Į populiarią kavinę nuvykusi Simona liko priblokšta: sąskaitoje išvydo netikėtą mokestį

Iš Toskanos į „plūduriuojantį miestą“ atvykusi italė Simona Pera apsilankė Šv. Morkaus aikštėje veikiančioje istorinėje kavinėje „Caffè Florian“. Nors moteris iš anksto suprato, kad tokioje turistų pamėgtoje vietoje kainos bus aukštos, vienas sąskaitoje nurodytas mokestis ją nustebino.
Kaip skelbia „Daily Mail“, S. Pera užsakė du kruasanus, kainavusius 16 eurų, ir du „Aperol Spritz“ kokteilius už 34 eurus. Tačiau galutinė suma buvo didesnė – prie jos pridėtas dar 7 eurų mokestis už muziką. Iš viso sąskaita siekė 72 eurus.
Štai už ką turėjo sumokėti papildomai
Sąskaitos nuotrauka S. Pera pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“. Prie jos moteris trumpai parašė: „Tai mokestis už muziką“, pridėdama besijuokiantį jaustuką.
Vėliau Italijos laikraščiui „Corriere della Sera“ ji paaiškino, kad kavinėje iš tiesų grojo trijų muzikantų orkestras.
„Žinojome, kad sėdėti prie staliukų šioje garsioje kavinėje, pačioje Šv. Morkaus aikštėje, bus brangu, tačiau, kai perskaičiau tą įrašą sąskaitoje, prisipažinsiu – turėjau nusijuokti“, – pasakojo turistė.
Venecijoje turistams taikomi ir kiti mokesčiai
Papildomi mokesčiai Venecijos kavinėse ir restoranuose nėra neįprasti. Mieste taip pat taikomas turistinis mokestis viešbučiuose, kurį lankytojai moka už kiekvieną nakvynę.
Be to, siekdama suvaldyti masinį turizmą, Venecija tam tikromis dienomis taiko ir atskirą įvažiavimo mokestį vienadieniams lankytojams. Ši priemonė skirta reguliuoti turistų srautus į itin apkrautą istorinį miestą.
Skelbiama, kad Venecija kasmet sulaukia maždaug 20–30 mln. turistų, iš kurių apie 21 mln. atvyksta tik vienai dienai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.