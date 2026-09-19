Planuojate atostogas? Įspėja dėl brangstančių kelionių – piniginę teks atverti net ir jau susimokėjusiems

Su naujienų portalu tv3.lt susisiekęs skaitytojas Antanas (tikrasis vardas redakcijai žinomas) atkreipė dėmesį į vis dažniau besikeičiančius degalų mokesčius kelionėms ir teiravosi, ar kelionių organizatoriai gali apie papildomą mokestį pranešti likus vos kelioms savaitėms iki išvykimo.
Jis prisiminė ir situaciją, kai jau įsigijus kelionę teko netikėtai primokėti.
Kelionę per „Novaturas“ vyras įsigijo ir apmokėjo birželio pradžioje. Tačiau likus kiek mažiau nei mėnesiui iki išvykimo jis sulaukė pranešimo, kad dėl išaugusių kuro kainų teks sumokėti papildomai.
„Gavome laišką, kad iki nurodytos datos turime papildomai sumokėti po 50 eurų žmogui. Kadangi keliavome dviese, mums tai buvo dar 100 eurų prie jau suplanuotos ir apmokėtos kelionės kainos“, – pasakojo Antanas.
Anot jo, papildomas mokestis buvo grindžiamas išaugusiomis kuro kainomis. Kelionė ir taip kainavo nemažai, vis dėlto papildomą sumą pora sumokėjo.
„Aišku, susimokėjome, nes kelionė jau buvo suplanuota. Nežinojome, kas būtų nutikę, jeigu būtume atsisakę mokėti – ar būtų buvę galima atsisakyti pačios kelionės ir atgauti pinigus. Tiesiog gavome informaciją, kad dėl pakilusių kuro kainų turime primokėti“, – sakė skaitytojas.
Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, ar papildomi degalų mokesčiai keliautojams taikomi ir šiuo metu, nuo ko priklauso jų dydis bei kokias teises turi žmogus, kai jau įsigytos kelionės kaina vėliau padidinama.
„Tez Tour“ peržiūrėjo jau parduotų kelionių kainas
Lietuvos kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė nurodo, kad visa išvykstamojo turizmo rinka yra priversta reaguoti į kainų šuolius pasaulinėje naftos rinkoje.
„Suprantame, kad kainų pokyčiai keliautojams nėra maloni žinia, todėl nuoširdžiai apgailestaujame dėl susiklosčiusios situacijos“, – prideda ji.
Anot I. Aukštuolytės, jie taip pat turėjo priimti nelengvą sprendimą ir peržiūrėti dalies jau parduotų kelionių kainodarą.
„Atsižvelgdami į rinkoje išliekančias aukštas aviacinių degalų kainas, turistinėms kelionėms yra įvedamas degalų mokestis. Degalų mokesčio dydis priklauso nuo kelionės įsigijimo ir išvykimo datos bei krypties.
Apskaičiuojant degalų mokestį, žiūrima į skirtumą tarp dviejų dedamųjų: kokia buvo bazinė aviacinio kuro kaina, taikyta kelionės paketų kainų apskaičiavimui, ir kokia yra prognozuojama faktinė aviacinio kuro pirkimo kaina.
Tas kainos padidėjimas yra pagrindinis veiksnys, lemiantis papildomą mokestį“, – aiškino I. Aukštuolytė.
Ji akcentuoja, kad tuomet įvertinama, kiek vidutiniškai kuro sunaudoja lėktuvas, skrisdamas konkrečia kryptimi, ir ši suma paskirstoma visiems keleiviams pagal orlaivio vietų skaičių. Dėl to ilgesniuose skrydžiuose natūraliai taikomas didesnis degalų mokestis.
„Kaip numatyta turistinės kelionės sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose, kelionių organizatorius turi teisę koreguoti galutinę kelionės kainą tais atvejais, kai po sutarties sudarymo reikšmingai pasikeičia transportavimo sąnaudos, įskaitant aviacinių degalų kainas.
Tuo pačiu keliautojams užtikrinama ir galimybė tais atvejais, kai kainos padidėjimas viršija 8 proc. bendros turistinės kelionės kainos, atsisakyti sutarties ir atgauti visus už kelionę sumokėtus pinigus“, – komentavo I. Aukštuolytė.
„Tez Tour“ rinkos situaciją vertina ir jei ji keistųsi, degalų mokestis gali būti perskaičiuotas.
Papildomas mokestis palietė apie pusę vasaros sezono kelionių
Tarptautinio kelionių operatoriaus „Coral Travel“ vykdomoji direktorė Baltijos šalims Olga Belova aiškino, kad papildomas degalų mokestis šiuo metu taikomas kelionių paketams, kurie buvo rezervuoti iki kovo 8 dienos.
