Lapkričio 23 dieną aktorius apie tai papasakojo leidiniui TMZ. 49-erių vyras tikino žinantis tik tiek, kiek apie projektą jau paskelbta viešai. Vis dėlto jis neslėpė, kad mielai prisijungtų prie naujosios dalies, jeigu sulauktų tokio pasiūlymo.
„Vienas namuose“ – lapkričio 29-ąją, sekmadienį, 19:30 val. tik per TV3 televiziją!
Pasirodo, apie kuriamą filmą nieko nežino ir pirmųjų dviejų „Vienas namuose“ dalių režisierius Chrisas Columbusas. Savaitgalį leidiniui „Variety“ jis teigė, kad niekas su juo apie naują projektą nesusisiekė.
Režisierius taip pat suabejojo, ar tikras tęsinys apskritai galėtų būti sukurtas be aktorės Catherine O'Hara, filme įkūnijusios Kevino mamą. Ji mirė šių metų sausį, sulaukusi 71-erių.
„Be jųdviejų filme nebūtų filmo, nes jie sukūrė emocinį jo centrą“, – apie Catherine O'Hara ir Macaulay Culkiną kalbėjo C. Columbusas.
Kaip šiandien gyvena Bazą įkūnijęs aktorius?
Devinui Ratray'ui vaidmuo filme „Vienas namuose“ tapo vienu žinomiausių jo karjeroje. 1990-aisiais pasirodžiusioje juostoje jis įkūnijo vyresnįjį Kevino brolį Buzą, o po dvejų metų sugrįžo ir tęsinyje „Vienas namuose 2: Pasiklydęs Niujorke“.
Vėliau aktorius nepasirodė trečiojoje ir ketvirtojoje filmo dalyse, taip pat televizijos juostoje „Home Alone: The Holiday Heist“, kuriose buvo pristatyti kiti personažai ir aktoriai. Vis dėlto 2021 metais jis vėl sugrįžo į šią kino visatą – pasirodė filme „Home Sweet Home Alone“. Jame paaiškėjo, kad suaugęs Buzas tapo policijos pareigūnu.
Ratray'us per savo karjerą taip pat vaidino filmuose „Denis the Menace“, „Nebraska“, „Hustlers“ ir „Kimi“, dirbo su režisieriumi Stevenu Soderberghu. Jis taip pat įgarsino praeivius populiariame vaizdo žaidime „Red Dead Redemption 2“.
Tiesa, pastaraisiais metais aktoriaus vardas skambėjo ne tik dėl vaidmenų. 2021 metų gruodį jis buvo sulaikytas Oklahomoje, įtariant smurtu artimoje aplinkoje – tuomet buvo pranešta apie konfliktą su jo drauge viešbučio kambaryje.
2024 metų vasarį aktorius prisipažino kaltas dėl dviejų smurto artimoje aplinkoje epizodų. Jam buvo skirta trejų metų lygtinė bausmė, įpareigojimas dalyvauti smurto prevencijos programoje, atlikti priklausomybių vertinimą ir sumokėti teismo išlaidas. Taip pat jam uždrausta kontaktuoti su nukentėjusia moterimi.
Paskutiniai žinomi aktoriaus vaidmenys televizijoje ir kine datuojami 2022 metais.