REKLAMA

REKLAMA

Kadangi vasara yra pats vestuvių pikas, jau žiemą pastebima tam tikra jaunavedžių konkurencija dėl vietos, rezervacijų ir kitų vestuvinių detalių.

„Iš anksto pradėjus planuoti šventę bus visai kitoks planavimo procesas. Galima ramiai apgalvoti visą šventės idėją, atrasti tinkamą pagalbą jos įgyvendinimui, pasirinkti komandą iš plataus paslaugų teikėjų spektro. Tuo tarpu kuo mažiau laiko lieka iki šventės, tuo labiau teks rinktis iš to, kas liko. Iš anksto pradėjus planuoti šventę galima net sutaupyti, nes išankstinei rezervacijai galima gauti nuolaidų. Tuo tarpu „paskutinės“ minutės kai kurios paslaugos bus brangesnės, nes dėl pasiruošimui laiko stokos dirbami viršvalandžiai“, – tikina specialistė.

Populiariausia dovana – pinigai

Dažnai einant į vestuves tikras galvos skausmas yra dovana jaunavedžiams. Tačiau daugelis žmonių šią užduotį sau pasilengvina ir nesirenka dovanoti nieko itin asmeniško: „Jau 15 metų nematau jokių kitokių dovanų formų – tik dovanas pinigais. Tai yra patogu ne tik jauniesiems, bet ir jų svečiams ir abejoju, kad ateityje bus kažkaip kitaip. Kitaip tariant tai šių dienų norma.“

REKLAMA

REKLAMA

Dabar įvairiose srityse matomas didelis kainų kilimas nuo kuro iki maisto prekių ir įvairiausių paslaugų. Kalbama, kad dėl kylančių kainų stipriau pakratyti kišenes teks ir jaunavedžiams. Ar dėl to svečiams reikėtų daugiau pinigų dėti į vokelius?

„Kainos kyla ir vestuvių paslaugų sektoriuje. Tikėtina, kad kitais metais vestuvės kainuos tikrai daugiau nei šiemet. Kas liečia piniginę dovaną, pirmiausia tai yra dovana ir jos dydį galutinai nustato dovanos teikėjas, vertindamas savo galimybes. Per savo 15 metų darbo patirtį nesutikau poros, kuri planuotų vestuves bandydami apskaičiuoti jų „atsiperkamumą“. Įprastai jaunieji už kiek gali, už tiek ir rengia savo šventę, o svečiai kiek gali, tiek dovanoja. Žinoma, augant kainoms natūralu, kad ir piniginės dovanos proporciškai didės, bet didės ne dėl didesnės vertės, o dėl ekonominių aplinkybių“, – tikina ji.

Anot pašnekovės, itin svarbu, kad patys jaunavedžiai pasitikėtų vestuvių planuotoja ir patikėtų kai kuriuos sprendimus jai. Svajonių vestuves galima sukurti net ir tiems, kurie vizijos neturi.

REKLAMA

REKLAMA

„Vestuves planuoju 15 metų, todėl daugybė jaunųjų žino mano darbus ir seka dar iki tol, kol nebuvo susižadėję. Per tiek darbo metų turiu sklandų bendradarbiavimą užtikrinantį procesų valdymą ir struktūrą, leidžiantį teikti kokybiškas paslaugas lengvai ir paprastai. Ateidami planuoti šventę pas mane jaunieji dažniausiai pilnai pasitiki mano kompetencija, todėl vestuvių planavimo procesas abipusiai mums yra vienas malonumas. Visada vestuves planuoju įsiklausydama į jaunųjų viziją (jeigu ją turi), o jaunieji įsiklauso į patirtimi ir praktika grįstas rekomendacijas. Jei vizijos neturi su profesionalo pagalba galima lengvai ir paprastai jau sukurti“, – teigia vestuvių planuotoja.

Gal per Jūsų vestuves nutiko dalykų, kurių nė už ką nekartotumėte? Papasakokite mums savo istorijas, konfidencialumą garantuojame. Siųskite laiškus: [email protected]