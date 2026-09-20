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Į populiarią kavinę nuvykusi Simona liko priblokšta: sąskaitoje išvydo netikėtą mokestį

2026-09-20 16:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 16:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Venecija – viena lankomiausių Europos krypčių, viliojanti turistus ne tik įspūdinga architektūra, kanalais, bet ir istorine atmosfera. Vis dėlto apsilankymas vienoje garsiausių miesto aikščių įsikūrusioje kavinėje gali palikti ne tik malonių įspūdžių, bet ir gerokai paploninti piniginę. Tuo įsitikino ir Simona, kurios sąskaitoje atsirado netikėta eilutė.

Kavinė, pinigai (nuotr. 123rf.com)

Venecija – viena lankomiausių Europos krypčių, viliojanti turistus ne tik įspūdinga architektūra, kanalais, bet ir istorine atmosfera. Vis dėlto apsilankymas vienoje garsiausių miesto aikščių įsikūrusioje kavinėje gali palikti ne tik malonių įspūdžių, bet ir gerokai paploninti piniginę. Tuo įsitikino ir Simona, kurios sąskaitoje atsirado netikėta eilutė.

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Iš Toskanos į „plūduriuojantį miestą“ atvykusi italė Simona Pera apsilankė Šv. Morkaus aikštėje veikiančioje istorinėje kavinėje „Caffè Florian“. Nors moteris iš anksto suprato, kad tokioje turistų pamėgtoje vietoje kainos bus aukštos, vienas sąskaitoje nurodytas mokestis ją nustebino.

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Kaip skelbia „Daily Mail“, S. Pera užsakė du kruasanus, kainavusius 16 eurų, ir du „Aperol Spritz“ kokteilius už 34 eurus. Tačiau galutinė suma buvo didesnė – prie jos pridėtas dar 7 eurų mokestis už muziką. Iš viso sąskaita siekė 72 eurus.

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Štai už ką turėjo sumokėti papildomai

Sąskaitos nuotrauka S. Pera pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“. Prie jos moteris trumpai parašė: „Tai mokestis už muziką“, pridėdama besijuokiantį jaustuką.

Vėliau Italijos laikraščiui „Corriere della Sera“ ji paaiškino, kad kavinėje iš tiesų grojo trijų muzikantų orkestras.

„Žinojome, kad sėdėti prie staliukų šioje garsioje kavinėje, pačioje Šv. Morkaus aikštėje, bus brangu, tačiau, kai perskaičiau tą įrašą sąskaitoje, prisipažinsiu – turėjau nusijuokti“, – pasakojo turistė.

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Venecijoje turistams taikomi ir kiti mokesčiai

Papildomi mokesčiai Venecijos kavinėse ir restoranuose nėra neįprasti. Mieste taip pat taikomas turistinis mokestis viešbučiuose, kurį lankytojai moka už kiekvieną nakvynę.

Be to, siekdama suvaldyti masinį turizmą, Venecija tam tikromis dienomis taiko ir atskirą įvažiavimo mokestį vienadieniams lankytojams. Ši priemonė skirta reguliuoti turistų srautus į itin apkrautą istorinį miestą.

Skelbiama, kad Venecija kasmet sulaukia maždaug 20–30 mln. turistų, iš kurių apie 21 mln. atvyksta tik vienai dienai.

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