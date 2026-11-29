Pasveikinti A. Valinską jubiliejaus proga į Vilniuje esantį viešbutį susirinko visas būrys artimiausių žmonių, bičiulių ir bendražygių.
Pats Lietuvos pramogų verslo ryklys anksčiau naujienų portalui tv3.lt sakė, kad švęs apsuptas artimiausių bičiulių.
Organizatoriai pasirūpino kiekviena detale, todėl renginyje netrūko nei įsimintinų kalbų, nei muzikos bei smagių nostalgiją žadinančių akcentų.
Šventinė erdvė buvo išskirtinai papuošta: atvykusių svečių dėmesį traukė originali nuotraukų sienelė, nusėta archyviniais jubiliato kadrais bei sparnuotomis jo citatomis.
Vakarėlio dalyviai taip pat galėjo stebėti televizorių ekranuose sukančius kadrus iš legendinių laidų bei renginių, kuriuose bus užfiksuotas jubiliatas.
Išskirtinis reginys
Išskirtiniu renginio eksponatu tapo garsioji suknelė – ją A. Valinskas vilkėjo dar 2012 metais, ištesėjęs Seime duotą pažadą po to, kai boksininkas Evaldas Petrauskas iškovojo olimpinį medalį.
Sveikinti sukaktuvininko susirinko gausus būrys žinomų bičiulių iš pramogų, kultūros bei politikos pasaulio: Haroldas Mackevičius, Žilvinas Žvagulis su Irena Starošaite, Andrius Tapinas, Edita Mildažytė, Saulius Pilinkus, Algis Ramanauskas-Greitai, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Džiugas Siaurusaitis, Daiva Žeimytė, Dominykas Kubilius su Laura Paukšte, Renata Mikailionytė ir daugelis kitų.
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