Tokios kelionės sudaro apie 50 proc. visos bendrovės šios vasaros sezono apimties.
„Mums svarbu skaidri ir kuo tikslesnė kainodara, todėl papildomą mokestį apskaičiuojame pagal realią praėjusio mėnesio aviacinio kuro kainą ir atitinkamai ją perskaičiuojame artimiausio mėnesio išvykimams. Toks modelis leidžia išvengti keliautojų permokėjimo ir suteikia galimybę lanksčiai reaguoti į rinkos svyravimus“, – aiškino O. Belova.
Pasak pašnekovės, pastarąjį pusmetį pasitaikė atvejų, kai dalį išaugusių kuro sąnaudų bendrovei teko prisiimti pačiai.
„Realus kuro kainos padidėjimas viršijo sumą, kurią galėjome perkelti į kelionės kainą kaip papildomą mokestį“, – aiškino ji.
Kiek klientų papildomai gali būti paliesti ateityje, bendrovė kol kas neprognozuoja. O. Belovos žodžiais, aviacinio kuro kainos yra itin dinamiškos, todėl situacija ir kelionių kainodara vertinama kiekvieną mėnesį.
Kuro kaina buvo šoktelėjusi beveik dvigubai
„Coral Travel“ duomenimis, iki krizės ir karinių konfliktų Artimuosiuose Rytuose vidutinė aviacinio kuro kaina siekė apie 750 JAV dolerių (645,78 eurų) už toną. Krizės laikotarpiu tam tikrais periodais ji buvo pakilusi iki maždaug 1,4 tūkst. JAV dolerių (1,21 tūkst. eurų) už toną.
Tai kelionių organizatoriams ypač aktualu dėl didelės transportavimo sąnaudų dalies bendroje kelionės kainoje.
„Transportavimo kaštai gali sudaryti iki 60 proc. visos kelionės paketo kainos. Didžioji dalis mūsų kelionių vykdoma užsakomaisiais skrydžiais, todėl aviacinio kuro kainų pokyčiai mums turi tiesioginės įtakos“, – kalbėjo O. Belova.
Ji atkreipė dėmesį ir į Europos priklausomybę nuo importuojamo aviacinio kuro. „Coral Travel“ pateiktais duomenimis, Europoje pagaminama tik apie 9 proc. visam Europos aviacijos sektoriui reikalingo aviacinio kuro.
„Tarp pagrindinių eksporto regionų yra Persijos įlankos šalys, kurioms dabartinė situacija Artimuosiuose Rytuose turi ypač didelės įtakos. Dėl to aviacinio kuro kainų svyravimai kiekvieną mėnesį gali būti labai skirtingi ir priklauso ne tik nuo pačios rinkos, bet ir nuo geopolitinės situacijos, atskirų konflikto šalių sprendimų bei pareiškimų“, – aiškino pašnekovė.
Būtent dėl šių svyravimų bendrovė papildomą kuro mokestį perskaičiuoja kiekvieną mėnesį. Skaičiavimams naudojamos faktinės praėjusio mėnesio aviacinio kuro kainos, o pagal jas nustatytas mokestis taikomas artimiausio mėnesio išvykimams.
O. Belovos žodžiais, taip siekiama kuo tiksliau atspindėti realią situaciją rinkoje ir išvengti nepagrįstų keliautojų permokų.
„Coral Travel“ neatmeta, kad papildomai primokėti gali tekti ir daliai rudenį ar žiemą keliausiančių žmonių. Pasak O. Belovos, tokia rizika išliks, jeigu aviacinio kuro kainos laikysis dabartiniame lygyje.
„Rudens kelionių skrydžių kainodara buvo apskaičiuota remiantis praėjusių metų balandžio–gegužės mėnesių aviacinio kuro kainomis. Panaši situacija ir su žiemos sezonu – skrydžių kainodara buvo formuojama remiantis sausio mėnesio kuro kainomis“, – pasakojo O. Belova.
Toks modelis, anot jos, susijęs su išankstiniu kelionių pardavimu.
„Šiuo metu susiduriame su situacija, kai faktinės aviacinio kuro kainos reikšmingai skiriasi nuo tų, kuriomis buvo remtasi formuojant rudens ir žiemos kelionių kainas. Todėl, jeigu situacija nesikeis, negalime atmesti galimybės, kad vėlesnėms kelionėms taip pat gali būti taikomas papildomas kuro mokestis“, – įspėjo O. Belova.
