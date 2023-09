Vasha – apie pirmokę dukrą, naują rutiną ir išlaidas: „Dirbi, moki ir nesiskundi“

Kaip pasakojo jaudinantį etapą išgyvenanti G. Grygolaitytė-Vasha, pirmosios savaitės mokykloje dukrai Adrijai praėjo sklandžiai – ji noriai eina į mokyklą, džiaugiasi tuo. Tiesa, moteris akcentavo, jog ankstus kėlimasis ryte šiek tiek erzina pirmokę.

„Bet tai nėra tapusi bėda, atsikeliame be piktumų ir einame į mokyklą, niekada nevėluojame. Su mano nemokėjimu planuotis laiko tai yra keista, nes aš visada visur vėluoju. Bet juk nuvežti vaiką į mokyklą – šventas dalykas, suprantu, kad kitaip tiesiog negalima“, – kalbėjo Vasha.

Atlikėja pasidžiaugė, jog ji taip pat sėkmingai bando prisitaikyti prie naujos rutinos. Pasak Gabrielės, rytais ji veža dukrą į mokyklą, grįžusi pasivaikščioja su šuniuku, o po to pusryčiauja ir ruošiasi dienos darbams.

„Reikia dėkoti likimui ir pačiai sau, kad sugebėjau viską gyvenime taip susidėlioti, jog galėčiau niekur neskubant, pagaliau kiek ramiau leisti dienas. Anksčiau būdavo kitaip – chaosas, vertimasis per galvą, milijono darbų darymas per vieną dieną. Supratau, kad tai tik sekina ir nieko gero neduoda. Geriau daugiau laiko praleisti namuose, pasidaryti mažiau, o juk bendras rezultatas vis tiek gaunasi neblogas“, – atviravo ji.

Pasidomėjus, kaip Gabrielei ir Adrijai sekėsi ruoštis naujiems mokslo metams, moteris teigė iškart supratusi, kad tams prireiks ne tik laiko, bet ir nemažai išlaidų. Tiesa, nuomonės formuotoja nėra linkusi dejuoti dėl brangiai kainuojančio pirmoko krepšelio: „Manęs tai nešokiravo, nes kainos visur yra pakilusios, tai nebestebina. Susitaikai, kad turi daugiau išleisti, juk tai privaloma – negali pasirinkti, ar nori vaikui pirkti mokyklinę uniformą, ar ne. Ir viskas – dirbi, moki ir nesiskundi.“

Kaip pasakojo G. Grygolaitytė-Vasha, dukra Adrija nuo ketverių metukų lanko gimnastiką, treniruojasi tris kartus per savaitę. Pirmoke tapusi mergaitė nuo šiol mokykloje papildomai lankys dailės ir sporto būrelius.

„Jai tai labiausiai prie širdies, bet jei tik būtų savaitėje daugiau laiko, neatsisakytų ir dainavimo būrelio. Bet kol kas nesinori vaiko perspausti. Be to, kartą per savaitę ji lankys ir atskirą anglų kalbos mokyklą. Kol kas ji geriau supranta rusų kalbą, tad norisi, kad gerai išmoktų ir anglų. Neabejoju, kad pagrindines žinias ji įgaus mokykloje, o kad jos greičiau ir smagiau įsisavintų, papildomai leisiu ją į anglų kalbos mokyklėlę“, – atskleidė nuomonės formuotoja.

Vashos dukra Adrija į pirmąją klasę žengė Kauno Panemunės pradinėje mokykloje. Pasak pašnekovės, šiuo pasirinkimu jos abi kol kas yra visiškai patenkintos.

„Mokyklą rinkausi kruopščiai pasidomėjusi apie mokslą, ugdymą, tvarką. Sužinojau viską, net apie žmones, kurie leidžia į šią mokyklą vaikus. Paaiškėjo, kad yra daug pažįstamų, taigi, pasiklausinėjau ir kol kas esame abi patenkintos, dėl nieko nesiskundžiame“, – džiaugsmo neslėpė G. Grygolaitytė-Vasha.