Dėl Vytauto Landsbergio sveikatos – naujausia žinia

„Ten per daug nieko naujo, nieko ypatingo (...). Viskas yra tvarkoje, žodžiu“, – Eltai teigė profesoriaus sūnus.
Profesorius Landsbergis lieka Santaros klinikose, jo būklė stabili
Praėjusią savaitę LRT televizija skelbė, jog V. Landsbergis pateko į Santaros klinikas, jam atliekami tyrimai.
Spalio 18-ąją V. Landsbergis paminėjo 94-ąjį gimtadienį.
Kaip skelbė ELTA, paskutinį kartą medikų pagalbos V. Landsbergiui prireikė balandį, dėl sutrikusio regėjimo jam buvo atliktos dvi operacijos.
Į ligoninę jis taip pat pateko pernai rudenį, kai buvo paguldytas į Santaros klinikas.
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