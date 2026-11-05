Valdui Adamkui sulaukus 100 metų – Vytauto Landsbergio gestas

V. Landsbergis savo įžvalgas paviešino socialiniame tinkle „Facebook“.
Landsbergis prabilo apie Adamkų
„Visuotinai švenčiant Valdo Adamkaus šimtmetį, keli naujos knygos apie prezidentą autoriai bei komentatoriai šiandien radijo laidoje aiškinosi svarbų istorinį klausimą: į kokią Lietuvą atėjo Valdas Adamkus.
Gyvenęs toje Lietuvoje, galiu paliudyti, kad tai buvo dinamiška, besiveržianti į laisvę ir nenorinti vis dar gresiančio sovietizmo, naujai kuriama valstybė.
Vis dėlto V. Adamkui ateinant prezidentauti, Lietuvoje tebevyravo pakrikimas su viltimi. Sąjūdis atnešė viltį ir nubrėžė kryptį, bet komunos recidyvas tebebuvo grėsmė. Šis egzaminas dar neišlaikytas.
Ir kaip tik tada ateina V. Adamkus ir sustiprina gyvybinguosius pradus. Jis pagauna ko Lietuvai reikia. Ir Lietuva juo pasitiki. Esame kartu. Jis yra mūsiškis“, – rašė V. Landsbergis.
Primename, kad šventinę dieną Vilniuje vyko gausi renginių programa, o kulminaciniu šimtmečio akcentu tapo vakare Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) surengta iškilminga šventė.
Skelbiama, kad tarp kviestinių svečių buvo buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanojo ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.
Šiam iškilmingam koncertui dirigavo net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.
Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.