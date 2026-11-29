Vakaro kulminacija tapo netikėta ir itin prabangi staigmena – atlikėja bei grožio meistrė Oksana Pikul scenoje pasirodė įsikūnijusi į legendinę Holivudo ikoną Marilyn Monroe bei skyrė jubiliatui išskirtinį muzikinį sveikinimą.
Įspūdingi Oksanos Pikul linkėjimai
Savo „Instagram“ paskyroje O. Pikul pasidalijo vaizdo įrašais bei nuotraukomis, kuriose užfiksuotas jos transformacijos procesas ir sceninis pasirodymas.
„Štai ir mano ypatinga dovana – pasirodymas gerb. Arūnui Valinskui gimtadienio proga!
Šį vakarą įsikūnijau į legendinę Marilyn Monroe. Juk gražiausios dovanos – tos, kurios sukelia emocijas ir palieka neišdildomus prisiminimus!
Happy Birthday, Mr. Valinskas! I Love You!“ – rašė moteris.
Kitame įraše ji išsamiau papasakojo apie pasirengimą šiai Holivudo įkvėptai staigmenai bei padėkojo savo komandai:
„Kai gimtadienio sveikinimas virsta tikru Holivudo pasirodymu!
Gerb. Arūną Valinską gimtadienio proga sveikinau įsikūnijusi į legendinę Marilyn Monroe! Norėjosi nustebinti, sukurti ypatingą akimirką ir padovanoti nepamirštamų emocijų.
Panašu, kad įsikūnijimas pavyko – Arūnas liko maloniai nustebintas, o sveikinimas puikiai pavyko!
Dar kartą su gimtadieniu, Arūnai!“
Šventėje – žinomiausi šalies veidai ir gausi šeima
A. Valinsko 60-ojo gimtadienio šventėje netrūko garbių svečių: jubiliatą sveikino Rūta Mikelkevičiūtė, Haroldas Mackevičius, Žilvinas Žvagulis su Irena Starošaite, Daiva Žeimytė, Andrius Tapinas, Edita Mildažytė, Saulius Pilinkus, Dominykas Kubilius, Laura Paukštė, Renata Mikailionytė, Džiugas Siaurusaitis, Algis Ramanauskas-Greitai, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir daugelis kitų.
Išskirtinį dėmesį atkreipė ir retai viešumoje kartu pasirodanti A. Valinsko šeima – žmona Inga Valinskienė, abu sūnūs Arūnas ir Šarūnas su antrosiomis pusėmis bei anūkės Sofija ir Salomėja. Šis jubiliejus papildė gražių Valinskų šeimos švenčių seriją – 2025 m. vestuves atšoko vyresnysis sūnus Arūnas, o 2026-ųjų vasarą aukso žiedus iškeitė ir jaunėlis Šarūnas.
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