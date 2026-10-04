Vėberiai apsilankė vienoje gražiausių Europos kavinių: štai kiek paklojo už kavą

Iš kelionės sugrįžusi A. Vėberio žmona Martyna su naujienų portalu tv3.lt pasidalijo savo įspūdžiais. Kaip pasakojo moteris, Budapeštas jau kurį laiką buvo jos norų sąraše.
„Turiu savo norimų aplankyti miestų sąrašą ir, esant galimybei, išvykstame su vyru dviese trims ar keturioms dienoms. Budapeštas atrodė labai tinkamas variantas trumpai išvykai – daug ką galima pamatyti tiesiog vaikštant po miestą“, – teigė M. Vėberė.
Pasidalijo įspūdžiais
Nors Budapešte gausu lankytinų objektų, Vėberiai nesiekė per kelias dienas aplankyti visko. Martynos teigimu, jai svarbu ne tik pamatyti žymiausias vietas, bet ir pajusti miesto atmosferą.
„Nesame tie turistai, kurių tikslas – apeiti kuo daugiau ir visą dieną praleisti ant kojų. Man patinka miestą patirti ir pajusti lėtai vaikštant, prisėsti kavinėje kavos ar parke ant suoliuko su porcija ledų. Prieš skrydį visada susidarau norimų pamatyti objektų sąrašą ir maršrutą, kad spėtume aplankyti tai, ką planavome, bet liktų laiko ir ramiam miesto pažinimui“, – pasakojo ji.
Kaip atskleidė pašnekovė, kelionėse sutuoktiniai turi savas atsakomybes – Martyna sudaro maršrutą, o vyras Aras pasirūpina strategiškai patogia viešbučio vieta, kad visur būtų galima neskubant eiti pėsčiomis.
„Taip ir šįkart aplankėme Budos pilį, Šv. Stepono baziliką, Žvejų bastioną, plaukėme laivu Dunojaus upe, matėme garsiuosius „Dunojaus batus“, Parlamento rūmus, buvome kavinėje „New York Café“, – dalijosi moteris.
O kas Budapešte Martyną sužavėjo labiausiai?
„Labiausiai sužavėjo pati miesto architektūra. Budapeštas turi kažkokio ypatingo didingumo – atrodo, kad beveik kiekvienas pastatas turi savo istoriją. Didžiausią įspūdį paliko Parlamento rūmų grožis ir didingumas, na, ir, žinoma, „New York Café“, ne veltui tituluojama viena gražiausių kavinių Europoje“, – sakė Martyna.
„New York Café“ – vieta, kurią Martyna išskyrė ne tik dėl įspūdingo interjero, bet ir dėl ypatingos atmosferos. Tiesa, tokia patirtis turėjo ir savo kainą.
„Pati vieta tikrai įspūdinga – prabangi, labai graži, su tokia istorine atmosfera, kad net paprasta kava tampa tam tikra patirtimi. Nuo pat ryto groja gyva klasikinė muzika. Už vieną kavą sumokėjome apie 15 eurų. Tad taip, ko gero, tai tikrai buvo brangiausia kava mano gyvenime. Bet šiuo atveju mokėjome ne už kavą – mokėjome už pačią vietą ir patirtį“, – įspūdžiais dalijosi M. Vėberė.
Nors miestą ji vertina kaip savitą ir įdomų, visgi vienas dalykas Budapešte Martynai užkliuvo. Anot jos, tam tikrose vietose akivaizdžiai trūko švaros.
„Suprantu, kad kiekviena šalis ir miestas yra saviti, todėl negali erzintis dėl dalykų, kurie mums galbūt nepriimtini, o kitiems – norma. Kai kurios detalės gali sukelti šypseną. Budapešte tokia detalė man buvo nevalyti parduotuvių ir pastatų langai bei vitrinos“, – šyptelėjo ji.
O kaip Martyna vertina bendrą kainų lygį Vengrijos sostinėje?
„Man Budapeštas pasirodė gana panašus į kitus populiarius Europos miestus. Yra ir labai nebrangių vietų, bet turistiniuose taškuose kainos atitinkamos. Ir tai normali praktika visame pasaulyje. Nereikia tikėtis, kad kava prie Šv. Stepono bazilikos kainuos tiek, kiek priemiestyje“, – teigė M. Vėberė.
Martyna atskleidė, kad šįkart į kelionę leidosi be sūnaus. Kaip paaiškėjo, juodu su vyru Aru puoselėja itin gražią tradiciją.
„Tai buvo mūsų dviejų kelionė. Laikomės tradicijos bent kelis kartus per metus kažkur išvykti tik dviese. Apskritai esu akimirkų, o ne daiktų kolekcionierė, tad visos kelionės man yra labai brangios ir ypatingos“, – kalbėjo ji.
Po trumpos išvykos į Budapeštą Martyna grįžta prie darbų savo salone, kuriame atlieka liekninančias procedūras. M. Vėberės teigimu, ruduo nusimato itin darbingas.
„Mano mylimos klientės nori būti dailios visais metų laikais, tad dabar atostogauti planuoju tik vasarį, nors dar nepradėjome nieko dėliotis. Kadangi tai bus šeimos atostogos, jau žinau, kad pirmenybę teiksime kryptims, kur šilta ir galima maudytis. Aišku, kaip patirtis byloja, gal radę kelias laisvas dienas priimsime kokį spontanišką sprendimą ir šiemet“, – šyptelėjo M. Vėberė.
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