Jau šiandien, birželio 1-ąją, prasidėjo pirmosios rusakalbei auditorijai Lietuvoje skirto TV3 Plus kanalo transliacijos. Lietuvoje uždraudus propagandinius rusiškus kanalus, ši žmonių grupė jau daugiau nei tris mėnesius nebeturi prieigos prie informacijos jiems suprantama kalba. Suprasdama poreikį, TV3 žiniasklaidos grupė kryptingai siekia tai pakeisti. Naujas kanalas rusakalbius ne tik supažindins su vakarietiška produkcija, bet ir priartins šią auditoriją prie Lietuvos informacinio lauko. Norėdami gauti prieigą prie TV3 Plus kanalo, žmonės raginami kreiptis į savo kabelinių televizijų tinklų operatorius arba jau dabar stebėti transliacijas per naujos kartos televiziją Go3.