Lapkričio 26 d. 16 val. Kaune, kavinėje „Segtukas“, rengiamas jaukus dainų ir poezijos vakaras „Aš sugrįšiu“. Renginio metu skambės jautrūs žodžiai, prisiminimai ir kūriniai, gimę iš D. Teišerskytės širdies.
Vakaras kūrybai atminti
Renginio organizatoriai kviečia visus norinčius susiburti bendrai prisiminimų akimirkai ir pasiklausyti nemirtingos poezijos bei muzikos.
Grafikas bei renginių ciklai tuo nesibaigia – jau sausio 30 d. D. Teišerskytės kūryba itin skambiai persikels į Marijampolės dramos teatrą. Poetiškas vakaras „Aš sugrįšiu...“ atvers naują puslapį: nors su poetės poezija pas klausytojus keliauta ne kartą, šįsyk vakaras bus ypatingas – jame skambės ir dainos, tarp kurių – kūrinys su pačiu pirmuoju poetės parašytu tekstu.
Pati D. Teišerskytė apie savo kūrybą yra rašiusi su jai būdingu skaidriu skromumu: „Pati nesu jokia nacionalinė vertybė, todėl manau, kad be mano poezijos pasaulis išgyventų... Tačiau kažkaip pasirašė penkiolika knygų, virš keturių šimtų dainų tekstų.“
Vakaro metu skambės eilės iš D. Teišerskytės poezijos knygos „Paskutinių lapų išleistuvės“ bei dainos, kurias per daugelį metų išpopuliarino patys žymiausi Lietuvos estrados ir operos solistai: Stasys Povilaitis, Birutė Petrikytė, Marijonas Mikutavičius, Janina Miščiukaitė, Neda, Inga Valinskienė, Birutė Dambrauskaitė, Viktoras Malinauskas, Ona Karkauskaitė ir kiti. Neabejojama, kad daugelis klausytojų nustebs atradę, jog daugybė gerai žinomų bei mylimų dainų tekstų priklauso būtent Daliai Teišerskytei.
Prasmingą programą klausytojams dovanos dainininkai Asta Pilypaitė, Paulius Bagdanavičius ir renginio vedėjas – režisierius Giedrius Gustas.
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