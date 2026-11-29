Pasveikinti A. Valinską jubiliejaus proga į Vilniuje esantį viešbutį susirinko visas būrys artimiausių žmonių, bičiulių ir bendražygių.
Pats Lietuvos pramogų verslo ryklys anksčiau naujienų portalui tv3.lt sakė, kad švęs apsuptas artimiausių bičiulių.
Sukaktuvininką apsupo ne tik gausiai susirinkę kolegos bei artimi bičiuliai, bet ir visa jo šeima.
Sveikinti jubiliato atvyko daugybė šalyje atpažįstamų veidų iš pramogų verslo, kultūros bei politikos sričių. Tarp svečių buvo galima išvysti Rūtą Mikelkevičiūtę, Haroldą Mackevičių, Žilviną Žvagulį su Irena Starošaite, Daivą Žeimytę, Andrių Tapiną, Editą Mildažytę, Saulių Pilinkų, Dominyką Kubilių, Laurą Paukštę, Renatą Mikailionytę, Džiugą Siaurusaitį, Algį Ramanauską-Greitai, Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir daugelį kitų.
Susibūrė visa šeima
Išskirtinį vakaro dėmesį patraukė kartu susibūrusi A. Valinsko šeima: šventėje dalyvavo jo žmona Inga Valinskienė, abu sūnūs – Arūnas ir Šarūnas – su antrosiomis pusėmis bei anūkės. Tokio gausaus šeimos būrio pasirodymas viešumoje – retas įvykis. Jei vyresnysis sūnus Arūnas yra pažįstamas visuomenei dėl savo veiklos politikoje, tai jaunėlis Šarūnas paprastai vengia viešumos.
Šiltą šventės atmosferą kuriant prisidėjo ir jaunoji kartų pamaina – Arūno bei Ingos anūkės Sofija bei mažiausioji Salomėja (vyresniojo sūnų Arūno dukros).
Šis jubiliejus pratęsė gražių švenčių seriją Valinskų namuose. 2025 metais aukso žiedus iškeitė vyresnysis sūnus Arūnas, o 2026-ųjų vasarą šeimos šventę iškėlė ir vestuves atšoko jaunėlis Šarūnas.
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