„Novaturas“ dar sprendžia dėl mokesčio kitoms kelionėms
„Novaturo“ atstovė žiniasklaidai Viktorija Ceizarienė komentavo, kad rugsėjo mėnesio kuro mokestis (išvykimams nuo spalio 7 d.) vis dar skaičiuojamas ir tik svarstomas jo pridėjimo klausimas.
„Ateinančio mėnesio išvykimams kuro mokestis dar nepatvirtintas, tad vidutinės sumos komentuoti negalime – ją galėsime įvardyti tik paskelbę sprendimą“, – nurodė ji.
Tuo metu kelionėms nuo rugsėjo 7 d iki spalio 7 d. buvo pridėtas atitinkamas kuro mokestis visoms kelionėms.
„Facebook“ puslapyje „E.tours.lt“ skelbė, kad kuro mokestis pridedamas visoms kelionėms, kurios užsakytos iki 2026 rugpjūčio 16 d. Šią informaciją patvirtino ir „Novaturas“.
Kuro mokesčio dydžiai tokie:
- Turkija – 33 Eur/asm
- Ispanija – 33 Eur/asm;
- Bulgarija – 26 Eur/asm;
- Korfu – 24 Eur/asm;
- Madeira – 50 Eur/asm;
- Kreta – 31 Eur/asm;
- Tunisas – 33 Eur/asm;
- Juodkalnija – 22 Eur/asm;
- Kalabrija – 27 Eur/asm;
- Sicilija – 32 Eur/asm.
Apie pabrangimą turi pranešti bent prieš 20 dienų
Anksčiau VVTAT komentavo, kad kelionių organizatoriai turi teisę padidinti jau įsigytos organizuotos turistinės kelionės kainą dėl išaugusių kuro išlaidų ir su tuo susijusių vežimo kaštų, tačiau tai galima daryti tik laikantis tam tikrų sąlygų.
Pirmiausia tokia kelionių organizatoriaus teisė turi būti numatyta tarp jo ir keliautojo sudarytoje organizuotos turistinės kelionės sutartyje.
Kartu sutartyje turi būti aiškiai numatyta ir priešinga galimybė – keliautojo teisė į kelionės kainos sumažinimą, jeigu atitinkamos išlaidos sumažėja. Sutartyje taip pat turi būti nurodyta, kaip tokiu atveju apskaičiuojama perskaičiuota kelionės kaina.
Dar viena svarbi sąlyga susijusi su tuo, kada apie pabrangimą informuojamas pats keliautojas. VVTAT nurodė, kad kelionių organizatorius apie kainos padidinimą turi informuoti aiškiai ir suprantamai bei tai padaryti likus ne mažiau kaip 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios.
Be to, neužtenka keliautojui tiesiog pranešti, kad už kelionę teks primokėti. Organizatorius turi nurodyti kainos padidėjimo priežastis ir paaiškinti, kaip buvo apskaičiuotas konkretus kainos padidėjimas.
VVTAT taip pat paaiškino, kokias teises turi apie papildomą mokestį informuotas keliautojas.
Gavęs informaciją apie pasikeitusią kelionės kainą, žmogus gali per kelionių organizatoriaus nustatytą protingą terminą sutikti su siūlomais pakeitimais.
Keliautojas taip pat turi teisę nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį. Vis dėlto tokiu atveju paprastai reikės sumokėti sutartyje numatytus jos nutraukimo mokesčius.
Kita tvarka galioja, jeigu organizatorius kelionės kainą siūlo padidinti daugiau nei 8 proc. Tokiu atveju keliautojui nutraukiant sutartį sutarties nutraukimo mokesčių mokėti nereikia.
Dar viena keliautojui suteikiama galimybė – pasirinkti kelionių organizatoriaus pasiūlytą alternatyvią organizuotą turistinę kelionę.
VVTAT taip pat primena, ką daryti, jeigu dėl pritaikyto papildomo mokesčio tarp keliautojo ir organizatoriaus kyla ginčas.
Pirmiausia vartotojas turėtų raštu kreiptis į patį kelionių organizatorių ir pateikti savo reikalavimą. Jeigu gautas atsakymas jo netenkina arba kelionių organizatorius neatsako per 14 dienų, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT ir prašyti ginčą išspręsti ne teismo tvarka.
Kitavert tai visgi brangokos 'biudžeto-klases' keliones bet jos garantuoja pigu, neaiskios kokybes edala ir neribota samurliaka.
Uzuot, galintys islaidziauti skraido patikimos oro bendroves verslo klasėje, organizuojasi norimus viesbucius ir minimu kelioniu organizatoriu paslaugomis niekada nesinaudoja.