Visi žinome – gražiausios šventės yra tos, kuriomis galime džiaugtis kartu su kitais. Būtent apie tai primins ir naujasis TV3 kalėdinis klipas, kurio premjera televizijoje įvyks šį vakarą.
Beje, čia laukia ir ne vienas siurprizas!
Marijus Mikutavičius ir Gian Luca Demarco taps „Vienas namuose“ herojais, TV3 žinių vedėja Donata Vaiciekiūtienė – Elza iš filmo „Ledo šalis“, o mylimiausio žaidimo „galvOK“ kapitonai Mindaugas Stasiulis ir Mantas Katleris sulauks netikėtų svečių – Grinčo!
Ir tai – tik dalis žvaigždžių, tapusių šventinio klipo herojais.
Pamatykite šventinį TV3 klipą pirmieji:
O svarbiausia, kad nuo šio klipo oficialiai pradedame laukti švenčių. Nuo penktadienio iki sekmadienio kiekvieno žiūrovo laukia šventinė programa bei naujos tradicijos.
Penktadienį – pirmoji šių metų Kalėdų eglės įžiebimo transliacija
Tikriausiai nėra kitos tokios temos, kuri šventiniu laikotarpiu sulauktų daugiau diskusijų nei Lietuvos miestų eglės. O šį penktadienį, lapkričio 27 d., 19.30 val. TV3 savo žiūrovus pakvies tiesiogiai stebėti pirmosios kalėdinės eglės įžiebimo transliaciją. Savo miestą papuoš Kaunas!
Kauno Rotušės aikštė virs tikra kalėdine pasaka, kurioje netrūks ir žinomų šalies atlikėjų. Šventėje pasirodys Paulina Paukštaitytė, Evgenya Redko, Gabrielius Vagelis, Rokas Yan, Inga Jankauskaitė, Ovidijus Vyšniauskas su sūnumi Adomu ir daugelis kitų.
O pats koncertas žiūrovus nukels į Kalėdų senelio namus, kuriuose vyks neeilinė puota. Čia netrūks pasakų personažų bei istorijų, kurios primins, kodėl mes iš tiesų taip laukiame Kalėdų.
Šeštadienį – proga Kalėdų stebuklą sukurti patiems
Jei penktadienį įžiebsime šventines šviesas, tai šeštadienį visa Lietuva turės progą įžiebti viltį. Jau 24-ąjį kartą TV3 žiniasklaidos grupė ir ilgametis partneris SEB bankas pakvies į didžiausią paramos projektą vaikams Lietuvoje – „Išsipildymo akciją“.
Šiemet gerumo šventė vyks Palangoje, visai šalia jūros. Koncerto metu Jūratės ir Kastyčio skvere bus atidaryta žiedo formos ledo čiuožykla „Palangos ledas“, o savo pasirodymus akcijos vaikams skirs Marijus Mikutavičius, Merūnas Vitulskis, Silvester Belt, Ieva Narkutė, „Žemaitukai“, „Sisters On Wire“ ir kiti žinomi šalies atlikėjai.
Tačiau svarbiausiais šio vakaro herojais taps vaikai. Žiūrovai išgirs septynias šių metų herojų istorijas, o kartu prisimins ir ankstesnių metų akcijos vaikus. Tuos, kurių gyvenimus Lietuvos žmonių gerumas jau pakeitė.
Šį šeštadienį, 19.30 val. tiesiogiai per TV3, ir vėl turėsime galimybę tapti kažkieno ilgai laukto stebuklo dalimi. Tegul žodžiai „Leiskite jums padėti!“ skamba kiekvienuose namuose.
Sekmadienį – į namus sugrįžta Kevinas
Kokios Kalėdos be Kevino? Jau pirmąjį advento sekmadienį į TV3 ekranus sugrįš filmas, be kurio daugelis nebeįsivaizduoja šventinio laikotarpio – „Vienas namuose“.
Nors puikiai žinome, kuo baigsis filmas, o kai kurias jo frazes mokame net mintinai, Kevino nuotykius kasmet žiūrime iš naujo. Vieniems tai primena vaikystę, o kitiems šiandien jau patiems smagu šį filmą žiūrėti kartu su savo vaikais.
Ir tai – tik pradžia! Nuo šio sekmadienio iki pat Kalėdų TV3 žiūrovų lauks visos penkios „Vienas namuose“ filmų dalys.
Trys vakarai, trys skirtingos šventinės emocijos ir daugybė priežasčių pabūti kartu. Juk kartais tam, kad pajustume artėjančias Kalėdas, reikia visai nedaug.
„Įsijunk šventę“ – jau nuo šio penktadienio per TV3!
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