Kate prisimena sunkiausią 2024 m. gydymo etapą ligoninėje, kai prarado sąmonę, bet šalia buvęs žmogus suteikė stiprybės:
„Tamsa buvo tikrai baisi, klaidinanti patirtis. Manau, kad buvau tarsi tarp sąmonės ir nesąmoningumo. Tai buvo tikrai tamsus metas. Bet kažkur per visą tai aš supratau, kad kažkas laiko mano ranką. Jie nekalbėjo su manimi. Jie nebandė nieko pataisyti. Jie tiesiog buvo šalia. (...) Tiesiog reikia būti šalia. Tai yra svarbiausia. Tai ir yra meilė.“
„Trijų viršūnių iššūkis“ ir vaikų palaikymas
Filmas seka Kate įveikiant „Trijų viršūnių iššūkį“ (per 24 valandas įkopiant į aukščiausias Anglijos, Škotijos ir Velso viršukalnes) siekiant paremti „The Royal Marsden Cancer Charity“ ir parodyti holistinės pagalbos svarbą.
Pakeliui brolis Jamesas paleidžia jos vaikų – George'o, Charlotte ir Louis – balso žinutes. Suašarojusi Kate sako:
„Jie man davė priežastį ištrūkti iš ligoninės. Jie man duos priežastį užbaigti šį iššūkį ir grįžti namo. Tai skirta vaikams.“
Gamtos ilgesys ir žinutė apie gijimą
Princesė pabrėžia gamtos galią gijimo metu ir dalijasi istorijomis su kitais vėžiu sergančiais žmonėmis:
„Gamta tikrai buvo mano prieglobstis ir ramybės uostas. Net kai fiziškai negalėjau išeiti į gamtą, aš ją įsivaizdavau iš savo ligoninės lovos.“
Prieš filmo peržiūrą ji apibendrina savo žinutę: „Gijimas – tiek asmeninis, tiek kolektyvinis – nėra tik apie tai, kas blogai, taisymą. Tai apie pusiausvyros suradimą gyvenime: tarp pastangų ir priėmimo, tarp kontrolės ir pasitikėjimo, tarp mąstymo ir tiesiog buvimo.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.