Šeštadienio vakarą Vilniuje į A. Valinsko jubiliejaus šventę renkasi artimiausi bičiuliai, o šalia – ir mylima žmona I. Valinskienė, kuri vyrui gimtadienio proga išrinko tokią dovaną, kuri, sako, jam labai patinka, nors jos dar ir negavo.
Inga Valinskienė atskleidė, kokią dovaną vyrui išrinko 60-mečio proga
Pats A. Valinskas anksčiau naujienų portalui tv3.lt sakė, kad į šventę pakviestiems svečiams vyras turėjo vieną prašymą – kad dovanos būtų skirtos prieglaudose esantiems gyvūnams.
Vis dėlto I. Valinskienė išrinko asmeninę dovaną. Naujienų portalui tv3.lt A. Valinsko jubiliejaus šventėje I. Valinskienė sakė, kad ji itin praktiška – pagalvė.
„Padovanojau labai patogią pagalvę, kurią pati turiu, o jis dar ne. Tai jam bus labai nuostabi dovana gimtadienio proga, kuri jam patiko, bet jis jos dar neturi“, – atskleidė moteris.
I. Valinskienė, paklausta, ką tokia proga jos vyro gyvenime reiškia jai, sako – pati yra 60-ies ir žino, ką tai reiškia, todėl svarbiausia, ką tai reiškia jam.
„Turėsiu savo amžiaus vyrą galų gale, nes pusmetį jis buvo jaunesnis“, – juokavo I. Valinskienė, savo 60-ąjį jubiliejų atšventusi liepos 8-ąją.
60-metį Arūnas Valinskas švenčia bičiulių apsuptyje
Anksčiau naujienų portalo tv3.lt kalbintas A. Valinskas papasakojo, kaip planuoja švęsti, atskleidė, ko šiais metais prašė dovanų bei prisiminė taiklią žmonos frazę, puikiai iliustruojančią jį patį.
Kalbėdamas apie šventės planus A. Valinskas teigė, kad šią ypatingą dieną sutiks su artimiausiais, gyvenimo kelyje lydėjusiais draugais.
„Planuoju atšvęsti su bičiuliais. Atšvęsime taip, kaip ir turi būti – su artimiausiais draugais, kurie man šiame gyvenime daug ką reiškia ir, tikiuosi, reikš dar ilgai“, – dalijosi jis.
Į šventę pakviestiems svečiams vyras turėjo ir ypatingą prašymą dėl dovanų. Tiesa, jos bus skirtos ne jam, o priegaudose gyvenantiems keturkojams. Pašnekovas džiaugėsi, kad šią iniciatyvą bičiuliai sutiko įgyvendinti.
„Nurodėme tris prieglaudas, kurios rūpinasi mūsų mažaisiais draugais. Kas nori, tas gali pasirinkti vieną iš jų ir pervesti pinigų. Nes kai žmonės neša dovanas, labai dažnai būna tokių dalykų, kurie paskui lieka ir neatlieka pagrindinės savo funkcijos.
O čia mes nusprendėme, kad yra tų, kuriems to rūpesčio reikia labiau. Labai džiaugiuosi, kad didžioji dalis sutiko tai padaryti. Bus smagu pasidžiaugti kartu su mūsų mažaisiais draugeliais“, – šyptelėjo jis.
Laiko tėkmės nebijo
Pasiteiravus, kaip pats jubiliatas jaučiasi artėjant 60-mečiui, A. Valinskas į klausimą atsakė neslėpdamas gerų emocijų.
„Labai paprastai galiu pasakyti, vienu žodžiu – „nesulauksit“ (juokiasi)! Taip ir jaučiuosi, labai gerai“, – sakė pašnekovas.
Ilgametis šou verslo atstovas pasakojo, kad laiko tėkmė jo negąsdina. Priešingai – dabartiniame gyvenimo etape jis ypač vertina galimybę pačiam pasirinkti, kada būti rimtam, o kada leisti sau pasijausti lyg paaugliui.
„Žinote, žmogus yra jaunas tol, kol, kai reikia, jaučiasi kaip šešiolikmetis, o kartais – kaip penkiasdešimtmetis ar keturiasdešimtmetis. Čia viskas priklauso nuo situacijos.
Kartais reikia būti brandesniam, atsižvelgiant į situaciją, o kartais gali leisti sau pabūti vaikiškam kaip penkiolikmetis. Ir tas galėjimas pasirinkti tokiame amžiuje yra didžiausia vertybė, kuria aš labai labai džiaugiuosi“, – tikino A. Valinskas.
Prisiminė Ingos Valinskienės frazę
Ne paslaptis, kad artėjant didelėms gyvenimo progoms žmones aplanko apmąstymai apie jau nueitą kelią, padarytus darbus. Tiesa, jis pats tikino į gilius svarstymus nesileidžiantis – už jį tai padaro žmona Inga Valinskienė. Jos frazę A. Valinskas prisiminė su šypsena.
„Manęs apmąstymai neaplanko, čia Valinskienę aplanko mintys su priekaištu. Ji sako: „Nu, ką dar sugalvosi? Kuo dar sugalvosi užsiimti?“ Tai čia jau jos problema“, – juokėsi vyras.
Vis dėlto jis neslėpė, kad net ir artėjant 60-mečiui nestokoja noro veikti, meilės ir dėkingumo gyvenimui.
„Aš tokių problemų neturiu, nes man patinka daryti tai, ką darau. Aš myliu savo darbą ir kažkaip jis yra ne gyvenimo pakaitalas, ne gyvenimo dalis, bet jis ir yra gyvenimas.
Šeima, darbas – tai yra viena visuma, kurios nesinori išskirti. Aš nesistengiu skirstyti: laikas su šeima, laikas darbe, laikas kažkur kitur. Tai yra vienas gyvenimas, kuris man duotas, vienintelis. Ir toks yra Valinsko gyvenimas“, – kalbėjo laidų vedėjas.
Pasakė, ko trokšta labiausiai
Pokalbio pabaigoje pasiteiravus, ko pats sau palinkėtų artėjančio jubiliejaus proga, A. Valinskas atvirai pasidalijo savo didžiausiais lūkesčiais. Šįkart jo mintys sukosi ne apie asmeninius pasiekimus ar ateities planus, o apie tai, kas gyvenime iš tiesų svarbiausia.
„Visų pirma, palinkėčiau, kad šis gražus jubiliejus būtų ne paskutinis. Ir kad nereikėtų jausti nerimo dėl savo artimųjų, dėl savo brangiausių žmonių. Ne tik dėl jų sveikatos, bet ir dėl to, kas dabar vyksta pasaulyje.
Blogiausia tai, kad mes galime labai daug ko tikėtis, bet visa tai gali sugriūti per vieną dieną, kaip nutiko Ukrainoje. Tai noriu palinkėti, kad šitos baimės niekada netaptų realybe, o visa kita mes susikursime patys“, – sakė jis.
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