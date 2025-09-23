Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Veronika Montvydienė atsivėrė apie tikrąsias skyrybų priežastis ir kaip sutaria dabar: „Tai yra pasirinkimas“

2025-09-23 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-23 09:25

Laidoje „Skiriamės! Juokauju“ dalyvavo garsaus Lietuvos atlikėjo Donato Montvydo buvusi žmona Veronika Montvydienė. Pora prieš daugiau nei metus po 13 metų trukusių santykių nusprendė pasukti savais keliais. Atvirame pokalbyje ji pasapasakojo apie santuokos griūties priežastis, darbo kartu užkulisius ir skyrybų procesą.

15

Paklausta apie tai, kodėl buvo priimtas sprendimas skirtis, Veronika sakė nesistengianti to perdėtai analizuoti.

„Tiesą pasakius, aš nelabai vertinu ir nelabai gilinuosi. Aš einu toliau, labiau analizuoju save ir tai, ko aš noriu, kuo noriu būti ir su kuo, kas man tinka dabar, žmogui, kuris susiformavo per 40 metų ir dabar.

Su įvairiais žmonėmis būna įvairios priežastys. Savyje pasiieškoti klaidų galima, bet tai ir vadinasi augimas. Bet labai prie savęs kibti ir galvoti kas būtų, jeigu būtų, ko nepadarei, ką galėjai padaryti geriau – nelabai matau priežasties, nebent norėtum grįžti“, – dėstė mintis moteris.

Ji atskleidė, kad susidariusi visuomenės nuomonė apie geležinius jų santykius buvo klaidinga.

„Mes visiems atrodėme, ir gal tokie esame, labai protingi, sąmoningi, tie, kurie niekada neišsiskirs, kurie sąmoningai yra santykyje su savimi ir vienas kitu, žino ko nori ir to siekia. Bet taip nėra. Galėjome labiau padėti kitiems“, – dalijosi ji.

Papasakojo apie skyrybų sprendimą

Pasakodama apie sprendimo skirtis priėmimą, moteris neslėpė, kad „tai buvo labai greitai priimtas sprendimas, ir negrįžtamai.“

Anot laidos viešnios, sprendimas – tik beveik abipusis. Nepaisant to, draugystė bei tėvystė kartu nesibaigė.

„Beveik abipusis. Ne vienareikšmiškai. Sakykim, gal vienam žmogui yra sunkiau pripažinti arba vienas žmogus anksčiau nusprendžia ir pamato galutinį tašką, kai sau pripažįsti, kad ta partnerystė tarp vyro ir moters jau yra išsisėmusi. Aš nekalbu apie visas kitas: draugystę, tėvystę, augimą ir panašiai“, – kalbėjo ji.

Veronika sakė, kad tęsti santykius, kurie jau yra pasmerkti, nenorėjo.

„Tiesiog pritempinėti dalykus galima, bet man gaila. Gyvenimas yra trumpas ir užsiimti laiko tempimu – man gaila“, – neslėpė laidos viešnia.

Poros darbas kartu

Ji taip pat palietė ir kitą poroms aktualią temą: darbą kartu. Pati su savo buvusiu partneriu dirbo kartu apie trejus metus. Šiuo aspektu moteris turėjo tvirtą poziciją.

„Tai yra be proto didelis iššūkis. Aš tikrai nerekomenduočiau, bet yra žmonių, kurie labai su tuo susitvarko, bet čia reikia tokio lygio sąmoningumo, kultūros ir pagarbos vienas kitam, pajautimo, kad tai yra maksimalu. Yra žmonių, kurie moka nusibrėžti, peržengti per slenkstį ir apie darbą nekalbėti – reikia dirbti ne su darboholikais.

Kai šnekėjimas darbe – negali būti kažkokių santykių <...> Kad santykiams tai neprideda pliuso – esu daugiau negu įsitikinusi. Bet bandyti galima“, – pasakojo Veronika.

Dabartinis ryšys ir viešumo įtaka

Nepaisant nutrūkusių santykių, ji atskleidė, kad šiuo metu su buvusiu sutuoktiniu turi gražų ryšį.

„Išliko tikrai geri santykiai. Man šiaip labai keista, kai žmonės, pragyvenę kartu 5-10 metų, išsiskyrę pyksta vienas ant kito arba apsimeta, kad nepažįsta. Aišku, jei yra išdavystė ar kažkas nuskriaudė kitą žmogų, bet tiesiog, jei kažkuris priima tą skyrybų sprendimą, nemanau, kad tai yra kažkas blogo iš esmės. Tai yra pasirinkimas: būti ar nebūti“, – dalijosi ji.

Kalbėdama apie viešas skyrybas, ji įvardijo, kad tai – netgi buvo pozityvus dalykas. Pasak Veronikos, buvimas viešumoje prideda atsakomybės, kuri skatina geresnius sprendimus.

„Visi viešumo objektą bando įrodyti kaip negatyvų, sunkų – aš manau, kad mums viešumas procento pridėjo, kad susitvarkytumėm viską gražiai. Jei pradėsim negražiai sutarti ar bandyti vienas ant kito pilti purvą, tai, visų pirma, palies vaikus. Ir šiaip pasekmės yra daug didesnės, nei kad kai skiriasi Birutė ir Martynas“, – mąstė pašnekovė.

Moteris sakė, kad žinomumas ar populiarumo didinimas – ne tai, ko ji nori. Be to, judviejų su Donatu sferos visiškai skiriasi.

„Manęs žinomumas niekaip neįtakoja, nes aš socialinėje erdvėje ar viešumoje dariau dalykus, bet neperdaugiausiai. Neturėjau ambicijos būti populiari, ar kas ką apie mane galvoja. Nuo paauglystės turiu išaugintą savivertę ir labai mažai kas gali mane paliesti. Pats įvaizdis ir reputacija nebuvo daromi per asmeninius santykius, šeimą. Donatas yra ne influenceris, jis daro viską pagal savo profesiją ir daro tai nuostabiai“, – teigė ji.

Vaikų auklėjimas

Laidoje buvo paliesta ir dar viena aktuali tema – vaikų auklėjimas. Veronika papasakojo, kokia tvarka yra tarp jos ir Donato.

„Pusę laiko jie praleidžia su Donatu. Faktas, man atsirado daugiau laisvo laiko. Bet, tiesą pasakius, jo man niekada netrūko. Niekada nesiskundžiau ir neturėjau nuoskaudos.

Mano buvimas su vaikais ir jų priežiūra buvo mano sąmoningas sprendimas. Tai nebuvo kažkokia auka. Aš esu labai laiminga ir patenkinta, kitaip auginti vaikų ir negalėčiau, ir nenorėčiau“, – tvirtino ji.

Žinoma moteris taip pat papasakojo, kaip skyrybos paveikė vaikus.

„Jiems labiausiai pasijautė viešumas per skyrybas, jiems buvo dešimt ir septyneri. Kajui nieko nebuvo, Adelė yra mėgstanti draugystes, ryšius, jai buvo nepatogumo.

Ypač po gandų, kad mes skiriamės, kai dar nebuvo viešai išleistas pranešimas. Aš visada pasakau jiems kaip yra, niekada nemokinu meluoti, man nebaisu jiems pasisakyti apie save“, – dėstė pašnekovė.

Visą pokalbį su Veronika Montvydiene galite rasti YouTube:

