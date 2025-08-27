Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Užgeso populiaraus komiko gyvybė: iš šeimos – prašymas

2025-08-27 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 13:55

Skaudi žinia pasiekė užsienio žiniasklaidą – mirė komikas Reggie Carroll. Jam buvo 52-eji.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

Policija atskleidė, kad vyro gyvybė užgeso po to, kai buvo nušautas Misisipėje, skelbė dailystar.co.uk.

Prakalbo velionio brolis

Pareigūnai patvirtino, kad šaudymas įvyko praėjusią savaitę.

Teigiama, kad policija nustatė, kad R. Carrollas buvo patyręs daugybinius šautinius sužalojimus – deja, komiko atgaivinti nepavyko.

Reggie brolis Jonathan socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė jautrų įrašą.

Jis rašė: „Visiems, kurie pareiškė užuojautą dėl Reggie Carroll mirties, jūsų meilė buvo labai maloniai priimta, ačiū!!! Dėl jautraus Reggie mirties pobūdžio, prašome visų susilaikyti nuo viešo bet kokių detalių skelbimo, kol patvirtinsime visų faktų. Jei paskelbėte kokią nors informaciją, maloniai prašome ją ištrinti. Prašome pasidalinti mano pranešimu, kad padėtumėte mums skleisti žinią. Dėkojame už supratimą ir paramą.“

R. Carroll buvo geriausiai žinomas dėl savo pasirodymų laidose „The Parkers“ ir „Showtime at the Apollo“.

Kolega komikas Mo'Nique socialiniuose tinkluose pagerbė savo draugą ir parašė: „Štai, kodėl sakau, kad reikia elgtis su žmonėmis kuo geriau, nes niekada nežinai, ar turėsi progą juos dar kartą pamatyti, ir paskutinį kartą aš ir mano brolis Reggie, mergina, buvome kartu.“

