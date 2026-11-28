Visai neseniai „Žalgirio“ arenoje žinomas televizijos laidų vedėjas Arūnas Valinskas sulaukė jautraus gesto iš susirinkusių žmonių.
Dar spalio pabaigoje socialiniame tinkle „Žalgirio“ arena paviešino akimirką, kai čia susirinkę žmonės atsistoję plojo ir dainavo Arūnui Valinskui „Su gimimo diena“, taip iš anksto sveikindami jį artėjančio gimtadienio proga.
„Įprastas sveikinimas su gimimo diena? Negirdėjom.
Štai kaip visa atsistojusi „Žalgirio“ arena siuntė išankstinius gimtadienio linkėjimus vakaro žvaigždei Arūnui Valinskui“, – rašoma socialiniame tinkle.
Kodėl Arūno Valinsko nesutiksite gatvėje?
Visai neseniai Arūnas Valinskas apsilankė populiaraus „YouTube“ kanalo „Pralaužk vieną šaltą“ tinklalaidėje, kurią veda komikai Mantas Grimalis ir Airidas Jankus.
Atvirame pokalbyje A. Valinskas paaiškino, kodėl jo niekada nesutiksite tiesiog vaikštinėjančio miesto gatvėmis.
Laidos vedėjo paklaustas, kodėl per 11 gyvenimo Vilniuje metų jam nė karto nepavyko sutikti Valinsko vaikštinėjančio mieste, televizijos vilkas atsakė atvirai:
„Aš nevaikštau. Man vaikščioti po miestą yra alergija. Važiuoju tik ten, kur man reikia. Buvimas pas žmones yra mano darbas – net jei studijoje jų nėra, aš jaučiu tuos šimtus tūkstančių už kameros. Laisvalaikiu mes važiuojame į savo kaimą prie Utenos, į Nidą, arba medžioti ir žvejoti.“
Nepaisant beveik 40 metų trunkančio populiarumo, A. Valinskas teigia išlikęs smalsus:
„Viduje vis tiek yra likęs tas mažas smalsus berniukas. Tai kaip perlas: maža smiltelė dirgina moliuską ir apauga sluoksniais, bet pati smiltelė viduje išlieka. O scena yra darbas – peržengęs rampų šviesos ribą, privalai įjungti atitinkamą jungiklį.“
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